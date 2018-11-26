Bu hafta Mars iş başında… Kendisi haftaya damgasını vurmakta kararlı gibi görünüyor. Bu hafta Mars; Merkür, Güneş ve Jüpiter’le sert görünümlerle ilerlemekte.

Öncelikle haftanın ilk yarısı etkin olacak Mars ve Merkür düellosu ağzınızdan çıkana dikkat etmeniz gerektiğine işaret etmekte.

İletişim kurmak, anlaşılmayı beklemek, derdinizi en doğru biçimde anlatmak zor olabilir. Özgürlüğünüz, kendinizi özgür ve rahat hissetme isteğiniz arzunuz artarken, duygularınızı saklamak, bir konu veya kişiyle ilgili hissettiklerinizi örtmek kolay olmaz. Bu süreçte Merkür Gerilemesi de devam ettiği için iletişim sıkıntıları kadar teknolojik aletler ve sorunlarıyla ilgili birçok aksaklıkla uğraşmak mümkün.

Dolayısı ile Merkür Gerilemesini yarılamışken, bu haftayı daha sakin ve akıldan uzaklaşmadan, öfkeye teslim olmadan tamamlamamız gerekmekte.

Astrolog Şebnem Ekşib’den 26 Kasım – 2 Aralık haftalık astroloji yorumunuz!

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç

Bu hafta burcunuz yöneticisi Mars ile Merkür arasındaki gerilimli etkileşim ilişkileriniz ve iletişim biçiminize dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Aile büyükleri, büyük kardeşleriniz, yakınlarınızla olan ilişkilerde olayları büyütmeden inatlaşmadan ilerlemelisiniz. Bu süreçte başlayan ve kördüğüm olan sorunlar uzun soluklu devam edebilir ki esnek yaklaşımlar içinde olmanız haftalık etkiler adına hayli önemli. Salı ve Çarşamba günleri ev ve aile konuları ailevi konulara odağınız artabilir. Perşembe’den itibaren ilişkiler, aşk alanınız veya çocuklarla ilgili konular öne çıkacak. Pazartesi, Salı ve Cuma günleri enerjilerini iyi yönetmeniz gerekebilir.

26 Kasım – 2 Aralık Haftalık Astroloji Yorumunuz

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç

Bu hafta burcunuz yöneticisi Mars ile Merkür arasındaki gerilimli etkileşim ilişkileriniz ve iletişim biçiminize dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Aile büyükleri, büyük kardeşleriniz, yakınlarınızla olan ilişkilerde olayları büyütmeden inatlaşmadan ilerlemelisiniz.

Bu süreçte başlayan ve kördüğüm olan sorunlar uzun soluklu devam edebilir ki esnek yaklaşımlar içinde olmanız haftalık etkiler adına hayli önemli. Salı ve çarşamba günleri ev ve aile konuları ailevi konulara odağınız artabilir. Perşembeden itibaren ilişkiler, aşk alanınız veya çocuklarla ilgili konular öne çıkacak. Pazartesi, salı ve cuma günleri enerjilerini iyi yönetmeniz gerekebilir.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Kariyer ve iş alanlarınızda bu hafta riskli adımlardan sakının. Elinizdeki işleri tamamlama, rutin konuları tamamlama etkileri sizin için daha rahat olacaktır. Sözleşmeler, anlaşmalar, görüşmeler ve toplantılar, önemli kararlar adına haftanın ilk yarısı biraz daha temkinli olmakta fayda var.

Haftanın ikinci yarısı görüşme trafiğiniz artabilir, telefonlar, görüşmeler adına yoğun bir temponuz olacak. Teknolojik aletler, cep telefonları ve bilgisayarlarınız ilgili işlerinizde bu hafta olabilecek aksiliklere karşı hızlı çözümler bulmanız gerekebilir.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

Hareketli bir hafta geçireceksiniz. Haftanın ilk yarısı özellikle pazartesi ve salı günleri birden fazla konuda çözümsel yaklaşımlar sergilemek zorunda kalabilirsiniz. Zihninizin oldukça yoğun olacağı bir hafta sizi bekliyor.

Bu süreçte çözüm odaklı yaklaşımlar sergilemeniz ve aynı anda birçok konuyla uğraşmanız söz konusu iken, uyku düzeninize, yeme düzeninize önem verin. Dinlenerek işlerinizi organize edin. Fazla koşturmanın getirdiği yorgunluklar nedeniyle unutkanlıklar, detayları görememe söz konusu ki bu nedenle düşünerek ve yavaşlayarak işlerinizi ele almalısınız.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Maddi konularda temkinli hareket etmeniz gerekebilir. Finansal alanlarda bir karar vermeniz gerekiyorsa özellikle haftanın ilk yarısında daha dikkatli olmaya bakın. Konuşmalar, görüşmeler adına da yoğun bir ilk yarı geçirebilirsiniz ancak iletişim kesintileri nedeniyle sakin ve esnek olmanız önemli olacak.

