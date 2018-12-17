2019’da Vizyona Girecek Heyecan Verici 10 Film

Önümüzde bizi bekleyen 2019 yılı için heyecanlanmamızı sağlayan seçeneklerin başında vizyona girecek filmler de geliyor elbette.
Disney yapımlarının 2019 yılına damgasını vurmaya hazırlandığını hatırlatalım.
#1 Once Upon a Time in Hollywood | 26 Temmuz
1960’larda geçen ve Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt ikilisini yan yana getiren bir Quentin Tarantino filmi.
#2 Downton Abbey |20 Eylül
15 Emmy ödüllü dizinin sinema uyarlamasını heyecanla bekliyoruz.
Crawley Ailesi’nin ilgi çeken hikayesi, 2019’un önemli yapımlarından.
#3 The Lion King | 19 Haziran
Seslendirme kadrosunda Beyonce’nin de yer aldığı The Lion King kesinlikle, sabırsızlıkla izlemek istediklerimizden.
#4 Spider-Man: Far From Home | 5 Haziran
#5 Men in Black International | 14 Haziran
Başrollerde Chris Hemsworth ve Tessa Thompson’ın yer aldığı bu yeni filmde, gizli ajanların bir cinayetin sırrını çözmeye çalışmaları etrafında dönüyor.
#6 Dark Phoenix | 7 Haziran
X-Men ekibi, yeni düşmanlarıyla karşı karşıya.
#7 Godzilla: King of the Monsters | 31 Mayıs
Devam filmi niteliğinde çekilen Godzilla: King of the Monsters’da insanların var oluşu tehlikede.
#8 Avengers: Endgame | 26 Nisan
Infinity War filminin devamı niteliğinde çekilen bu yapım, 2019’un merakla beklenenlerinden.
#9 Dumbo | 5 Nisan
Tim Burton yönetmenliğinde çekilen filmde, bir bebek filin hikayesi başrolde.