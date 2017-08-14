21 AĞUSTOS GÜNEŞ TUTULMASININ BEKLENEN ETKİLERİ

Astrolog Şebnem Ekşib, 21 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan Güneş Tutulması’nı yorumluyor.

Güçler Dengesi Değişiyor!

Olmamız gereken şeyi, olduğumuz gibi kalarak olamayız…

Güneş tutulmaları kadim dönemlerde korku ve kaosun simgesi olarak vurgulanırken, büyük değişimleri, kralların ve krallıkların düşüş veya inişlerine işaret eden döngüsel zamanlarla gelen yeni başlangıçları simgelemesi ile aktarılır. Tutulmalar, astroloji literatüründe ki en önemli döngüdür.

Yine kadim bilgiler bize der ki bir olayın veya durumun, büyük bir gelişmenin olması, hayata geçmesi için öncesinde bir tutulma yaşanmalıdır. Genel hali ile tutulmalar büyük zaman dilimlerine yayılmış gelişmelerin tetikleyicisi ve toplumsal olayların başlangıç ve gelişimin besleyen en önemli faktörlerden biridir.

Hayat kaynağımız olan iki ışığın, Güneş ve Ay’ın kendi iç savaşlarına dünyamızı da ortak etmeleri gibidir. Tutulmaları bu denli önemli kılan diğer bir özellikleri ise toplumların üzerinde etkili olmalarından kaynaklanır. Kişisel haritalarımızdaki etkileri bir yana içinde yaşadığımız toplumun, toplumsal karmamızın, ait olduğumuz coğrafya ve kültürün tüm majör bağlantılarımızın etkilenme potansiyelini elinde tutar.

Her tutulmanın etkisi, yansıması ve başlattığı alanlar farklıdır. Zira her tutulma farklı argümanları, farklı şekilde sahneye koyarken, yorumlanması da incelik isteyen ve aynı anda çok fazla faktörü bir arada analiz etme yetisini sınayan karmaşık bir konudur. Bireysel haritalarımızda tutulmanın etkisinin hangi evde, hangi formda olduğu kadar doğum haritasında hangi gezegenle temas halinde olduğuyla da ölçümlenir.

Haritalarınızda tutulma bir gezegen veya önemli bir noktayla buluştuysa etkisini daha güçlü hissedeceksinizdir.

