23 NİSAN İÇİN ÇOCUKLARIN HAZIRLADIĞI ŞARKI LİSTESİ APPLE MUSIC’TE!

23 Nisan kampanyası için kamera arkasına geçen çocuklar, bu özel gün için bir de müzik listesi hazırladı. Apple Music için çocukların seçkilerinden hazırlanan listede, Türk müzik tarihine yön vermiş olan Arkadaşım Eşşek, Anlıyorsun Değil Mi, Ayı, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ve Domates Biber Patlıcan gibi unutulmaz Barış Manço şarkıları çocukların favorilerinden oldu.

23 Nisan Çocuk Dans Partisi müzik listesiyle, Sertab Erener’den Sıla’ya, Soner Sarıkabadayı’dan Ceza’ya, Athena’dan Manga’ya kadar uzanan çeşitli Türk sanatçıların şarkılarını dinleyebilir; Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, 50 Cents gibi pek çok uluslararası pop fenomeninin şarkılarına da aynı liste içinde ulaşabilirsiniz.

Müzik dinlemeyi çok seven çocuklar, Apple Music için hazırladıkları şarkı seçkilerini tüm Apple Music kullanıcıları ile buluşturmaktan dolayı çok heyecanlı olduklarını belirtiyorlar.

Doğukan Manço da Ayı şarkısına yaptığı yeni remix ile listede ve “Tüm dünya çocuklarına Ulu Önder Atatürk’ün armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Çocukların ‘Rengarenk’ şarkısı ile 23 Nisan listesinde tercih ettiği Sertab Erener “ Aramızda onca yıl fark olmasına rağmen hala çocukların sevdiği, kalplerindeki şarkı olmak beni sonsuz mutlu etti” sözleriyle hislerini paylaştı.

Müzik listesine Buz Şarkısı ile seçilen Soner Sarıkabadayı ise mutluluğunu; “Çocukların sevgi ve ilgisini dünyalara değişmem. Benim en özel dinleyicilerim çocuklardır. Hepsini çok çok seviyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” sözleri ile ifade etti.

App Store 23 Nisan için Çocuklara Özel Uygulamalarla Güncellendi

23 Nisan için yenilenen App Store, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel içerik ve uygulamalarla çocuklarla buluşuyor. Çocuklar için derlenen özel koleksiyonlarda, oyunlardan sevimli çıkartmalara ve eğitim uygulamalarına kadar, çocukların hem eğlenecekleri hem de yeni şeyler öğrenecekleri çeşitli uygulamalar bir arada bulunuyor.

“Çocuklar ve Yaratıcılık” başlığı altında çocukları kamera arkasına geçmeye davet eden, çizim yapmayı kolaylaştıran ve içlerindeki yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak uygulamalar öneriliyor.

KidCam ç ocuklara eğlenceli bir şekilde fotoğraf çekmek konusunda yardımcı olurken, Typic Kids ile fotoğraflarını filtreler, çerçeveler ve eğlenceli yapıştırmalarla süsleyebiliyorlar, FuntasticFace Doodles ile fotoğraflarının üzerine çizimler ekleyebiliyorlar, Drawing Pad ile Apple Pencil desteği sayesinde iPad Pro ile çizim yapabilecekleri CHOMP by Christoph Niemann ile çizim ve animasyonları kamera teknikleri ile birleştirerek videolar hazırlayabiliyorlar.

Editörün Seçkileri’nde Çeşitli Başlıklar altında Çocuklar için Birbirinden Keyifli Yüzlerce Uygulama var!

Ebeveynlere çocukluklarını hatırlatacak “Bizler de Çocuktuk” başlığı altındaki önerilerle çocuklar; Garfield Chef:Match 3 Puzzle uygulaması ile Garfield ile puzzle çözerek lezzetli yemek tarifleri öğrenebilir, He-Man Tapper of Grayskull ile “Gölgelerin Gücü adına” dönemlerini anarken aksiyon dolu bir tıklama macerasına atılabilir, The Adventures of Tintin: The Secret of Unicorn ile TenTen’e eşlik edebilir, Tetris ’i iPhone’ununa getirebilir, Hugo Troll Race 2 ile sonsuz koşu oyununda yeni durağa çufçuflayabilir.

Ayrıca yine hem ebeveynlerin hem de çocukların seveceği eğlenceli ve eğitici oyunlar “Çocukların Sevdiği Oyunlar” başlığı altında sunuluyor. Lego City, Tren Thomas, Çilek Kız ve Om Nom buradaki önerilerden sadece birkaçı.

“Meslekleri Tanıyalım” koleksiyonundaki uygulamalarla farklı meslekleri merak eden çocuklar, Dr. Panda İtfaicileri ile yangın söndürebilir, Toca Tailor ile kıyafet tasarlayabilir, Küçük Tilki Hayvan Doktoru ile tilki, yarasa, kirpi ve arkadaşlarını tedavi edebilir, Küçük Havalaanı ile check-in’den güvenlik kontrolüne, beklemeden kalkışa, uçağın uçmasına her aşamayı oynayarak öğrenebilirler.

“Eğlenirken Öğrenelim” koleksiyonundaki uygulamalarla çocuklar, Box Island ile ödüllü kodlama deneyimi yaşarken, Easy Music ile müzik dünyasına adım atıyor; TRT Animasyon Stüdyosu ile kendi hikayesini eğlenerek ve çok yaratıcı bir şekilde anlatıyor, Tinybop ile yeryüzü ve onu şekillendiren jeolojik şekilleri öğrenirken, Barefoot World Atlas ile dünyayı parmaklarının ucunda keşfedebiliyorlar.

Ayrıca “Dünyayı Keşfedelim” bölümünde yeşil dünyayı, mevsimleri, bitkileri, hayvanları daha yakından tanıyabiliyor, Sago Mini Tekneler ile kendi açık deniz macerasını yaşayabiliyor, Marco Polo Arctic ile kutuplara giderken, Efe’nin Evi ile evini daha iyi tanıyabiliyor. Böylece yaşadığımız çevreyi ve doğayı popüler uygulamalarla keyifle keşfedebiliyorlar.

TRT tarafından yayınlanan popüler çocuk karakterlerinin de içinde olduğu oyun ve uygulamalar, “TRT’nin Sevilen Karakterleri” başlığında yine çocuklara sunuluyor. Tel Ali, İbi, Kuzucuk, Maysa ve Bulut, Ege ile Gaga bu uygulamalara birkaç örnek.