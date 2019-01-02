2019’da Yenilenmenizi Sağlayacak 5 Öneri

Yeni yıl, sağlığımıza yatırım yapmak için kararlar almamız konusunda bizleri motive eden önemli bir dönem. 2019’un ilk günlerini yaşıyorken yeterli kararlılık ve heves ile sağlığınıza olumlu anlamda yön verecek bazı önerilerimiz var.

1. Daha Fazla Su İçin

Süper modellerin ışıldayan ciltleri ve kusursuz vücutlarının arkasında yatan faktör kesinlikle su. Suyun yararını ve günde 2 litre su tüketmenin önemini bilmeyen yok. Peki daha fazla su içebilmek için ne yapmalıyız? Elinizin altında özel bir şişeniz olsun. Bu size gün içinde size su içmeyi hatırlatacak.

Bunun yanı sıra su bakımından zengin gıdalara yönelmenizde yarar var. Mesela salatalık, yaz aylarında da karpuz. Hatırlatıcı mobil aplikasyonlar da size su tüketiminizde yardımcı olabilir.

2. Aylık Egzersiz Hedefleri Belirleyin

Değişken bir ruh haline mi sahipsiniz? Sürekli aynı sporu yapmaktan sıkılıyor musunuz? Mevsime ve ruh halinizin değişkenliğine göre size o ay hitap eden sporu belirleyin ve ona odaklanın. Bir ay pilates yapın, işlerinizin en yoğun olduğu ayda ise yogayı deneyin. Kışın salon sporlarıyla kendinizi soğuktan koruyun, yaz aylarındaysa parklarda özgürce koşun!

Kısa dönemli hedefleri gerçekleştirmek her zaman daha kolaydır, bunu unutmayın.

3. Doğru Kıyafetleri Giyin

Spor esnasında doğru ayakkabı ve doğru sütyen kullanımı büyük önem taşıyor.Süslü spor ayakkabılarınızı günlük kullanım için bir kenara ayırın ve uygulayacağınız spora uygun bir spor ayakkabı edinin. Ayaklarınızı rahatça saran ve hareketinizi zorlaştırmayan ayakkabılara yönelin.

4. Antioksidanları Beslenme Düzeninize Ekleyin

Kendinize bazı yiyecekleri yasaklayıp kilonuza odaklanmak yerine sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmeye çalışın. Sayıları, fazlalıkları boşverin. Mühim olan sağlığınız. Bunun için de antioksidanlar bir numaralı yardımcınız. Antioksidanlar ayrıca cildi erken yaşlanma belirtilerinden de koruyor,unutmayın!

Meyve ve sebzeler , fındık, kepekli tahıllar, süt ürünleri ve bazı balıklar antioksidan açısından en zengin besinler. Özellikle taze meyve suları ve smoothieler, günlük antioksidan alımınızı arttırdığı gibi sıvı tüketimine de katkı sağlar.

5. Derin Bir Nefes Alın

Kulağa klişe gelebilir. Ama size bir soru: En son ne zaman dış etkenlerden uzaklaşıp kendinizle baş başa kaldınız ve derin bir nefes aldınız? Haftada bir gün belirleyin. Telefonunuzu uçuş moduna alın. Sosyal medya hesaplarınızı kontrol etmeyin. Netflix maratonu yapmayın. O belirlediğiniz süreyi dilerseniz kitap okumaya dilerseniz de cilt bakımınıza ayırın. 2019’da ilk sıraya kendinizi koyun.