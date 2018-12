2019 Yılında Burçları Neler Bekliyor?

Pin it

2019 için geri sayımda olduğumuz bu günlerde, önümüzdeki yepyeni yılda burçları nelerin beklediğine göz atmaya ne dersiniz?

Su Karakuş’un özel yorumlarıyla 2019 yılının astroloji haritası…

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

2019’DA Kİ YATIRIMLAR ŞÖHRET GETİREBİLİR

2019’da en şanslı olduğunuz alan tanınmak, dünyayı gezmek, içsel yolculuğunuza pozitif düşüncelerle çıkmak ve istediğiniz eğitimleri almak. Uzak bir ülkeye yolculuk yapmak da listenizde olmalı. Ocak, haziran, eylül aylarında bu şansınızın dezavantaja dönüştüğünü görebilirsiniz.

2019 yılının aralık ayına kadar bu fırsatı iyi değerlendirirseniz aralık ayından itibaren kariyerinizle ilgili peşpeşe şanslar yaşayacaksınız. Yeni eğitim fırsatlarını kaçırmamanız gereken bu yıl, aşka da yine yolculuklarda rastlayabilirsiniz. Seyahat edin, eğitim alın, kendinizi geliştirin olabildiğince dünyaya açılın. Bir kitap yazma hayaliniz varsa 2019’da bu hayali gerçekleştirmek için çalışın. Şans yanınızda olacak.

PARAYLA İLİŞKİNİZ DEĞİŞİYOR

Uranüs, yılın başında burcunuzdaki son aylarını geçirecek ve kişisel stilinizi, görünüşünüzü, sosyal statünüzü değiştirmenizi sağlayacak. Mart ayından itibaren para alanınıza geçen Uranüs, mali konularda arkadaşlarınız veya üyesi olduğunuz gruplar sayesinde birikim yapmanızı, orijinal şeyler yaratarak daha fazla para kazanmanızı sağlayacak.

Uranüs, ağustos ortasından yıl sonuna dek gerileyeceğiiçin yaz aylarına kadar mali konularda olabildiğince şansınızı değerlendirin. Para biriktirmek, harcama ve kazanma biçiminizi değiştirmek, daha kolayı fark etmek 2019’un size sunacağı hediyeler. Yok ben asla biriktiremem diyorsanız 2019 sonu yaklaşırken bu makaleyi tekrar okuyun. Kendinize bile şaşıracaksınız.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)





PİYANGO TALİHLİSİ OLMA İHTİMALİNİZ YÜKSEK

Piyango, ek gelir kazanmak, telif almak, sigortadan alacakları toplamak, miras hakkı elde etmek veya eşinizin kaynaklarından yararlanmak. Hepsi sizin için.

2019’da başkalarının kaynaklarından doya doya yararlanacaksınız. Ocak, haziran, eylül hariç gelirlerin peşinde olmalı, izleri iyi takip etmelisiniz. 2019 Aralık ayından itibaren ülke ya da kent değişikliğinden, yeni eğitim alanlarına yerleşmeye kadar birçok konuda hem gezecek hem de öğreneceksiniz.

2019 ‘da çalışarak değil, başkalarının kaynaklarından yararlanarak para kazanma deneyimine hazır olmalısınız. Parayı güvenlik ve gelecek garantisi olarak istediğiniz malum. Bu kez garantiden ziyade şansın varlığına inanmanız gerekiyor. Şans oluştuğunda zenginleşmenin mümkün olduğunu 2019 boyunca sıklıkla fark edeceksiniz. Ekstra işler yapmak, ek gelir kazanmak gibi olasılıkları mutlaka değerlendirin. Şans size uğrayacak, tabii onunla el ele verirseniz yararlanırsınız. Aksi halde bakışırsınız ve o çeker gider.

