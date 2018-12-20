2019 Yılında Sık Sık Göreceğimiz Kısa Saç Modelleri

Evet, şimdi yenilenme zamanı!

2019’u göz kamaştırıcı karşılamak için ilk olarak saçlarınızda değişime gitmeye ne dersiniz? Arkanıza yeniliğin rüzgarını alın ve şık aynı zamanda da zahmetsiz bir yolla, yeni yılı karşılayın.

Farklı dokuları, şekilleri, renkleri kucaklayın ve kuaför Barney Martin’in tavsiyelerine kulak verin.

Çok kısa ve cesur tarzlar geliyor!

Martin, özellikle de güvenli ve genç duruş için kısa saç kesimini önerdiğinin altını çiziyor.

İşte 2019’da kucaklamanız gereken saç stilleri.

Açısal Lob

Vanessa Hudgens ve Ariana Grande gibi yıldızların da tercih ettiği bu model; ön kısımdaki daha uzun katmanlarla birlikte kısa saç için aradığınız güvenli yolculuğu vaad ediyor.

Asker Tıraşı



Adwoa Aboah

Martin, bu kesimin çok fazla kadın tarafından tercih edilmeyen bir model olduğunu belirtiyor ama yüksek etkisinin de 2019 yılını ele geçireceğinin altını çiziyor.

Etkisi kesinlikle reddedilemez.

Yumuşak Pixie



Edie Campbell

“Çok kısa bir uzunluk, aşırı gibi hissettirirse eğer kulakların arkasına atılacak kadar uzunluktaki bu modele ne dersiniz?

Hacimli Bir Kısa Saç



Lucy Hale

Kısa saçlarınızın hacimli görünmesini istiyorsanız, çeşitli şekillendiriciler de kullanarak bu modeli tercih edebilirsiniz.

Pürüzsüz Duruş

Emilia Clarke’ın bu ciddi ve pürüzsüz duruşunun yükselişine şahit olmaya hazır mısınız?

Kısa Bob

Kısa bir bob model, uzun saçlara veda etmek için mükemmel bir başlangıç.

Uzamış Pixie

Cara Delevingne’ın bu zarif pixie modeli; kısa saçla da kadınsı ve hacim dolu görünmenin mümkün olduğunun kanıtı.

Perçemsiz Asla Diyenlere

Bu model herkes için bir öneri olmasa da, perçemli lob kesimi 2019’da denemek isteyenler için mükemmel bir görünüm tam karşınızda.