2019’da Mutlaka Denemek İsteyeceğiniz 6 Oje Trendi

2019’da iddialı manikürlere hazır olun! Her biri birbirinden dikkat çekici ve iddialı trendlerden tarzınıza uygun olanı bulun ve uygulayın. Sonra iltifatları alçak gönüllülükle kabul edebilirsiniz 🙂

1# Jel Ojeler

Yarı saydam görünümdeki akrilikten yapılmış jel ojeler ile 2018’de tanıştık. Bu trendi 2019’da daha renkli ve daha saydam şekilde göreceğiz.

@jessicawashick

@unistella_kr

2# Yazılar

2019’da söylemek istediklerimizi tırnaklarımıza kazıyacağız! Sizin için anlamı olan kelimeleri şimdiden aklınızın bir köşesine yazın.

@betina_goldstein

3# Logolar

Logo çılgınlığı ayakkabılarımızdan, çantalarımızdan ve kıyafetlerimizden sonra şimdi de tırnaklarımızda! Favori markanızın logosuna tırnaklarınızda yer açın.

@nail_unistella

@aliciatnails

4# Işıldayan Ojeler

Mat ojeler tahtını ışıldayan tırnaklara bırakıyor. Parıltılardan kim hoşlanmaz ki?

@chanel.beauty

5# Altın Tozu Efekti

Tırnaklarınızın altın tozu serpilmişçesine ışıldamasına ne dersiniz? 2019’da masalsı ve romantik görünümde bu tırnaklar dikkat çekecek.

@betina_goldstein

6# Tırnak Takıları

Dikkat çekmeyi seven kadınlara dikkat çekici manikür. Tırnaklarda inci, tırnak yüzükleri ve küçük taşlar 2019’a damga vuracak.

@nail_unistella