GÖRÜNÜŞÜNÜZ VE TARZINIZ DEĞİŞİYOR

Uranüs, yılın başında inançlarınıza ve iç dünyanızın yenilenmesine yardım edecek. Kariyer yaşamınızı, kalbinizde son defa sorgulayacak, belki de yeni bir yön çizeceksiniz. Uranüs, Mart 2019’dan itibaren 7 yıl boyunca kalmak üzere burcunuza yerleşecek.Görünüşünüzden yaşam stilinize kadar bir çok şeyi değiştirecek, yenileyecek vesizi esnetecek.

Hiç aklınızda yokken evlenmek, evliliği planlarken tek başınıza uzun bir dünya turuna çıkmak, asla düşünmezken bebek sahibi olmak, ailemden ayrılmam derken bir başka kente yerleşmek ve asla yapmam dediğiniz şeyleri deneyimlemek Uranüs’ün şaşırtıcı yenilikleri olacak. Her ne yaparsanız yapın mutlaka kariyerinizle bir bağlantısı olacak. Daha iyi bir mevkide olmak adına tüm bu yenilikleri yapmaktan kaçınmayacaksınız..

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

EVLENEBİLİR VEYA ORTAKLIK KURABİLİRSİNİZ

Özgürlük aşığı olsanız bile sıradışı bir insan kalbinizi çalabilir ve 2019 evlilik yılınız olabilir. İkinci veya daha fazla evlilikler içinde bu geçerli bir fırsat yılı. Yalnız başınıza rahat çalıştığınızı düşünüyorsanız ilginç bir ortakla iş yaşamınızı birleştirmek de olasılık.

Hatta çeşitli danışmanlarla çalışmak sizin açınızdan gerçek bir şans olabilir. Jüpiter evlilik alanınızda şubat, mart, ağustosun ikinci yarısı, ekim ve kasımda şans dağıtacak. Özellikle ekim, kasım evlilik için mükemmel olabilir. Yeniay kasım ayında evlilik alanınızda doğacağı için hazırlıklar hızla tamamlanacak, şanslı bir sonbahar düğünü yapabileceksiniz. Unutmayın bu fırsat tam 12 yıl sonra tekrar gelecek.

URANÜS TRAVMALARINIZDAN ESER BIRAKMAYACAK

Uranüs, mart ayına kadar sıradışı arkadaşları yaşamınıza çekecek ve bunun bir anlamı var; kariyeriniz adına daha geniş bir network oluşturmak. Daha önce çevrenizle bağlantı kurmadıysanız, yakın dostlarla birlikte iş yapmayı düşünmediyseniz bu son fırsat.

Mart ayının ilk haftası bittiğinde inançlarınız, hayata bakışınız, hayattan beklentileriniz de değişmeye başlayacak. Bir anda daha rahat ve hayatın tadını çıkarmaya hazır hissedeceksiniz. Şimdiye kadar bu duyguyu hiç tatmadığınızı fark etmek de şaşırtıcı olacak. Dünya nimetlerinden yararlanmak ve hayatı olabildiğince doğada ve basit yaşamak dinginleştirecek. Kariyerinize veda edip kendinizi doğanın kucağına bırakmaya sıcak bakabilirsiniz. Şaşırtıcıbir gelecek sizi bekliyor.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)





ŞANSLI ALANINIZ İŞ VE SAĞLIK

İşlere yetişmek, müşterilere cevap vermek 2019’da mümkün olmayabilir. Herkes geri giderken siz durmadan ileriyi hedef alacaksınız. Yine de egonuzu kontrol altında tutmalısınız.

Jüpiter şans getirdiği kadar risk de getirecek. Şubat ve mart aylarında iş yoğunluğunuzun altından alnınızın akıyla kalkmayı başaracaksınız. Ağustosun ikinci yarısında işler yeniden hızlanacak ve ekim, kasım aylarında yüzünüzü güldürecek. Ara dönemlerde şans kadar zorluklarla da uğraşmak zorunda kalacaksınız.

