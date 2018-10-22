22-28 Ekim 2018 Haftalık Burç Yorumunuz

Astrolog Şebnem Ekşib’den 22-28 Ekim haftalık astroloji yorumunuz!

Vedik Astroloji de oldukça hareketli bir hafta bizi bekliyor. Gökyüzü şaşırtıcı, sürprizlerle dolu etkileri sırayla devreye alacağına dair kuvvetli işaretler vermekte. Mucizeler yaşamaktan tutunda, planladığınız bir konuda ummadığınız bir gelişme ile şok olmanız, fark etmediğiniz bir durumu aniden anlamlandırmanız, gitmeyen tıkanık bir işi beklenmedik şekilde çözümlemenize kadar varabilen oldukça ilginç bir hafta söz konusu.

Bu haftanın en önemli unsuru Çarşamba günü yaşayacağımız güçlü bir dolunay fazına doğru gidiyor olmamız. Vedik Astrolojiye göre Koç burcunun ilk ondalığında gerçekleşecek Purnima (Dolunay) Uranüs ile kavuşum derecesinde ve Aşwini yıldızında (Nakshatra) oluşuyor.

Dolunay’ın gerçekleşeceği yıldızının marifeti oldukça büyüktür. Hayli becerikli olan Aşwini yıldızı beklenmedik anlarda veya krizlerde çözümsel yaklaşarak çok farklı bakış açıları ile sonuca gidebilir. Dolayısı ile bir süredir hayatınızda tıkanık giden konular, durumlar aniden beklenmedik şekilde çözüme ulaşabilir.

BURÇLARA GÖRE BU HAFTA

Öncelikle Vedik Astrolojiye göre Koç burcunda gerçekleşecek Dolunay Koç burçları için hareketli enerjileri açığa çıkacak.

Koç Burcu; ani başlangıçlara ve değişimlere açık olacaksınız. İlişkiler ve ilişkilerle ilgili hızlı kararlar alabilirsiniz. Fark etmediğiniz bir durumu birden görmeniz, anlamanız söz konusu. İş ve benzeri konularda veya bir süredir duran ilerlemeyen bir alanda sürpriz bir gelişme söz konusu olabilir. Maddi alanlar, parasal işlerinizde dahil olmak üzere bu hafta hareketli etkiler içinden geçeceksiniz.

Aslan Burcu: Girişimleriniz adına bir süredir bekleyen, duran konular hızlı gelişmelere dönebilir. Yurtdışı, eğitim, uluslararası konular, yayıncılık alanlarında beklentileriniz, beklediğiniz konu ve işler varsa hızlı gelişmeler yaşanacak. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde dikkatli ve dengeli olmanızda fayda var.

Yay Burcu: İlişkiler, aşk ve duygusal alanlarda dolunay etkisi sizi aniv e fevri kararlar içine itebilir. Özellikle aşk hayatınızda ummadığınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Öte yandan bu dolunay süreci size beklemediğiniz bir şansı da getirebilir. Hava elementi olan Kova, İkizler ve Terazi için Dolunay süreci kararlar alıp hedeflerine dönük olacakları veya ulaşmak istedikleri hedefleriyle ilgili radikal adımlar atabilecekleri bir süreç vaat etmekte.

Kova Burcu: Yakın çevreniz, kardeşler ve yakın arkadaşlarınızla ilgili konularda gelişmeler ve sürpriz durumlar söz konusu. Girişimleriniz, planlarınız adına yoğun bir hafta geçireceksiniz. Medya veya basınla ilgili işleriniz varsa beklenmedik gelişmeler söz konusu.

İkizler Burcu: Hedefleriniz ve planlarınızla ilgili çok önemli bir gelişme sizi şaşırtabilir. Beklenmedik durumlar planlarınızı ve uzun vadeli konularınızı yeniden revize etmenizi gerektirebilir. Arkadaşlarınızla ilgili konular veya bir arkadaşınızla alakalı bir konuda sürpriz bir durumla uğraşmanız söz konusu.

Terazi Burcu: İlişkiler, eşiniz, partnerinizle ilgili alanlarda çok edici veya çok ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkileriniz adına sakin olmalı ve fevri adım atmamalısınız. Önemli ve beklenmedik bir anlaşma, sözleşme fırsatı söz konusu. Ortaklı işlerinizde, proje çalışmalarınızda dolunay etkisi size olamayacak bir durumu oldurma potansiyeli içinde. Su Elementi için maddi konular ve dünyevi alanlarda aktif olacak. Balık, Akrep ve Yengeç burçları daha çok dünyevi konularla alakalı alanlarda bu dolunayı yaşayabilirler.

Balık Burcu: Maddi konular, parasal işleriniz adına yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Finansal alanlarda gelişmelere ve ani durumlara hazırlıklı olun. Öte yandan konuşmalarınıza dikkat etmeniz gereken bir hafta söz konusu.

Yengeç Burcu: Kariyer ve iş alanları, dünyevi konular, işinizle alakalı ani bir gelişmeyle gelen yeni bir durum veya tıkanan bir alanın çok hızlı değişerek yeniden ele alma durumunda olmanız bu dolunayın size hazırladığı sürprizler arasında. Evlilik veya benzeri bir karar almanız, duygusal konularda radikal adımlar atmanız da söz konusu ki düşünerek hareket edilmesi gereken bir hafta olduğunu unutmayın.

Akrep burcu: Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda olacak. Diğer yandan günlük işleriniz, rutine bağlandığınız konular, belli bir tempoda sürekli yaptığınız işlerinizde beklenmedik gelişmeler sizi şaşırtabilir. Düşmanlara, rekabet ettiğiniz kişilere bu süreçte dikkat etmekte fayda var.

Toprak elementi olan Oğlak, Başak ve Boğa burçları Dolunay etkisini farkındalıkların artması, görmedikleri bir durumla yüzleşme üzerinden yaşayabilirler.

Oğlak Burcu: Aile içi konuları, bu alanlarda tepkisel ve dürtüsel davranma, ani bir taşınma potansiyeli, ev ve yuva alanlarınızla ilgili kararlar alma veya aldığınız bir kararı hızlı biçimde hayata geçirmeniz söz konusu.

Başak Burcu: Maddi alanlarda beklenmedik bir gelişme, uğraşmak zorunda olabileceğiniz bir kriz veya çok ani bir gelişmenin sizin ve yakınlarınızın hayatında küçük çaplı bir kriz yaratması dikkatinizi çözüm odaklı geliştirmenize neden olabilir. Her durumda sorunlara çözüm bulmanızın da mümkün olduğu bir hafta yaşayacaksınız.

Boğa Burcu: Sizin için önemli bir olayın veya fark etmediğiniz bir durumun iç yüzünü aniden görmeniz ve ilk başta şok olsanız da tüm bu süreçten önemli bir fayda ile çıkmanız söz konusu. Karanlıkta olan bir durum birden aydınlanabilir. Gördükleriniz veya fark ettikleriniz ilk etapta hoşunuza gitmese de uzun vadede size rahatlık ve fayda getirecek bir durumla karşılaşabilirsiniz.