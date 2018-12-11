2019’a Damgasını Vurmaya Hazırlanan Mercan Renkli Kozmetik Ürünler

 

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Pantone geçtiğimiz günlerde, 2019’un merakla beklenen rengini açıkladı; Living Coral.

Renk, güzellik dünyasında da en çok beklenen duyurulardan biriydi. Living Coral / Canlı Mercan ismindeki renk kendini belli ettikten sonra da geriye  giyilebilirlik ve çok yönlülük için hemen incelemek kalıyor.

Yılın rengi Living Coral’ın 2019’u, özellikle de güzellik sektörünü memnun edeceği ortada. 

Makyajda ya da satın aldığınız güzellik ürünlerinde, canlı pembe tonlarını da çok göreceksiniz tabii.

Sarı ve pembenin ortasında kalmış bir renkle cilt tonunuza sıcak bir görünüm verirken, bu rengin gücünü tırnaklarınızda da göstermeniz mümkün. 

Popüler makyaj renklerinden olan mercanın yükselişini seyrederken, 2019’a damgasını vurmaya hazırlanan, yılın rengini yansıtan güzellik ürünlerine göz atmaya ne dersiniz?

Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Sexy Sienna

Mat bir mercan rengin dudaktaki inanılmaz duruşuna kayıtsız kalmak ne mümkün.

Uzun süre kalıcılık, rahat ve yumuşak bir matlık için…

Glossier Cloud Paint in Dawn

Glossier’in sıvı allıklarının en son çıkan tonlarından biri olan Dawn, parlak, güneşli bir mercan adeta. Bu canlı rengin harika göründüğüne inandırmak için ihtiyaç yok gibi.

Nars Sheer Lipstick in Barbarella

Son derece etkileyici ve cesur bir renk olan mercanı, daha az yoğunlukta ve doğru miktarda parlaklıkta kullanmak için Nars’ın bu rujuna şans verin.

Pat McGrath Labs Lip Fetish Lip Balm in Passion Flower

Bu lip balm, nemlendirici bir balsamın süper rahat hissi ile dudaklara o muhteşem parlaklığı sağlıyor.

Sally Hansen Complete Salon Manicure in Peach of Cake

Plaj esintili bu rengin dört mevsim de peşinden gitmek mümkün. 

Butter London Coral Patent Shine Polish

Butter London markasının Pantone ile iş birliğinde çıkardığı bu oje, yılın rengi için en doğru seçimlerden elbette.

Fresh Sugar Coral Tinted Lip Treatment

Bu mercan rengi, dudaklarınızı besleyip, nemlendirmeyi vaad ediyor. Ne dersiniz?

Lush The Olive Branch Bath Bomb

Çevre dostu ürün kategorisinden listeleri hareketlendirmeye hazır. 


Fenty Beauty by Rihanna Match Stix Shimmer Skinstick

Bu “ışıltılı şeftali pembesi” tüm yıl makyaj çantanızın ayrılmaz bir parçası olmaya aday.

Herbivore BotanicalsCoco Rose Lip Tint

Rahatlıcı etkisiyle sezonun ruhu bu lip balm’da gizli. 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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