BAŞKALARININ KAYNAKLARINI YÖNETMENİZ GEREKEBİLİR

Başkalarının kaynakları, özellikle arkadaşların veya belli grupların ya da fonların kaynak yönetimiyle ilgilenmeniz beklenecek. Mart 2019’dan itibaren Boğa burcuna yerleşen Uranüs sıradışı dostları size getirecek.

Komisyonla ilgili bir işyapıyorsanız veya elinize geçen bir mirası değerlendirmek istiyorsanız çeşitli arkadaşlar veya gruplarla birlikte hareket edecek belki ekolojik bir köy kurmave artık doğa da yaşayarak para kazanma kararı alacaksınız. Gelirlerinizi bir şekilde toprakla, üretmekle, çiftlik işleriyle ilişkilendireceksiniz. Bir gezi, seyahat programı yapıyorsanız gözünüzü köylere yerleşenlere veya organik çiftçilik yapanlara dikmek bir hayli gelir kazandırabilir.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)



AŞKTA SON 12 YILIN EN ŞANSLI DÖNEMİNDESİNİZ

Özellikle şubat, mart, ağustosun ikinci yarısı ve ekim, kasım aylarında ruh eşlinize rastlayabilirsiniz. Bu kişi çok uzaklardan ülkenizi ziyarete gelmiş bir turist veya sadece sizi tanımak üzere uzun bir yolculuğa katlanmış gizli bir hayranda olabilir. Hatta hayran değil sadece birlikte maceraya atılma planı olan biride olabilir. Yeni ve size şans getirecek bir aşka hazırsanız şanslı dönemlerinizi takip edin.

“Benim zaten süre gelen birilişkim var, mutluyum, evlenecek miyiz ondan haber ver” diyorsanız bebek sahibi bile olabilirsiniz. Tabii yine şanslı dönemleri izlemelisiniz.

2019 evli çiftler için bebek sahibi olma hatta ikiz sahibi olma şansı sunarken, asla bu dünyaya çocuk getirmem diyenler için birbirinden seçkin projelerde yer alma fırsatı sağlayacak. Mutlaka değerlendirin.

URANÜS KARİYER ALANINIZDA

2019 mart ayına kadar Uranüs, Koç burcunda dolaşacak, eğitim ve seyahat alanınıza yenilikler getirecek ve sonra Boğa burcuna yerleşecek. Burcun ilk beş gününde doğduysanız kariyerinizle ilgili beklenmedik, şok eden değişimler yaşayabilirsiniz ve bu değişimi sevmeyeceksiniz.

Uranüs mart ayından itibaren üzebilir. Oysa esnek olmak ve değişime daha konforlu bir yaşama adım atacağınızı bilerek evet demek size avantaj kazandırır. Çünkü Uranüs artık işlevini yitiren demode işlerden ve ilişkilerden sizi kurtarmak amacındadır. Yenilikleri çok ani yapacağı için alışkanlıklarınızı değiştirmek sarsıcı olacaktır. Başta sorun gibi görünse de her yeniliğe severek kucak açın, korunuyor olacaksınız. Emekli olun, istifa edin, başkalarının çılgınca bulduğu fikirlerinizin peşinden gidin.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)





MÜLK SAHİBİ OLABİLİR VEYA AİLE KURABİLİRSİNİZ

2019 yılının büyük bölümünü yay burcunda geçirecek olan Jüpiter evinizde yardımcı olacak iyi elemanlardan, mülk sahibi olmaya, aile ilişkilerini iyileştirmekten, aile kurmaya kadar bir dizi iyilik yapmaya ve şans dağıtmaya hazır olacak.

Ancak en ideal dönemleriniz şubat, mart, ekim, kasım ve ağustos ayının ikinci yarısı. Bu dönemlerde birikimlerinizi değerlendirebilir veya evlilik teklifine evet diyebilirsiniz. Armudun sapı, üzümün çöpü demek isterseniz buna kimse itiraz edemez. Ancak unutmayın bu mükemmel fırsat ancak 12 yıl sonra tekrar gelmiş olacak ve siz çok yalnız kalmış, çok yaşlanmış hissedeceksiniz. Kararınızı buna göre verin. Evliyseniz ev ve mülklerle iligli bir iş yapabilir veya işinizi bu iki konuyla birleştirebilirsiniz.

