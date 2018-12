2019’da İzlemek İçin Sabırsızlandığımız 10 Yeni Dizi

Pin it

2019 yılında geri dönecek dizilerin yanında; yeni başlayacak diziler de bizi oldukça heyecanlandırıyor. Listeye bakınca şimdiden 2019 yılı için çizgi roman uyarlamalarının yılı olacak demek mümkün. İşte 2019’da izlemek için sabırsızlandığımız 10 yeni dizi:

The Witcher

The Witcher’ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir.

The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Bu çocuk dünyanın tüm dengesini değiştirecek güce sahiptir.



Too Old To Die Young

Nicholas Winding Refn imzalı orijinal Amazon yapımı Too Old To Die Young, Los Angeles’ın yer altı dünyasındaki sıradan katillerin, şehrin samuraylarına dönüşmesinin hikayesini anlatıyor. Başrolde ise Whiplash ile dikkatleri üzerine çeken Miles Teller var.



The Umbrella Academy

Dizide, Umbrella Academy olarak bilinen süper kahramanların olduğu bir akademide bünyesinde yer alan, birbirleriyle pek anlaşamayan bir ailenin hikayesi anlatılıyor.

Akademidekiler kendilerini büyüten babalarının gizemli ölümünü çözmek için bir araya geliyorlar. My Chemical Romance solisti Gerard Way ve Gabriel Bá imzalı popüler grafik romanından uyarlanacak yapım, 15 Şubat’ta Netflix’te yayınlanacak.



Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes

Dizi, düzgün görünümü, sosyal meziyetleri ve aldığı eğitimlerle seri katil klişesini yerle bir eden Ted Bundy’nin hayatını konu ediyor. Sorunlu bir çocukluk geçiren Ted Bundy Utah Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Utah’tan Colorado’ya, Washington’dan Florida’ya kadar birçok eyalette 30’dan fazla kadını katleder.

Bundy’nin tüyler ürperten cinayetler işlemesine rağmen yakalanmasının ardından çok sayıda Amerikalı kadının ona sıra dışı bir hayranlık beslediği görülür. Dizide, “Amerika’nın Karındeşen Jack’i olarak adlandırılan Ted Bundy ile yapılan daha önce hiç duyulmamış görüşmelere yer veriliyor. 24 Ocak’ta Netflix’ten izlenebilecek.

Flack

Dizi, problemlerin bir anda viral hale gelebileceği modern yaşamın acımasız gerçekliğinin ve karmaşıklığının eğlenceli ve dramatik yönünü yansıtacak.

Dizinin ana karakteri Robyn (Anna Paquin), Londra’da yaşayan, spor, eğlence ve moda alanındaki yüksek profilli müşterilerinin modern dijital çağdaki sorunlarını ele alıp çözmeye çalışan, işinde uzman, zeki, hazırcevap, Amerikalı halkla ilişkiler uzmanını canlandıracak. İşinde ne kadar iyi olsa da, iş kendi özel hayatına geldiğinde ise Robyn, kendisini ihmal edip, sabote eden birine dönüşmektedir.



Curfew

Sekiz bölümden oluşan Curfew, aksiyon dolu öyküsüne bilim kurgusal ögeleri de ekleyerek izleyiciyi şaşırtmayı planlıyor. Sky Productions’ın imzasıyla ekrana taşınan dizi, Londra’dan İskoçya’ya yapılan bir araba yarışını ve bu zorlu etkinliğe katılan sokak yarışçılarını konu ediniyor.

Hepsi birbirinden özel arabalara sahip yarışçıların hedefi büyük ödülü elde etmektir. Büyük ödül ise totaliter hükümetten kurtulup özgür kalmaktır.

Brassic

Misfits ve Preacher dizileriyle tanıdığımız Joe Gilgun ile senarist Danny Brocklehurst’ün yaratıcısı olduğu Brassic’te; Bipolar rahatsızlığı olan Vinnie ve yakın arkadaşı Dylan, doğduklarından beri ayrılmaz ikilidir.

Ancak Dylan’ın kız aradaşı Erin başka bir şehirde oğlu Tyler’la yeni bir hayata başlama kararı alınca Dylan yol ayrımına geliyor. Hayatının aşkıyla taze bir başlangıç mı yoksa çok yakın olduğu arkadaş grubu mu?

Bahsi geçen grupta kebap yeme şampiyonu Cardi, yumruklarıyla her türlü sorunundan kurtulan bir ailenin oğlu Ash, insanların ne düşündüğüyle ilgilenmeyen cinsel anlamda özgürlüğüne düşkün Tommo ve çalınan arabaların da olduğu bir garaj işleten JJ de dahil.

Doom Patrol

Doom Patrol, Robotman, Negative Man, Elasti-Girl, Crazy Jane ve Doktor Niles Caulder’ın maceralarını konu ediyor. Doom Patrol’ün her bir üyesi onlara insanüstü yetenekler kazandıran korkunç kazalar geçirdi. Ancak bu kazalar çeşitli yaralar ve görüntü bozukluklarına da neden oldu.

Çeşitli eziyetlere maruz kalan, travma yaşayan bu ekip, Şef sayesinde bir araya gelir. Onlar artık yaşanan tuhaf olayları araştırmak ve dünyayı korumak için zorlu bir mücadeleye atılır.

Titans’ın ardından yaşananların ekrana taşınacağı yapımın kadrosunda Brendan Fraser (Robotman), April Bowlby (Elasti-Woman), Diane Guerrero (Crazy Jane), Timothy Dalton (Dr. Niles Caulder), Joivan Wade (Cyborg) ve Alan Tudyk (Mr. Nobody) gibi isimler yer alıyor.

Ünlü DC Comics karakterlerinden uyarlanan dizinin senaryosunu Supernatural’dan tanıdığımız Jeremy Carver kaleme alıyor. . Dizinin yürütücü yapımcılığını ise Greg Berlanti ve Geoff Johns üstleniyor.

Pennyworth

Pennyworth, Bruce Wayne’in efsanevi uşağı Alfred Pennyworth’ün hikayesini konu ediyor. 1920’li yıllarda orduda görev yapan Alfred, ordudan ayrıldıktan sonra özel bir güvenlik şirketi kurar ve genç milyarder Thomas Wayne ile birlikte çalışmaya başlar.

Pennyworth karakterine Jack Bannon’ın hayat verdiği dizide, Ben Aldridge’i Thomas Wayne, Ryan Fletcher’ı orduyu bıraktıktan sonra altüst olan Dave Boy, Hainsley Lloyd Bennett’ı Alfred’in hem en yakın arkadaşlarından biri hem de ekibin en önemli üyelerinden biri olan Bazza, Paloma Faith’i ise kötü kalpli, sadist ve sivri dilli bir karakter olarak tanımlanan Bet Sykes rolünde görüyoruz.



Watchmen

Alan Moore‘un 1986’da yayımlanan ikonik çizgi romanın TV uyarlamasında Don Johnson da rol alacak.