

Astrolog Şebnem Ekşib’den 24–30 Aralık haftalık astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç

Aile ve ev alanlarınız öne çıkarken, hafta başı Mars burç değiştiriyor ve iç gerginliklerinizi arttıracak bir alanda özellikle haftanın ilk iki günü dikkatli olmanızı gerektiriyor.

Duygusal ve zihinsel olarak pazartesi ve salı günleri gergin olabilirsiniz, kendinizi yormayın, şartları zorlamayın. Çarşambadan itibaren ay ateş enerjisine geçerken sizi de rahatlatacak. Aktivasyon, hareket gerektiren, çözümsel yaklaşmanız gereken konuları çarşambadan itibaren ele alabilirsiniz.

Sosyal alanlar ve sosyalleşmek için perşembe günü hayli uygun. Cumadan itibaren günlük işleri, rutin konuları ele alabilirsiniz. Ancak cuma günü için verdiğim saat aralıklarına dikkat edin.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Sosyal alanlarınız, arkadaş ilişkilerinizi etkileyen alana geçen Mars ile bu konularda hızlanıyorsunuz. Hedefleriniz, yapmak istediklerinizle ilgili daha aktif ve hızlı olmak isteyeceksiniz.

Ani gelişmelerin olabileceği bir haftaya giriyorsunuz. Ancak haftanın ilk iki gününe biraz daha dikkat etmek ve özellikle iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Çevrenizle alakalı konularda, görüşmelerde daha esnek ve sakin olmaya çalışın. Telefon görüşmeleri haftanın ilk üç günü artabilir. Hızlı hareket etmek gereken konularda acele etmeyin.

Çarşamba öğle saatlerinden itibaren ailevi alanlar, ev ve yuva konuları sizin için öne çıkıyor. Evle ilgili halletmeniz gerekenler varsa, çarşamba ile cuma arası bu konulara odaklanabilirsiniz. Yine bu aralıkta evinizde olmak, kendi alanlarınızda bulunmak size daha iyi gelebilir.

Cumadan itibaren ilişkiler ve aşk konularına odaklanacak olan zihniniz, biraz daha eğlenceye ve kişisel alanlara dönük olmanıza neden olacak. Cuma gününün aktive ederken haftalık yazımda aktardığım saat aralıklarına dikkat etmeniz yerinde olur.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

Kariyer ve iş alanlarınızda hayli yoğun ve tempolu bir haftaya başlıyorsunuz. Kariyer alanınıza yerleşen Mars, her ne kadar haftanın ilk iki günü daha dikkatli hareket etmek gerektiğini vurgulasa da Çarşamba gününden itibaren çalışan İkizler için ivme yükselmeye, koşturmalar artmaya başlıyor.

Konuşma, anlatma, satış gibi alanlarda aktif olacağınız haftanın ilk yarısı, duygusal gerginliklere dikkat etmek gerekecek. Çarşambadan itibarense yakın çevreniz, arkadaşlar, çevrenizle olan iletişim öne geçiyor. İletişim trafiğiniz artarken, durmaya telefonlar, görüşmeler sizi yorabilir.

Salı ve çarşambanın yüksek tempolu enerjilerini perşembe günü dinlenerek veya daha rahat ve dingin konularla geçirerek dengelemeye çalışın.

Cumadan itibarense ev alanlarınızda daha rahat edeceğiniz etkiler, evinizle ilgili halletmeniz, toparlamanız gerekenleri rahatlıkla organize edebileceğiniz etkilere yerini bırakacak.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Hafta başında çarşamba gününe kadar burcunuzda ilerleyecek ay ile aktif ama agresif olabilirsiniz. Sonuç odaklı bir bakış açınız olacak. Özellikle hafta ortasına kadar sabır ve dinginlik isteyen, yavaş ilerleyen konular sizi sıkıp, yorabilir. Aktif şekilde başlayacağınız bu hafta enerjinizi dengeli kullanarak ve stresli ortamlarda bulunmadan ilerlemeye gayret edin.

Ailevi meseleler, bir süredir üzerinde durduğunuz ama aile bireyleriyle ortak noktaya ulaşamadığınız meseleler adına daha dikkatli ve sakin bir tavırla ilerlemelisiniz.

