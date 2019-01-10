2019 Yılında Her Yerde Göreceğimiz 5 Kaş Trendi

Bir saç kesimi ya da renk değişiminin yanı sıra kaşınızda yapacağınız şekillendirme yüzünüzdeki en büyük dönüşümün sebebi olacak kuşkusuz.

Yüzü çerçeveleyen ve dikkat çeken kaşlar genel görünüşünüzün en önemli parçası. Yeni yılın da etkisiyle daha farklı bir kaş stili arayışındaysanız, şansınızın yaver gittiğini söyleyebiliriz.

Çünkü 2019 özgür ruhlu kaşların yılı olmak için adım adım ilerliyor. İsterseniz fırçalayın, isterseniz onları doldurun ya da isterseniz büyütün.

Karşınızda, 2019 yılında her yerde göreceğiniz kaş trendleri.

Doğal Kaşlar

Son birkaç sezondur devam etmekte olan doğal kaşlara dönüş, 2019’da da yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Oyulmuş, doldurulmuş, şekilllendirilmiş kaşlardan sonra bu geri dönüşü heyecanla bekleyenlere de müjde olsun.

Doğal kaş şeklinizi kullanmaya hazır mısınız? Seyrek alanları ve kısa kuyrukları artık kucaklama zamanı. Toparlama etkisi için kaş jeli kullanarak küçük müdahalelerde bulunabilirsiniz.

Sabun Etkisi

Kaş jeline yabancı değiliz, ancak sabunlu kaşların bir sonraki seviye olduğunu da hatırlatalım. Bir fırça yardımıyla gerçekleştireceğiniz bu işlem, kaşlarda gür ve kabarık etki için en önemli adımlardan.

Fırçanızı, sabuna sürün ve dikey olarak kaşlarınızı fırçalamaya başlayın. Bu, genelde jellerle elde edemediğiniz o kabarık etki için. Sonrasında da herhangi bir seyrek alanı kalemle doldurabilirsiniz. Kolay ve oldukça eğlenceli.

Renkli Kaşlar

Saçları boyarken, kaşlar neden boyanmasın?

İster tuhaf bir renk isterseniz de pembeler, turuncular, maviler veya sadece doğal renk tonunuzda ufak değişime giden o rengi seçin. Bazı kuaför salonları bu işlemi sunarken, evde kendinizin de yapacağı kitler mevcut. Krem bir göz farıyla da deneme konusunda ilk adımı atabilirsiniz.

Yeni Eşleşmeler

Halen açık saçlarla, koyu renkli bir kaşı kucaklamak zorlanılan şeylerden biri. Ya da tam tersi. Koyu renk saçlarla açık tonlardaki kaşlar. Bu trend için en ilham verici görünüm Prada podyumdaki Kaia Gerber’de diyebiliriz.

Kabarık Gösteriş

2018’de karşımıza çıkan dokulu kaşlar 2019’da daha da ileri gidiyor.

Kaşları kalınlaştırmak ve hacim kazandırmak için mikrofiberler kullanın, böylece daha yumuşak, doğal ve dolgun olmalarını sağlayabilirsiniz. Doğal kaş renginize, göze çarpan bir renk tonu tercih edin ve günlük kullanım için rahatlıkla tercih edin.