2019 Yılının Öne Çıkan 5 İç Giyim Trendi

 

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2019 yılının iç çamaşırı çekmecenizi hareketlendirecek beş yükselen eğilimi.

Kıyafetlerin en önemli temelini oluşturan iç giyimin ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Hem rahat hem de cezbedici modellerden arasından 2019 yılında alışveriş listenize eklemeniz gereken parçalar ve bu parçalara ışık tutan trendlere göz atmaya ne dersiniz?

Kapak fotoğrafı: Fashion Me Now

1. Yalın İç Çamaşırı

Skin

İç çamaşırları genellikle çok süslenmiş veya desenli olabilir, ancak gelecek yıl ‘nude’ iç çamaşırı görünüşünde büyük bir artış olacak.

Bu trend bizi, vücut şekillendirme sütyenleri ve dikişsiz pantolonlar ile geçmişe geri götürüyor.

2. Kadife Etkisi

Topshop

Kadife, yakın zamanda gardıroplarınıza çok büyük bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

2019 için kadifenin bir sürpriz olmayacağını hatırlatalım. Özellikle de peluş detaylı kadife, önümüzdeki yıl için yükselişte olan parçalardan.

Zümrüt yeşili ve tavus kuşu mavisi ile o rahatlığı teninizde hissedin.

3. Ekstra Narin

Wacoal

Bu trend gördüğünüz üzere, ilk maddenin tam tersi olarak karşınızda.

Hepsi hassas dantelli ve şeker renklerinde.

4. Şeffaf

Les Boys Les Girls

Bu elbetteki yeni bir trend değil ama 2019 yılında daha da yükselişe geçmeye hazırlananlardan. Şehvetli, pratik ve zarif.

5. Bohem Duruş

& Other Stories

2019 ilkbaharında da yıldızı daha da parlayacak bir trend.

Toprak tonları, festival esintili baskılar, nakışlar, kurdeleler ve boncuklar geri geliyor. Bu eğilimde gerçekten eğlenceli bir his var.

 

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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