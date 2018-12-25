Çirkin spor ayakkabı yoktur, daha “çirkini” vardır.

Çirkin olarak adlandırılan spor ayakkabı modellerini, 2019 yılında da görmeye devam edeceğiz. Henüz en agresif formuna şahit olmadığımız bu modeller, yeni ve zorlu bir stil dalgasını ayaklarınızın altına getiriyor olacak.

Bazılarımızın bu dalgaya kapılması biraz zaman alabilir ama radikal ve güvenilir vuruşlar yapmak için özellikle de spor meraklılarının mutlaka takip edeceğini düşünüyoruz.

Geçtiğimiz birkaç yılın bumerang etkili parçası olan çirkin spor ayakkabılar, markaların yeni sezon koleksiyonunda yine karşımıza çıkıyor.

Google aramalarında hala en çok aranan moda parçalarından biri olduğunu da ekleyelim.

İşte 2019’un çok konuşulmaya hazırlanan sneaker trendleri

#1 Yüksek Teknoloji

Yüksek teknolojili, süper pratik ve performans vuruşu etkili olan modellerle yakın temas kurmaya başlayabilirsiniz.

Unutmayın ki, ne kadar tuhaf bir model seçerseniz o kadar iyi.

#2 Platformlar

Kalın tabanlı modeller için ayakkabı dolabınızda yer açmayı unutmayın.

2000’ler ruhunu taşıyan bu modeller için daha da modern bir yaklaşıma hazır olabilirsiniz.

#3 Neon

Pastel renkli modelleri biraz kenarda bırakabilirsiniz. 2019 ilkbahar / yaz pistleri çok canlı olacak.

Neon renklerin bu alanda baskın çıkacağının sinyalleri elimize çoktan ulaştı. Vurgulayıcı sarıdan, ultra gösterişli pembeye… Bu parlak spor ayakkabılara gözünüzün alışmasında fayda var.