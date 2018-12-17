2019’da Vizyona Girecek Heyecan Verici 10 Film

Önümüzde bizi bekleyen 2019 yılı için heyecanlanmamızı sağlayan seçeneklerin başında vizyona girecek filmler de geliyor elbette.

Disney yapımlarının 2019 yılına damgasını vurmaya hazırlandığını hatırlatalım.

#1 Once Upon a Time in Hollywood | 26 Temmuz

1960’larda geçen ve Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt ikilisini yan yana getiren bir Quentin Tarantino filmi.

#2 Downton Abbey |20 Eylül

15 Emmy ödüllü dizinin sinema uyarlamasını heyecanla bekliyoruz.

Crawley Ailesi’nin ilgi çeken hikayesi, 2019’un önemli yapımlarından.

#3 The Lion King | 19 Haziran

Seslendirme kadrosunda Beyonce’nin de yer aldığı The Lion King kesinlikle, sabırsızlıkla izlemek istediklerimizden.

#4 Spider-Man: Far From Home | 5 Haziran

#5 Men in Black International | 14 Haziran

Başrollerde Chris Hemsworth ve Tessa Thompson’ın yer aldığı bu yeni filmde, gizli ajanların bir cinayetin sırrını çözmeye çalışmaları etrafında dönüyor.

#6 Dark Phoenix | 7 Haziran

X-Men ekibi, yeni düşmanlarıyla karşı karşıya.

#7 Godzilla: King of the Monsters | 31 Mayıs

Devam filmi niteliğinde çekilen Godzilla: King of the Monsters’da insanların var oluşu tehlikede.

#8 Avengers: Endgame | 26 Nisan

Infinity War filminin devamı niteliğinde çekilen bu yapım, 2019’un merakla beklenenlerinden.

#9 Dumbo | 5 Nisan

Tim Burton yönetmenliğinde çekilen filmde, bir bebek filin hikayesi başrolde.

#10 Alita: Battle Angel | 14 Şubat