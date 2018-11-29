2019’da Mutlaka Denemek İsteyeceğiniz 6 Oje Trendi

2019’da iddialı manikürlere hazır olun! Her biri birbirinden dikkat çekici ve iddialı trendlerden tarzınıza uygun olanı bulun ve uygulayın. Sonra iltifatları alçak gönüllülükle kabul edebilirsiniz 🙂
1# Jel Ojeler
Yarı saydam görünümdeki akrilikten yapılmış jel ojeler ile 2018’de tanıştık. Bu trendi 2019’da daha renkli ve daha saydam şekilde göreceğiz.
@jessicawashick
@unistella_kr
2# Yazılar
2019’da söylemek istediklerimizi tırnaklarımıza kazıyacağız! Sizin için anlamı olan kelimeleri şimdiden aklınızın bir köşesine yazın.
@betina_goldstein
3# Logolar
Logo çılgınlığı ayakkabılarımızdan, çantalarımızdan ve kıyafetlerimizden sonra şimdi de tırnaklarımızda! Favori markanızın logosuna tırnaklarınızda yer açın.
@nail_unistella
@aliciatnails
4# Işıldayan Ojeler
Mat ojeler tahtını ışıldayan tırnaklara bırakıyor. Parıltılardan kim hoşlanmaz ki?
@chanel.beauty
5# Altın Tozu Efekti
Tırnaklarınızın altın tozu serpilmişçesine ışıldamasına ne dersiniz? 2019’da masalsı ve romantik görünümde bu tırnaklar dikkat çekecek.
@betina_goldstein
6# Tırnak Takıları
Dikkat çekmeyi seven kadınlara dikkat çekici manikür. Tırnaklarda inci, tırnak yüzükleri ve küçük taşlar 2019’a damga vuracak.
@nail_unistella