2019’da Parlamaya Hazırlanan Çanta Modelleri

 

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Gözümüz hep ileride ve konumuz belli; trendleri takip etmek ve gelecek vaadeden parçalara yatırım yapmak. Bu parçalar arasından, alışveriş listenize mutlaka eklemeniz gereken çantalar ise tam karşınızda.

İşlevsellik ve detaylar ön planda iken; kişiselleştirilmeye uygun modeller, büyüleyici ve saygı duyulması  gereken parçalar bu listede yer alanlardan.

İşte önümüzdeki aylarda sokaklarda sık sık karşımıza çıkacak olan o çanta modelleri.

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The Wandler Hortensia Çanta

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The Chloé C Çanta

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The Carolina Santo Domingo Amphora Çanta

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The Loewe Ruck Leather Bucket Çanta

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The Prada City Calf Çanta

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The Medea Çanta

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The Loewe Slit Feathered Large Raffia Çanta

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The Jacquemus Le Grand Baci Raffia Çanta

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The Jacquemus Le Bello Bag

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The Gucci Backpack

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Givenchy İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonundan

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Louis Vuitton İlkbahar / Yaz 209 koleksiyonundan.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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