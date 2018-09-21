25 Eylül’de Koç Burcunda Gerçekleşecek Dolunay Burçları Nasıl Etkileyecek?

25 Eylül 2018’de Koç burcunda (1. derecesinde) meydana gelecek olan dolunay; pek çok burç için yeni bir dönem açarken; yine bir çoğu için de bir dönemi kapatacak.

Bireyselliğin temsilcisi olan Koç burcunda meydana gelecek bu sert tutulmada; yükseleni özellikle Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak olanlar için duygusal etkiler 28 Eylül’e dek sürecek.

İşte Koç burcunda gerçekleşecek dolunayın burçlara etkileri:

Koç

Son dönemde özellikle duygularınızla hareket ediyorsunuz. Mantığınıza kulak vermeyi denerseniz; bu dolunay size büyük bir avantaj olarak geri dönebilir.

Boğa

Hisleriniz konusunda hiç olmadığı kadar güçlüsünüz. Bu süreçteki rüyalarınız ve tahminleriniz; dileklerinizle birlikte gerçekleşecek.

İkizler

Finansal açıdan sizi sıkıntılı günler bekliyor. Unuttuğunuz bir borç gündeme gelebilir veya yüksek harcama yapabilirsiniz. Harcamalardan ve borç vermekten kaçının.

Yengeç

Kariyer açısından oldukça şanslı bir döneme giriyorsunuz. Ailenize ve iş arkadaşlarınıza kulak verirseniz; pek çok olumlu sonuç yaşayacaksınız. Yeni iş fikirlerinizi hayata geçirmenin tam zamanı.

Aslan

Bu dolunay size seyahat isteği getirebilir. Uzun süredir kabuğuna çekilen aslanlar, eski sosyal hayatına bu dolunay ile birlikte geri dönüyor.

Başak

Maddi açıdan dikkatli olması gereken bir diğer burç da Başaklar. Psikolojik olarak bazı sıkıntılarınız bitebilir ancak harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

Terazi

Duygularınızdan emin olamayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kararsız olduğunuz konular için Ekim ayını bekleyin.

Akrep

Aynı hataları yeniden yapmaya meyillisiniz. İş ya da ilişkilerde ayrılık yaşanabilir ancak umudunuzu kaybetmeyin zira Ekim ayı sizin için çok güzel geçecek.

Yay

Bu süreçte özellikle ailenizden çok destek alacaksınız. Eleştiri aldığınız konuları düzeltme yoluna gidiyorsunuz.

Oğlak

Ani kararlardan kaçının. pek çok önemli karar için dolunayın etkilerinin geçmesini bekleyin.

Kova

Uzun süredir kendinizi dinlemiyor; mola vermiyorsunuz. Zihninize biraz izin verin ve düşünmeyi bırakın. Dolunay size pek çok sorunun cevabını getirecek.

Balık

Gelirlerinizde meydana gelecek değişiklikler sizi ödeme konusunda zora sokabilir.