Fevri çıkışlara yatkın olacağınız haftanın ilk bölümünü sizi zorlayan ve yoran kişilere vakit ayırmadan geçirmeye çalışın. Çarşamba gününden itibaren dış ilişkiler ve koşturmanız, aktif şekilde halletmeniz gereken konulara vakit ayırabilirsiniz. Enerjinizi dengeli kullanarak ve sağlığınıza, özelikle soğuk algınlıklarına dikkat ederek çarşamba cuma arasını yönetmeye bakın.

Perşembe günü daha çok dinlenme ve sakin konularla geçirmek daha doğru olur. Cuma gününden itibaren hafta sonu boyunca yakın çevreniz, kısa yolculuklar planları sizi meşgul edebilir. Plan yapmak, organize olmak adına cuma ve cumartesi günleri destekli olacaksınız. Cuma günün saat aralıklarına dikkat etmek şartı ile.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Hafta başı kendinizi ortaya koymanız, ifade etmeniz veya aktif olmanızı gerektiren konuları ele almayın. Özellikle pazartesi ve salı günlerini biraz daha dikkatli ve sükunet içinde geçirmek, mümkünse kendinizle kalmak, kalabalık ve gergin ortamlardan uzak durmak yerinde olacaktır. Bu iki gün ay sizi bir parça depresif kılabilir ki araba kullanırken yine bu iki gün boyunca daha dikkatli olmakta ayrıca fayda var.

Çarşamba gününden itibaren burcunuza geçecek olan Ay ile hareketlenecek, zihinsel olarak iki gündür devam eden bloke enerjinizden sıyrılmış olacaksınız. Bu nedenle bu hafta önemli işleri, hareket isteyen veya dikkat gerektiren konuları çarşamba öğleden sonradan itibaren ele almak yerinde olur.

Perşembe günü sosyal konular, alışveriş, arkadaşlarınız veya yakın çevrenizle birlikte yapmak istedikleriniz adına güzel ve sizi destekleyen etkiler var. Bu süreçte dinlenmek, kişisel bakım veya kişisel işlerinizi organize etmek için etkiler destekli.

Cuma günü ise Ay burç değiştirirken riskli alanlardan geçecek ki haftalık genel etkiler yazımdan bu aralıkları okuyabilirsiniz. Özellikle maddi konularda, yatırımlarınız veya para işlerinizle alakalı alanlarda cuma günü diğer yazımda verdiğim saat aralıklarına dikkat edin. Güzel ve gönlünüzce bir hafta dilerim.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

Hedefler, kariyer veya işle ilgili koşturmalar, bir süredir denk gelmeyen bir planın yeniden önünüze gelmesi, hızlı bir şekilde hafta başlamanıza neden olabilir.

Öte yandan karşı burcunuza geçen Mars ile özellikle ilişkileriniz, eşiniz, partnerle alakalı konularda pazartesi ve salı günleri daha sakin ve akılcı olmaya gayret edin. Bu iki gün boyunca her türlü ikili ilişkilerinizde, arkadaşlar, iş arkadaşları da dahil biraz daha dikkatli olmalısınız.

Çarşambadan itibaren rahatlayacak bu alanınız daha uzun süre Mars’ı konuk edeceği için, önünüzdeki dönem ikili kontaklar, iş teklifleri, anlaşma ve sözleşmeler, eşinizle alakalı konularda temponuzun artacağına işaret etmekte.

Çarşamba ve perşembe günü eğer mümkün olursa daha çok kendinizle geçirmeniz, kalabalık yerlerden uzak durmanız, işlerinizi biraz daha sakin şekilde organize etmeniz, ağır ve zorlayıcı konuları bilhassa perşembe gününe denk getirmemeniz, bu hafta ki enerjileriniz içinde özellikle dikkat etmeniz gerekeler arasında.

Cuma akşam saatlerinden itibarense duygusal ve zihinsel olarak daha rahat bir sürece giriyorsunuz. Ve kişisel konularına yönelmek için hafta sonu etkiler sizi ekstra destekliyor.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Haftaya kariyer ve iş alanlarında aktif olarak başlıyorsunuz. Özellikle çalışan Terazi burçları hafta ortasına kadar iş alanlarında enerjiniz yüksek olacak. Ancak bilhassa pazartesi günü etkilerine dikkat etmekte fayda var. Duygusal kararlar verme, çabuk alınma, iş arkadaşlarınızla kontaklarda hassas etkiler yaşama potansiyeliniz de söz konusu.

