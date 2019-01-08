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2019’a Karpuz Kollar Damga Vuracak

2018’in açık omuzlu kayık yakaları 2019’da yerini daha romantik karpuz kollara bırakıyor. Brock Collection, Rodarte,Thornton Bregazzi, Mara Hoffman ve Saint Laurent yaka kısmını çerçeveleyen ve omuzlara hacim katan bu modeli 2019 İlkbahar/ Yaz koleksiyonlarında kullanan markalardan sadece birkaçı.

Ünlü isimler ve moda sektörünün önde gelen ikonları bu detaydaki bluz ve elbiseleri dolaplarına eklemeye başladılar bile!

Kendall Jenner bu modeli neon bir renkte tercih ederek güçlü bir görünüm yakalamış.

Pernille Teisbaek adeta yaz ayları için ilham veriyor.

Kare yakalı bir mini elbiseyi Western botlarla havalı hale getirmek mümkün!

Fotoğraf: @styleheroine

Fotoğraf: @songofstyle

Brock Collection elbise romantik bir görünüm vadediyor.

Fotoğraf: @giorgiatordini

Fotoğraf: @gildaambrosio

Siz de özellikle ilkbahar- yaz dolabınıza bu yaka ve kol detayının eşsiz uyumunu yansıtmayı ihmal etmeyin!

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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