2019’da Meydana Gelecek 5 Tutulma Burçları Nasıl Etkileyecek?

Astrolog Şebnem Ekşib’den 2019 yılında meydana gelecek tutulmalar ve burçlar üzerindeki etkileri…

Tutulma mevsiminin ilk serisi Ocak ayında başlayacak. Vedik Astrolojisine göre Yay burcunda gerçekleşecek 2019 Ocak Güneş tutulması ile yıla girmiş olacağız.

5 Ocak günü başlayacak tutulma, 6 Ocak tarihinde tamamlanacak. Doğu Asya, Pasifik, Japonya, Tokyo, Pekin, Seul, Rusya’nın bir kısmından görülecek olan tutulma, özellikle Japonya, Kore ve Pekin açısından etkili olacak. Bu ülkelerde doğal afetler yaşanabilir.

6 Ocak tutulması uluslararası ilişkiler, dış ülkelerle kontaklarımız, ticari anlaşmalar, sözleşmeler konularını vurgulayacak. Diğer yandan Yay Burcunda gerçekleşecek 6 Ocak tutulması Havayolları şirketleri, uçuşlar, seyahat ve yolculuklarla da çok bağlantılı. Uçak kazaları açısından da risk teşkil ediyor ki bilhassa tutulmanın görüleceği ülkeler açısından bu etki daha da belirgin olacak.

21 Ocak 2019 Ay Tutulması

Bu tutulma, hayli önemli etkileri açığa çıkaracak görünmekte. Vedik Astrolojisine göre Yengeç burcunda gerçekleşecek 21 Ocak Ay Tutulması ülkemiz haritasının finansı, piyasaları, bankacılık sektörünü gösteren yerinde oluşuyor.

21 Ocak tutulması; Avrupa’nın tamamını görüyor ve tutulma Avrupa açısından önemli olayları tetikleyecek. Bir süredir Fransa’da başlayan baş kaldırışının tekrar alevlenmesi, Avrupa şehirlerine yayılması, sosyolojik ve ekonomik olarak Avrupa ülkelerinin çalkantılı bir süreç geçirmesi söz konusu. Tutulma Afrika, Asya ve Amerika’dan da görülecek olsa da en yoğun Avrupa’yı etkileyeceğini düşünmekteyim. Ay tutulmasının etkisi 2 ay sürecek.

Temmuz 2019 Tutulmaları

Bu tutulmalar ise; 2 Temmuz 2019 Tam Güneş Tutulması ve 16 Temmuz 2019 Ay Tutulması şeklinde olacak.

Temmuz tutulmalarının ana noktası halkla bağlantılı ve ekonomik üzerine hayli etkin olacak.

26 Aralık 2019 Güneş Tutulması

Yılın son tutulması ise 26 Aralık tarihinde gerçekleşiyor ve hayli önemli bir tutulma ile yıl kapanıyor olacak.

Yay burcunda gerçekleşecek gezegen kombinasyonları 2019 yılının en hassas aylarından birinin Aralık olacağına işaret etmekte.