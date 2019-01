2019 Yılında Her Yerde Göreceğimiz 5 Kaş Trendi

View this post on Instagram

Brushing dem brows up using @soapbrows by @westbarnco and the 2.3 @mykitco #mybrushedbrow Model – @gracebowker_ of @nemesismodels Photographer – @sarahbrownphoto Hair & Makeup – @kimmycattin #soapbrows #fluffybrows #brushedupbrows #browbrush #modelbrows #browgoals #eyebrowshaping #supporttheskill #browexpert #browgoals #veganmakeup #vegancosmetics #naturalmakeup #naturalcosmetics #cleanmakeup #modelbrows #modelmakeup #editorialmakeup #cleancosmetics #eyebrowtutorial #eyebrowvideo #browvideo #originalsoapbrows #makeupvideos #bestbrowproducts #satisfyingvideos ##westbarnco #mykitco #wbco