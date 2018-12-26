2019’a Damga Vuracak Trend Saç Modelleri

2019’da bu saç modellerini her yerde görmeye hazır olun! Siz de uygulamaya yılbaşı gecesinden başlayabilirsiniz. Her biri nefes kesen bu havalı modeller 2019’a damga vurmanızı sağlayacak!

Saç tokaları 2019’da hiç olmadığı kadar havalı olacak! Pernille Teisbaek gibi inci detaylı bir toka ile görünümünüze daha romantik bir hava katabilirsiniz.

Fotoğraf: pernilleteisbaek

Saç bantları ve taçlar 2019’da çok daha büyük ebatlarda, çok daha iddialı bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Gündüz veya gece her stile uyarlanabilecek modeller de mevcut.

Fotoğraf: leoniehanne

Peki saçlarınızı saklamaya ne dersiniz? Boğazlı kazağınızın arasında kalmış saçlarınızla çabasız bir güzellik görünümü yakalamanız mümkün. Bir de görünümünüze büyük, havalı küpeler eşlik ediyorsa bu iş tamam!

Fotoğraf: belenhostalet

Küçük bir topuza daha zarif bir görünüm kazandırmanın en kolay yolu taşlı tokalarla, taraklarla süslemek!

Fotoğraf: allenthomaswood

Fularları hem kış hem de yaz aylarında saçımızda göreceğiz. At kuyrukları hiç bu kadar dikkat çekmemişti!

Fotoğraf: pernilleteisbaek

Zarif stilin imza parçalarından taçları romantik dalgalarınızla kullanmayı deneyin. Hareketli ve iddialı bir görünüm yaratacak!

Fotoğraf: jenniferbehr

Saçları çiçeklerle süslemek mi? Daha romantik ve asil bir saç modeli düşünemiyoruz!

Fotoğraf: mararoszak

Sıkı bir at kuyruğu tüm günü özenli saçlarla geçirmek için harika bir yol ve 2019’da da çok trend!

Fotoğraf: storyofmailife

Saçlarda kurdele detaylar çok trend! Kırmızı halıdan sokak stiline ünlü isimlerin uygulamaktan keyif aldığı bu model son dönemde Kate Middleton‘ın da favorilerinden.

Fotoğraf: mararoszak