2019 yılının Pantone Rengi “Living Coral” iPhone XR ile Farklı Boyuta Taşınıyor

 

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Pantone’un açıkladığı 2019’un rengi “Living Coral”. Apple’ın da iPhone XR ile tanıttığı renklerden birinin de Coral (Mercan) olduğu düşünülürse; bu trendi şimdiden yakalayabilirsiniz.

Tamamı ekrandan oluşan büyüleyici tasarım, iPhone XR’ın ekranını kenarlara kadar genişletiyor. Bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en sağlam ön cama sahip ekran, dayanıklı 7000 serisi havacılık ve uzay endüstrisi standardında alüminyumdan yapılan anodize şeritle şık bir uyum sağlıyor. Cam arka yüzey ise kablosuz şarj olanağı sunuyor.
iPhone XR beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan ve (PRODUCT)RED olmak üzere altı yeni renk seçeneğiyle geliyor. Yedi katmanlı renklendirme işlemi, cam arka yüzeye muhteşem nüanslar katarken alüminyum şerit ve kamera çerçevesi de sofistike bir görünüm kazandırmak için uyumlu renklerle sunuluyor. Suya ve sıçramalara dayanıklı, IP67 derecesine sahip bu yeni tasarım, kahve, çay ve soğuk içeceklerle her gün yaşanabilecek dökülmelere karşı koruma sağlıyor.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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