URANÜS BOĞA BURCUNDA

Mart 2019’a dek finansal alanda devrim yapmalısınız son 7 yıldır bunu yapmaya başladınız ama rayına oturtamadınız. 2019 yılının ilk iki ayında son dersi alacak ve mart ayından itibaren kent değiştirmeye veya ülkenizi değiştirmeye karar vereceksiniz.

Karşınıza çeşitli fırsatlar çıkacak. En konforlu olanı ve işinizi en rahat yapabileceğiniz yeri seçeceksiniz. Hatta iş ve sağlığınızla bağlantılı ideal yerden sürpriz bir teklif de gelebilir. Düşünmeden evet deyin. Hayatınızda özel ve önemli yedi yıllık bir döngü başlayacak. Bu sayede hak ettiğiniz her şeye kavuşacaksınız.

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)





ŞÖHRETE DOĞRU

Jüpiter yakın çevre alanınıza yerleşti. Medyayla daha iç içe olacak, bu nedenle daha sık seyahat edecek, yepyeni eğitim fırsatlarını değerlendirip bilgiye doyacaksınız. Çevrenizi genişletmek ve popüler insanlar arasına girmek çok mümkün. Konumunuz ne olursa olsun her dilden, dinden ve ırktan insanla kaynaşma fırsatı bulacaksınız. Özellikle şubat, mart, ağustosun ikinci yarısı ve ekim, kasım aylarında özel kişileri tanıyacaksınız. Bu kişilerle yapacağınız işbirlikleri ve kuracağınız yakınlıklar gelecek 12 yılınızı şekillendirecek. Sıradan bir iş yapıyor ve daha çok tanınmak istiyorsanız önce dünya çapında tanınma ihtimaline inanın ve sonra harekete geçin. Jüpiter bekleyen çekingenleri hiç sevmez.

PİYANGO VE ANİ ZENGİNLİKLER

Başlık doğru. Gelecek 7 yıl boyunca piyango kazanabilir hatta bir çok nedenle zenginleşebilirsiniz. Bir çeşit ödül alacaksınız ve geçmiş yılların acısını çıkaracaksınız. Süreç uzun ve 2019 martından itibaren başlıyor. Miras, nafaka, telif gibi birçok ek geliri hesap hanenizde görürseniz şaşırmayın. Uranüs, ön görülemez bir anda ve asla aklınıza gelmeyecek bir yerde karşınıza büyük kazanma fırsatı çıkaracak. Kumar ve benzeri kazançlar buna dahil değil .Spekülatif yatırımlara değil yer altı zenginliklerine göz atın. Altına yatırım yapın mesela. Pişman olmayacaksınız.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

PARA, PARA, PARA

Jüpiter, para alanınıza 2018 sonlarına doğru yerleşti. Sabit gelirliyseniz bile başkalarının kaynakları sizin için hediye gibi sunulmaya başlandı. Para vererek alabileceğiniz şeyler size hediye edildi bir anlamda. Ek gelir kazanma şansınızda büyük, tabii değerlendirirseniz. Bir de tembeller var ki Jüpiter onları hiç sevmez. Hepi topu bir yıl kalacağı para alanınızda hiçbir hareket oluşmazsa sebebi sizsiniz. Jüpiter’in seyirciye değil aktiviste ihtiyacı var. Gelecek 12 yıl boyunca rahat etmek, daha kolay para kazanmak istiyorsanız 2019’u çok iyi değerlendirmelisiniz. Ben alıştığım düzenden vazgeçmem derseniz Jüpiter ayağınızın altına bir muz kabuğu koyar ve çekip gider. Karar sizin!

