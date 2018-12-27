2019’a Damga Vurması Beklenen 5 Moda Trendi

Stilistlerin 2019’da trend olmasını bekledikleri detayları sizlerle paylaşıyoruz. Eylül ayında gerçekleşen New York Moda Haftası’nda tanıtılan İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonları baz alınarak yapılan bu tahminlerin doğru çıkıp çıkmayacağını ise hep birlikte yeni yıldan sonra göreceğiz.
Kadife Çiçeği Sarısı
Brandon Maxwell, Carolina Herrera, Oscar de la Renta gibi önemli tasarımcılar 2019 İlkbahar / Yaz koleksiyonlarında bu renge yer verdiler. Hazır giyim markalarının da göz ardı edemediği sarı rengin yükselişi 2019’da etkisini daha da hissettirecek gibi görünüyor.
Yılan Derisi Görünümü
2018’in sonlarına doğru etkisini göstermeye başlayan yılan derisi deseni 2019’da daha da dikkat çekecek gibi duruyor. Yine de hangi görünüm, Rihanna‘nın yılan derisi obsesyonuna dikkat çeken bu kombini kadar konuşulabilir, bilemiyoruz!
Batik Desen
Retro klasik bir etki yaratan batik desene 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında yer veren markalar R13, Prabal Gurung, Eckhaus Latta oldu. Görünümünde nostalji yaratmak isteyenler için dikkat çekici olacak.
Patchwork
Alice + Olivia, Libertine, Diane Von Furstenberg gibi tasarımcılar 2019 koleksiyonlarına (özellikle uzun bohem esintide elbiselere) patchwork detaylar eklediler.
Hareketli Kollar
2019’da elbiselerden paltolara kol detaylarında karakteristik bir duruş hakim olacak gibi görünüyor. Omuzlar daha dikleşecek, eskilerin o vatkalı görünüm etkisi geri dönecek. Bazen de kollarda fırfır efektleri dikkat çekecek. Her halükarda, kollar hareketlenecek!