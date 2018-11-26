20’li Yaşlarda Kullanmanız Gereken Göz Çevresi Kremleri

 

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Şunu unutmayın; önlem her şeydir!

Göz çevremizde 20’li yaşlarda alacağımız önlem; ilerleyen yaşlardaki pek çok sorunu şimdiden çözmek anlamına geliyor. Göz çevresi de buna dahil!

İşte 20’li yaşlarda kullanmanız gereken göz çevresi kremleri:

 

 

ORIGINS GINZING REFRESHING EYE CREAM

Harika bir “ilk göz kremi”! Sabah kalktığınızda şiş ve yorgun göz altları, kuruluk ya da koyu halkalara; bu kahve çekirdeği içerikli krem ile elveda deyin.

 

DRUNK ELEPHANT SHABA COMPLEX EYE SERUM

Eğer yaşlanma belirtileri ile erken yaşlarda tanışmaya başladıysanız; bu ürünü denemelisiniz. Aydınlatıcı bir etkisi de bulunan bu ürün; anti-aging işini hafif yapılı formülü ile başarıyor.

 

SHISEIDO WHITE LUCENT ANTI-DARK CIRCLES EYE CREAM

Siz uykudayken göz altlarınızı yeniden yapılandıran bu ürün; koyu renkli halkalarla savaşmak için en başarılı ürünlerden biri.

CLINIQUE SUPERDEFENSE AGE DEFENSE EYE CREAM

Kolayca emilen bu göz kremi; SPF içermesi ile de kalbimizi çalıyor.

DIOR Hydra Life Cooling Hydration Sorbet Eye Gel

Dior’un bu yeni nesil göz altı kremi; aplikatörü sayesinde sabahları yorgunluk ve şişlik problemlerinizden kolayca kurtulmanızı sağlayacak.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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