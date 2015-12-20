26 ARALIK – 1 OCAK HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ



26 Aralık-1 Ocak haftalık astroloji yorumları…

KOÇ

Burcunuzda dolaşan Uranüs yüzünden siz artık değişikliklere çok alıştınız. Bu hafta ortası bu kez aşk hayatınızla ilgili bir dönüşüm yaşanabilir. Mesela, küs olduğunuz veya araya mesafe koymak zorunda kaldığınız kişilerle barışma imkanı doğuyor. Çarşamba günü, tüm sorunlu ilişkilerinizi düzeltmek için ideal bir gün. Eğer beklediğiniz bir toplu para, birikmiş bir ikramiye, bir mahkeme kararı var ise Perşembe’den sonra o haberiniz de geliyor. 29 Aralık günü Oğlak Burcunda oluşan Yeni Ay, size moral ve yakın çevrenizden destek getiriyor.