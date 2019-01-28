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2019 Yılında Stil Sahibi Kızlarda Sıkça Göreceğimiz 4 Takı Trendi

Rehberimiz bu kez Instagram’ın cool kızlarından; sokak stilinin yıldız It-Girl’lerine dek uzanıyor… İşte mevsim fark etmeden 2019’u etkisi altına alacak 4 temel takı trendi…

Kat kat kolye

Bu trendin sezonlardır olduğunun farkındayız ancak bu sezon katları biraz daha abartmanızın bir sakıncası yok!

Deniz kabukları

Evet, hala popüler olan bir diğer 2018 trendi! Missoni ve Altuzarra podyumlarından gördüğümüz kadarıyla ister kazak, ister tığ işi elbiselerle her görünüme uyarlanabilen versiyonlarını sıkça göreceğiz.


THE ANNI LU DREAM SEA COLLECTION

Fütüristik Küpeler

Büyük, iddialı geometrik şekiller; göz alıcı metalikler ve astronomik uzunluklar; 60’lar estetiğini size sunmak için hazır.

Hippi takılar

Günlük hayat için çok abartılı olduklarını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Motif ve zincirleri birbirine karıştırın.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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