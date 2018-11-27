2019 Yılında Burcunuza Göre Denemeniz Gereken Seks Pozisyonları

Yeni bir yıl; pek çok alanda olduğu gibi yatakta da değişim getiriyor.

İşte 2019’da burcunuza göre denemeniz gereken seks pozisyonları:

KOÇ – Snow Angel

Sekste yeni şeyler keşfetmeye bayılıyan koç burçları bu pozisyondan da vazgeçemeyecek. Biraz olağanın dışına çıkmak için harika olan bu pozisyonda partnerinizin kalçalarını okşayabilir, kalçalarınızı yönlendirerek daha derin penetrasyon sağlayabilir ya da seksi yönetebilirsiniz.

BOĞA – Chairman

2018’i oldukça yoğun geçiren Boğa burçlarının, ağırlığı artık partnerlerine devretmelerinin vakti geldi. Tabii aynı durum yatakta da söz konusu! Chairman gibi klasik bir pozisyon, 2019’da favoriniz olacak.

İKİZLER – Kelebek

Klasiklerin modern dokunuşlarla değiştirilmesine bayılan ikizler burçları; misyoner pozisyonunun bu farklı halini 2019’da listelerine almalı. Bu pozisyonda kalçalarınız yatağın kenarında kalacak şekilde sırt üstü uzanın. Partneriniz ise ayakta durarak penetrasyonu sağlayacak. Siz bacaklarınızı partnerinizin omuzları üzerine koyarak kalçalarınızı bir miktar yukarı kaldırabilirsiniz. Bu pozisyon, size servikal uyarılmayı sağlamak için mükemmel bir açı oluştacak.

YENGEÇ – Örümcek

Yengeç burçlarının karışık ve zorlu işlere bayıldığını biliyoruz! Zaten zor olan şeyler her zaman seksidir!

Partnerinizle birlikte tıpkı bir örümcek gibi pozisyon almalı, bacaklarınızı belinin yanlarına koymalısınız. İşin güzel yanı ise kontrol her ikinize de eşit dağılacak ve sekste mükemmel bir uyum sağlayacaksınız. Yani bir ekip çalışmasından bahsediyoruz! Tempoyu dilediğiniz şekilde yönlendirebilir ve derinlemesine penetrasyonla orgazma ulaşabilirsiniz.

BAŞAK – Kaşıl

Kaşık pozisyonu için ideal burç olan başakların, “kaşıl” pozisyonuna da bayılacağına eminiz.

Bu pozisyonda aynı doğrultuda uzanmak yerine, siz sırt üzeri uzanmışken partneriniz yan durmalı. Penisini daha derinlerde hissetmek istiyorsanız bir bacağını partnerinizin omzuna koyabilirsiniz. Partnerinizin mimiklerini ve nasıl zevk aldığını izleme şansı, pozisyonun öne çıkan yanlarından. Ayrıca ellerinizi rahatlıkla kullanma şansınız olduğu için yeni bölgeler keşfedebilirsiniz.

TERAZİ – El Arabası

Öncelikle bu pozisyonun başlangıç aşamasındakiler için uygun olmayabileceğini belirtmemiz gerek. Doggy pozisyonundan farklı olarak, partneriniz ayakta dururken, bacaklarınızı onun beline sarmalı ve ellerinizle yerden destek almalısınız. Pozisyonun uzun süreli yapılması yorucu olabilir. Ama yorulmak sorun olmamalı.

AKREP – Şelale

Biraz zorlanma sırası karşı tarafta. Partnerinizin bedenini yataktan sarkıtırken siz üstte olacaksınız. Akreplerin partnerini değişik açılarla izlemekten keyif alacağına eminiz. Ayaklarınızı kullanmayı unutmamalısınız.

YAY – David Copperfield

Burada David Copperfield sihri yastıkta saklı. Kalçalarınızın hemen altına yerleştirerek hafifçe havada durmayı sağlamalısınız. Böylece partneriniz size mükemmel bir oral seks yapabilir.

OĞLAK – X Pozisyonu

Crisscross olarak da bilinen, duyarlılığın kendisini yavaş yavaş hissettirdiği bir pozisyon tam oğlaklara göre! Yere uzanıp bir bacağınızı hafifçe kaldırarak partnerinizin omzuna yaslamanız ve kendinizi zevkin kollarına bırakmanız yeterli. Eğer partneriniz kondüsyonlu ise, yavaş tempolu giriş çıkışlar ile orgazma ulaşabilirsiniz. Hem vajinanızın hem de klitorisinin uyarılacağı bu pozisyon, 2019’da favoriniz olacak.

KOVA – Swiss Ball Blitz

Sportmen kovalar için harika bir seks pozisyonu fikrimiz var! Fitness topuna oturan partnerinizin kucağına oturarak deneyimleyebileceğiniz bu pozisyonda hareketlerinizin kontrolü tamamen sizde olacak. Böylece orgazma ulaşmak için dilediğiniz tempoyu sağlayabilecek ve daha hızlı bir penetrasyon yaşayacaksınız.

BALIK – Pretzel

Romantik balıkların favori misyoner pozisyonlarını revize etmenizin zamanı geldi.

Sırt üstü uzanmış konumdayken ve partneriniz üzerinizdeyken, hafifçe yana dönerek bir bacağınızı onun beline dolayabilir ve diğerini de onun kalçalarının altına yerleştirebilirsiniz. Seks hayatınıza biraz tempo katmak için denemeniz gereken bir pozisyon.