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2019’da Her Yerde Göreceğiniz Denim Trendleri

Mevsimler değişir, trendler gelir-geçer ve geriye sonsuza kadar konumunu koruyacak olan jean’ler kalır.

Gardırobunuzun o hayat kurtaran parçası olan denim’leri sezonun yükselen eğilim gösteren trendleriyle yeniden güncellemeye ne dersiniz?

Bu sezon özellikle de gelenekselin güncellenmesini memnuniyetle karşılayacağımız bir sezon olacak.

İşte bu yıl her yerde göreceğiniz denim trendleri

Beyaz Etki


Dries Van Noten

Fransızlardan ilhamla, 2019’da beyaz kotlara gardırobunuzda yer açın. Jean’le aynı renk seçeceğiniz gömlek ya da tişörtle de o muhteşem beyaz uyumu yakalayın.

Zarif ve Güçlü

Tibi

Renk güçlemesi arayanlar için şahane bir alternatif; gül rengi jean. Tazeleyici bir görünüm için pastel tonlarda bir seçim yapabilirsiniz.

Detayların Gücü

Versace

Tüyler, pullar, kurdeleler ve mücevherler. Tüm eğlenceyi sadece elbiselerinizde bırakmanın gereği yok değil mi? Bu sezon jean’lerdeki lüks eklentiler enerjinizi daha da yükseltecek.

Giy ve Çık: Tulum


 Stella McCartney

Sabah, “Ne giyeceğim?” konusunda acele bir karar vermek için oldukça ideal olan bu denim tulumlar en mükemmel seçimlerden.

Western


Coach

Denim’lerde kovboy ruhunun hakim olacağı bu sezonda modern dokunuşlar ise başrolde. Deri detaylandırma, detaylı cep kısımları ve daha fazlası…

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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