Salı gününden itibaren rahatlarken işe dönük hareket etme etkiniz de devam edecek. Hafta ortasına kadar işleri organize etme, planlama adına güçlü enerjileriniz var. Birden fazla konuyu çözmek durumunda kalabilirsiniz. Sadece aşırı alıngan davranmadan akıllıca hareket etmeye çalışın.

Çarşamba gününden itibaren sosyal alanlar, arkadaşlarla ilgili konulara odaklanmanızı sağlayacak etkiler, bu haftanın sosyal işlerini, dışa dönük konularını daha çok çarşambadan itibaren ele almanızı destekliyor. Diğer yandan hedeflediğiniz, bir süredir haber beklediğiniz bir durum veya iş açısından ani ve beklemediğiniz gelişmeler hafta ortasından itibaren gerçekleşebilir veya beklettiğiniz bir konu hızlanabilir.

Cuma gününden itibarense biraz daha dinlenmeye ve kendinize vakit ayırmaya gayret edin. Hafta sonu cumartesi de dahil, bu hafta cuma ve cumartesi enerjileri sizi gergin ve takıntılı kılabilir ki meseleleri büyütmeden biraz daha iç alanlarınızda olmaya gayret etmek iyi gelebilir. Güzel bir haftayı gönlünüzce yaşamanızı dilerim.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

İlişkiler ve aşk alanınıza geçen Mars, hafta başı pazartesi ve salı günleri boyunca sevgiliniz, partneriniz veya genel olarak ilişkilerle ilgili konuları ele alma biçiminizi daha hassas ve kırılgan kılabilir. Hafta ortasına kadar olan bölümde duygusal konularda acele davranmayın ve meseleleri büyütmeden hareket etmeye çalışın.

İş alanlarında bu hafta eğitim, dış ilişkiler, yabancılarla kontaklar, akademik çalışmalar, devlet veya kamu ile bağlantılı konularda genel olarak hızlı gelişmeler yaşanabilir.

Seyahat planı veya organizasyonu adına salı ve çarşamba günleri daha efektif sonuçlar alabilirsiniz. Çarşambadan itibaren kariyer konuları sizin için öne geçecek. Bu hafta iş açısından çarşamba ve perşembe günleri yoğun bir tempoda olabilir, daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Önemli bir görüşme, bir süredir üst düzey birinde beklediğiniz bir toplantı veya kontak haberi hafta ortasıyla birlikte gelebilir.

Cumadan itibarense sosyal alanlar, arkadaşlar ve dış ilişkileriniz adına destekleyici etkiler var. Cuma günü akşam saatleriyle birlikte çevrenizle iletişim adına etkiler rahat olmanızı sağlayacak. Cuma günü enerjilerinde önceki yazımda verdiğim aralığa dikkat etmeniz yerinde olacaktır.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Pazartesi gününden itibaren aile ve ev alanınıza geçen Mars, evinizle ilgili konular, gayrimenkul işleri, ebeveynler gibi daha çok kendi iç alanlarınızda hayli hareketli günlerin sizin beklediğine işaret etmekte. Özellikle yükselen Yay burçları hafta başı pazartesi ve salı günleri boyunca ev aletleri, evdeki cihazlarla ilgili sıkıntılara, bozulmalara dikkat edin.

Su ve su tesisatlarına yine dikkat etmekte fayda var. Gayrimenkuller ve evle alakalı kiralama, satın alma gibi konuları da bu hafta salı gününden itibaren ele almak Pazartesi bu konularda adım atmamak yerinde olacak.

Hafta başı çarşamba öğleden sonraya kadar kadınlarla ilişkileriniz, hayatınızda ki kadınlarla anne, arkadaşlar gibi alanlarda duygusal gerginlikler olabilir. Bu kişilerle ilişkinizi çarşamba gününden itibaren daha iyi yönetme potansiyeliniz söz konusu.

Perşembe günü eğitim, kişisel gelişim, kişisel alanlar, okumak, dinlenmek için uygun etkileriniz var. Eğitimle ilgili işleriniz varsa bugüne alabilirsiniz. Seyahat ve yolculuklar için organizasyonlar yapabilirsiniz. Eğer çalışıyorsanız perşembe akşamını dinlenerek geçirmeye çalışın.