EVLİLİĞİNİZ VEYA BOŞANMANIZ ŞOK EDEBİLİR

Uranüs, mart ayından itibaren evlilik alanınızda 7 yıllık bir yolculuğa başlayacak. Ani kararlar ve ön görülemez gelişmeler Uranüs’ün en sevdiği ortamdır. Aniden evlenmeniz herkesi şaşırtır sizi değil ama aniden boşanma kararı almanız sizi bile şaşırtacaktır. Bu durumda Uranüs bekarlar için evlilik, evliler için ayrılık getirir diyebilir miyiz, deriz. Tabii bir koşulla; eğer ilişkinizi yenilemeyi başarırsanız ve tüm zorluklara esneklikle uyum sağlarsanız Uranüs ayrılmanızı değil daha mutlu bir yaşama kucak açmanızı sağlar.

Monoton ve ev arkadaşlığına dönüşen evlilikler için “ hayatını boşuna geçiriyorsun, “o kadar da zavallı değilsin ayrıl ve yeni aşklara koş” diyecektir. Yalnızlık hapishanesine kendini kapatan müzmin bekarlar içinse ortak yaşamında keyifli olabileceğini hatırlatacak, bir anda evlenme cesareti katacaktır. Seçim size bağlı elbette ama bana sorarsanız Uranüs’e uyum sağlamakta, ani fikirlere açılmakta fayda var. O sizin için katlanmayı değil özgürlüğü vaad ediyor.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)





VE JÜPİTER BURCUNUZDA

Çeşitli yerlerde okuyacaksınız, izleyeceksiniz, dinleyeceksiniz. Yılın en şanslı burcu; Yay

Jüpiter, Yay burcuna geçiş yaptı diye topluca sevindik, bence en yararlı olduğu, herkese en azından pozitif düşünmeyi, silkelenmeyi, hayata bardağın dolu yanını görerek bakmamızı sağladığı burçta yol aldığı için şahane.

Fakat!

Sadece şubat, mart, ağustosun ikinci yarısı, ekim ve kasımda. Süre çok sınırlı yani. Değerlendiremezseniz yılın sonunda “ hani Yaylar en şanslıydı” diyen seyircilerden olursunuz. Aktif olup her alanda şansınızı zorlarsanız yılın sonunda kazanan ve iyi bir yıl oldu diyen Yay siz olursunuz. Önce pozitif düşünceye inanmakla başlayın, sonra bırakın biraz kilonuz artsın ve neşeniz de tabii. Eğlenceye, evliliğe, en azından yeni aşklara sıcak bakın. Taşı sıksanız altına dönüşecek şansınıza güvenin, tabii belirttiğim aylarda ve dönemlerde. Eğitim ve seyahat fırsatlarını mutlaka değerlendirin. Ancak unutmayın yıl içinde kimi aylarda Neptün’le sert açı yapacak olan Jüpiter, kimi aylarda geri gidecek. Hayatınızda mutsuzluklar da olacak. Dikkati elden bırakmayın.

İŞ YAŞAMINIZ DEĞİŞİYOR

İş yaşamınızda beklenmedik yükselişlere hazırlanın. Sıradan işlerin insanıysanız sıradışı ve garantisi olmayan işler ilginizi çekmeye başlayabilir. Uranüs iş alanınıza Mart 2019’da yerleştiğinde sıkıcı iş ortamınızın sizi körelttiğini düşünmeye başlayacak, iyi de yapacaksınız. Daha konforlu bir yaşamı hakediyorsunuz. Artık hobilerinizi de değiştirmelisiniz. Bilgiye olan merakınız bir şekilde yön bulmalı. Yazın, çizin, entelektüel birikiminizi başkalarıyla paylaşın. Olabildiğince çok kitlelere hitap edin. Uranüs’ün sizden beklentisi bu.

