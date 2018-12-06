2019 yılının Pantone Rengi “Living Coral” iPhone XR ile Farklı Boyuta Taşınıyor

Pantone’un açıkladığı 2019’un rengi “Living Coral”. Apple’ın da iPhone XR ile tanıttığı renklerden birinin de Coral (Mercan) olduğu düşünülürse; bu trendi şimdiden yakalayabilirsiniz.

Tamamı ekrandan oluşan büyüleyici tasarım, iPhone XR’ın ekranını kenarlara kadar genişletiyor. Bir akıllı telefonda şimdiye kadar kullanılan en sağlam ön cama sahip ekran, dayanıklı 7000 serisi havacılık ve uzay endüstrisi standardında alüminyumdan yapılan anodize şeritle şık bir uyum sağlıyor. Cam arka yüzey ise kablosuz şarj olanağı sunuyor.

iPhone XR beyaz, siyah, mavi, sarı, mercan ve (PRODUCT)RED olmak üzere altı yeni renk seçeneğiyle geliyor. Yedi katmanlı renklendirme işlemi, cam arka yüzeye muhteşem nüanslar katarken alüminyum şerit ve kamera çerçevesi de sofistike bir görünüm kazandırmak için uyumlu renklerle sunuluyor. Suya ve sıçramalara dayanıklı, IP67 derecesine sahip bu yeni tasarım, kahve, çay ve soğuk içeceklerle her gün yaşanabilecek dökülmelere karşı koruma sağlıyor.