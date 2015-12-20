25. KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI SONUÇLANDI

25 yıldır genç tasarımcıları Türk moda sektörüne kazandırarak artı değer yaratan ve bu güçlü endüstrinin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayan KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın büyük final gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Mehmet Emiroğlu, Başak Koç ve Nazlıcan Karahan’ın ilk üçe girdiği 16 Mayıs Salı akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşen göz kamaştıran final gecesinde Bade İşcil, Sinem Güven, Gökhan Zan, Şebnem Schaefer, Wilma Elles, Burcu Özberk, Merve Çağıran, Utku Ateş ve Bulut Özdemiroğlu gibi ünlü isimlerin yanı sıra Gülşen’de sahnede geceye katılan davetlilere keyifli bir akşam yaşattı.



İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle 25.si düzenlenen yarışma bu sene de genç yetenekleri güçlü Türk moda dünyasına tanıttı. Sunuculuğunu Selma Ergeç’in üstlendiği gecede finale kalan 10 genç tasarımcının koleksiyonlarından parçalar sundukları defile sonrasında sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri 3 kazanan ismi belirledi. Yarışmada Mehmet Emiroğlu ‘Nihavend’ isimli koleksiyonuyla birinci olurken; ‘Cymatics’ isimli koleksiyonuyla yarışmaya katılan Başak Koç ikinci; ‘Sınırlar/Borders’ isimli koleksiyon ile de Nazlıcan Karahan üçüncü oldu.



Yarışmanın birincisine 20.000 TL para ödülü ve Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle yurt dışında 1 yıllık eğitim hakkı, ikincisine 15.000 TL ve üçüncüsüne 10.000 TL para ödülünün yanı sıra kazananlara 1 yıllık İngilizce dil eğitimi imkânı tanınacak. Finale kalan tüm yarışmacılara ise Moda Tasarımcıları Derneği’ne 1 yıllık üyelik; İMA’da Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü Diploma Programı’na ücretsiz katılım ve sektörle ilgili uluslararası bir moda fuarını ziyaret imkânı sunulacak.

İHKİB Yönetim Kurulu’ndan Cem Altan’ın başkanlığını yaptığı yarışmanın jürisinde, Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi, Moda Tasarımcıları Arzu Kaprol, Atıl Kutoğlu, Ayşe Ege, Belma Özdemir, Erol Albayrak, Gamze Saraçoğlu, Gül Ağış, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur, Özlem Kaya, Özlem Süer, Raf Stesmans, Zeynep Tosun, Doğuş Yayın Grubu Projeler Koordinatörü Özge Sarıkadılar, Moda ve Stil Danışmanı Ece Sükan, Moda Yazarı Barış Çakmakçı, Koton Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Yılmaz, Kreatif Direktör Manon Schaap ve Murat Süter, İMA Direktörü Seda Lafçı, Mimar Sinan Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dilek Alpan, Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Müşerref Zeytinoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Nesrin Önlü, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yeşim Bağrışen jüri üyeiği yaptı.