Öte yandan sağlığınızı da eskisi kadar umursamayacaksınız. Yine de kan dolaşımı ve tansiyon sorunu yaşamınıza katılabilir. Bol egzersiz yapmak sadece beyniniz için değil bedeniniz için de bir ihtiyaç. İş yaşamınız yoksa ve siz öğrenciyseniz ya da çalışmayan biriyseniz evde oturmak bedeninize iyi gelmeyecek. Günlük ev işleri size yetmeyecek. Dışarı çıkın ve amacı yardım olan gruplarla bağlantı kurun. İnterneti aktif kullanın. Televizyona esir olmayın.Aksi halde Uranüs gerekli değişiklikleri yapamaz ve dışarı çıkmanız için bir yıkım yaratabilir. Her türlü yenilik ve değişiklik Uranüs’ün amacıdır.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

KARAMSARLIĞA SON

Hiç ummadığınız kadar olumlu ve neşeli bir ruh hali için içsel aydınlanma yani farkındalık gerekiyor. Kelime anlamını tam kavrayamamış olabilirsiniz. Çünkü ruhunuzda yaşlı, yorgun bir ermiş oturuyor. Satürn’ün burcunuza girişiyle güvensizliğiniz, pesimist bakış açınız zirve yapmıştı.

Ve Jüpiter nihayet 2018’de 12. evinize yani bilinç altı alanınıza yerleşti ve artık bilinç altınıza pozitif mesajlar göndermenin ne anlama geldiğini içsel olarak öğrendiniz. Muhtemelen kendi kendinize oldu. Bir sabah uyandınız neden mutsuz olayım ki dediniz. Bu ruh halini 2019’da sürdürebilirseniz olumlu düşündüğünüzde olumlu şeyler yaşadığınızı fark edeceksiniz. Özellikle şubat, mart, ağustosun ikinci yarısı, ekim ve kasım aylarında bol bol mutlu sabahlara uyanacak, rüyalarınızı hatırlayacak, rüyaların yol gösterici olabildiğini kavrayacaksınız. Nefis bir yıl olabilir, biraz çabayla.

AŞK HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

Mart ayında aşk alanınıza giriş yapan Uranüs beklenmedik tanışmalar, kaynaşmalar, aniden başlayan sorgusuz aşklar getirecek. İhtimal vermediğiniz artık unuttuğunuz aşk sizinde kapınızı çalacak.

Sıra dışı birine aşık olmanız kaçınılmaz veya asla diyebileceğiniz kadar sıradan birine. Gelecek vaat eden veya güvenilir kişi merakınızı çöpe atacak, aklına zekasına aşık olacağınız kişilere evet diyeceksiniz. Sert açılarda hiç olmadığınız kadar da aşk acısı çekebilirsiniz, bunu da göze alacaksınız. Üstelik yeniden duygularınızın yükselmesi hoşunuza da gidebilir.

Süregelen bir ilişkiniz varsa bir anda bebek sahibi olup sonrasında evlilik kararı almakda ihtimal. Asla demeyin. Size aykırı ne varsa hepsini kabul edebilirsiniz.

Sade ve sabit gelirli bir iş ortamında çalışıyorsanız hiç beklenmedik fırsatlar kapınızı çalabilir ve bir anda şöhret basamaklarını tırmanırken, projelerinizi geniş kitlelere tanıtırken bulabilirsiniz kendinizi. 2019 yazına kadar ha gayret. Her durumu değerlendirin.

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

TÜM DİLEKLERİNİZİN GERÇEKLEŞECEĞİ BİR YIL OLABİLİR

Bir Kova için hayatta en önemli şey ne? Arkadaşları, idealleri ve özgürlüğü. Bütün bunlar doğum haritamızın 11. eviyle anlatılır. Jüpiter 11. evinizden geçiş yapıyorsa ekstra olarak tüm dilekleriniz hızla gerçekleşir.