Cuma günü ise kariyer ve iş konularında dikkatli olun. Haftalık diğer yazımda verdiğim saat aralıklarına iş konularında adım atarken dikkat etmekte fayda var. Güze bir hafta geçirmenizi dilerim.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

İkili ilişkiler, yakın çevrenizle iletişim, girişimler ve adım atmak istediğiniz konularla kardeşler ve yakın arkadaşlarla ilgili alanlar adına hareketli bir haftaya başlıyorsunuz. Öncelikle girişimler alanınıza geçen Mars ile bir süredir beklettiğiniz konular aktif hale gelebilir.

Duygusal olarak kendinizi savunma, daha hassas olma veya duygusal kararlar alma potansiyelinizde yükselse de, pazartesi ve salı günlerine dikkat etmek ve özellikle ikili ilişkilerinizi gerek iş, gerekse özel hayatınızda iyi organize etmek şartı ile bu hafta salı günüden itibaren daha hızlı bir tempoda olacaksınız.

Finansal işler, eş veya aileden gelecek maddi destekler adına haftanın ikinci yarısı sürprizlere açık etkiler var. Diğer yandan çarşamba akşam saatlerinden itibaren bu hafta biraz daha sakin ve kendi alanlarınıza önem vererek ilerlemek daha doğru olur. Cuma günü ise yolculuklar veya eğitim konuları adına saat 15 den itibaren adım atmak yerinde olacaktır.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Bu haftaya iş alanlarında satış, pazarlama, finansal işler, konuşma ve ifade gerektiren, örneğin eğitim gibi konularda aktif etkilerle başlıyorsunuz. Pazartesi günü boyunca konuşmalarınıza, verdiğiniz sözlere dikkat edin. Salı gününden itibaren finansal işlerinizde hızlı bir tempoda olabilirsiniz. Çarşamba gününe kadar mesleki konular, iş alanları, günlük rutinde halletmeniz gerekenlere daha fazla odaklanma potansiyeliniz var.

Sağlığınıza bu hafta ortasına kadar dikkat etmek, soğuk algınlıkları, boğaz ağrılarına karşı tedbirli olmak yerinde olacaktır. Hastane veya doktor işleri, tıbbi kontrollerle bağlantılı konu ve işlerinizi tamamlama açısından özellikle çarşambaya kadar olan dönem ve daha çok salı günü destekli olacaksınız.

Çarşamba gününden itibaren karşı burcunuza geçecek olan ay ile ikili ilişkiler, eşiniz, partnerle bağlantılı konular dikkatinizi verdiğiniz ve odaklandığınız konular olacak. Perşembe günü dinlenmek, mümkün olursa biraz işlere ve hayata ara vermek, mümkün değilse o akşamı daha çok dinlenerek geçirmek yerinde olur.

Cumadan itibaren özellikle yolculuk planınız varsa iyi organize olmaya, mümkünse saat 15:00′ den sonra hareket etmeye çalışın.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

Burcunuza pazartesi günü geçen Mars ile hareketli bir döneme geçiyorsunuz. Maddi konular, eğitim işleri, yolculuklar, yabancılarla alakalı işleriniz, varsa ithalat ihracat konuları, iş kontaklarının artması söz konusu olacak.

Pazartesi günü duygusal olarak çabuk huzursuzlaşma, mücadele isteğinizin azalması ve daha çok defansta olmanız söz konusu. Salı gününden itibaren hareketlenmeye başlıyorsunuz ancak haftanın ilk iki günü enerjinizi iyi kullanın ve bu iki günü daha çok rutin işlerle geçirmeye bakın.

Çarşambadan itibaren iş konuları, günlük işler ve organize olmanız gerekenleri düzenlemek adına destekli etkileriniz var. Perşembeden itibarense ikili ilişkiler, duygusal konular ve eşiniz, partnerinizle alakalı durumlar daha fazla yoğunlaşacağınız konular olacak.

Bu hafta eşiniz veya partnerinizle birlikte karar vermeniz gereken iş ve konularda fikir ayrılıkları yaşamanız söz konusu. Ortak alınması gereken kararlarda daha sakin ve esnek yaklaşımlar içinde olmanız doğru olur.