2019 yılında Jüpiter 11. evinizde. Bol bol arkadaşınız olacak, ortak amacı olan gruplar içinde yer alacaksınız ve elbette dilekleriniz gerçekleşecek dersem abartmış olmam ama belli dönemlerde bunlar olabilir. şubat, mart, ağustosun ikinci yarısı, ekim ve kasım aylarında. Gördüğünüz gibi süreç çok kısa ve atlamadan değerlendirmeniz gerekiyor. Sosyalleşin, seyahat edin, hayat amacınızı bulmaya çalışın. Haa bir de ne dilediğinize çok dikkat edin. Biri ya da bir şey yerine, genel dilekler pişman olmayacağınız bir geleceğe götürür.

URANÜS YUVA ALANINIZDA

Yöneticiniz Uranüs ortalama 7 yılda bir burç değiştirir ve sizin için yeni bir evre yaratır. Bu evrelerde hayatınızın bir alanı da değişir. 2019 Mart ayından itibaren yuvanızda büyük değişiklikler gerçekleşecek. Ev düzeniniz, eşyalarınız, ev sahibi olup olmamak, ev için yaptığınız harcamalar, yaşadığınızyer hepsi değişmeye başlayacak.

Değişim yavaş ama konforunuzu arttıracak bir düzende gelişecek. Aile olma kavramı size uygun değilse, özgürlüğünüze aşırı düşkünseniz bu da değişecek. 2019 evlilik yılınız da olabilir. Aile bağlarınız güçlüyse ayrılmak, uzaklaşmak sizi üzebilir. Buna rağmen yola çıkmalısınız. Uranüs sizi geliştirmek için çabalarken sabit fikirli olmamalısınız.

BALIK | (20 Şubat – 20 Mart)

KARİYERDE ALTIN YILINIZ

Derlerki Neptün keşfedilmeden önce Jüpiter, Balık burcunu yönetirdi. Bu eski dost 2018 sonuna doğru yay burcuna yerleşti. Kariyer alanınıza. Bu es geçmemeniz gereken bir zaman. 12 yıl sonra tekrar bu alana gelecek ama aradaki 12 yılı iyi değerlendirmek isterseniz şimdi yatırım yapmalı, yükselişe veya hedefe odaklanmalısınız. Jüpiter size şans verecek. Yeni teklifler alacaksınız veya yöneticilerinizin desteğini alacaksınız. Her koşulda önünüze fırsatlar serilecek. Şubat, mart veağustosun ikinci yarısı ile ekim, kasım ayları şanslı dönemler. Diğer ayları pas geçeceksiniz. Teklifleri kabul edin, her zamankinden daha çok çalışın, her adımı bir fırsat olarak görün ve engellerin sizi yıldırmasına izin vermeyin. Göreceksiniz tanınmanız ve hak ettiğiniz değeri kazanmanız çok kolay olacak.

ÇEVRE DEĞİŞİKLİĞİ BAŞLIYOR

Uzun yalnızlık yılları veya aşırı sosyal yıllar sizi yordu. Çok çalışmak için koşturup durdunuz ya da çalışma hayatına atılmak için. Hep aynı çevredegelişmeye çalıştınız ama yetmediğini mart ayından itibaren anlayacaksınız.

Yakın çevreniz genişleyecek, daha fazla komşuluk ve daha içten komşuluk yapacağınız insanların arasına yerleşecek, kardeşlerinizle birbirinizi desteklemenin ekstra bir şans olduğunu anlayacaksınız. Sosyal medyada daha çok tanınma şansı bulacak, insanların size ulaşmasının keyiflendirdiğini fark edeceksiniz. Geniş çevrenin işleri kolayca çözümlemek açısından da çok işe yaradığını gözlemleyeceksiniz. Daha sık seyahat edecek, yolculukların sizi yeni yuvanıza doğru götürdüğünü anlayacaksınız. Gelecek yıllar içinde de sıklıkla çevre değişikliği yapacak ve adınızı altın harflerle medya tarihine yazdıracaksınız. Tabii hedefiniz bu ise!