Salı ile perşembe arası kişisel bakım ve kişisel konular öne çıkıyor. Bu alanlarda halletmeniz gereken işleri salı, perşembe arasına alabilirsiniz. Perşembeden itibarense duygusal konularda hareketli bir zamanlar yaşanabilir.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Karşı alanınızda bulunan Mars etkisiyle bu hafta boyunca ikili ilişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler, önemli imzalar, sonucu uzun vadeye yayılacak kontratları yapmak adına destekli değilsiniz. Gözden kaçırdığınız bir durum sonradan sizi zora sokabilir.

Öte yandan eşiniz, partneriniz veya ikili ilişkide olduğunuz kişilerle diyaloglarınızda gerginlikler olabilir ki esnek olmaya ve meseleleri büyütmemeye önem vermeniz gereken bir hafta söz konusu. Şansınızı zorlamayın. Sözlü ve yazılı iletişimde dikkatli olun.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

Perşembe gününe kadar olan dönemde hareketli bir hafta geçireceksiniz. Yakın çevrenizle alakalı alanlar yoğunlaşacağınız konular olabilir. Anne tarafından akrabalar, dayılar, teyzeler gibi aile büyükleriyle ilgili konular gündeme gelebilir.

İçeriğini çok iyi bilmediğiniz veya direk sizinle ilgili olmayan konu ve durumlara müdahil olmamaya bakın ve yakın çevrenizle ilişkilerinizde mesafenizi korumaya özen gösterin. Perşembe gününden itibarense biraz daha kendinizle kalmanız, cumartesiye kadar olan dönemde kalabalıklardan, teferruatlı konulardan, aşırı stresten uzak durmanız yerinde olur.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Salı gününden itibaren iş ve kariyer konularında hareketli bir süreç yaşansa da öncesinde pazartesi gününü sakin ve rutin işlerle geçirmeye bakın. Salıdan itibaren hızlanan temponuz nedeniyle kendinizi aşırı zorlamadan günlük rutininize ve iş konularına eğilmeniz sağlığınız için doğru olacaktır.

Hafta ortasından itibaren sosyal alanlar, arkadaşlarla ilgili konular daha fazla gündeminizde olsa da bu hafta tartışmalardan uzak durmaya çalışın. Ve sizi yoran iş ve kişilerle bir arada olmamaya bakın.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Çarşamba akşam saatlerine kadar olan döngüde bu hafta şartları zorlamadan, fiziksel ve ruhsal sağlığınıza önem vererek işlerinizi yönetmelisiniz. Bu aralık size ek yükler vermesi, aksiliklerle boğuşmanız, ani değişimler nedeniyle planlarınızı yeniden gözden geçirmeniz adına dikkat çekici.

Perşembe gününden itibaren rahatlamaya başlayacaksınız ve zihinsel olarak da ele aldıklarınıza daha net ve çözüm odaklı yaklaşabileceksiniz. Haftanın gergin enerjilerine yoğun şekilde maruz kalma ihtimaliniz nedeniyle karışık iş ve konulara bu hafta mümkün olduğunca girmemeye bakın. Sağlığınıza, huzurunuza önem verin. Ve angarya işlerden, ek yüklerden uzak durun.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Hafta başı ikili ilişkiler, görüşmeler adına temponuz hızlı olabilir. Partneriniz, eşiniz veya birlikte olduğunuz kişiyle pazartesi ve salı günleri boyunca konuşmalarınıza, yazışmalarınıza dikkat etmekte fayda var. Sağlık açısından da kendinize önem vermeniz ve bağışıklık sisteminizin hassasiyeti nedeniyle yeme ve uyku düzeninizi önemsemeniz yerinde olacak.

Perşembeden itibaren küçük bir seyahat, bir yolculuk, küçük bir tatil planını hayata geçirmeniz için destekli olan etkiler nedeniyle hafta sonu sizi rahatlatacak küçük bir kaçamak iyi gelebilir.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Bu hafta ikili ilişkiler, eşinizle iletişiminiz adına haftanın ilk yarısı yoğun olmak üzere dikkat etmekte fayda olacak. İş ortaklıkları, projeler, ortak yapılan her türlü iş ve konuda beklediğiniz bazı gelişmeler olurken ayrıntılara dikkat edin ve düşünerek adım atın. Ailevi konular, ebeveynlerinizle alakalı durumlar açısından yine haftanın ilk yarısı hayli hareketli olacak.

Haftanın ikinci yarısı ise kişisel konuları ele alabileceksiniz. Bu hafta günlük işlerinizi yürütürken planlı ve organize olmanız etkileri daha rahat yaşamanıza neden olabilir. Parasal konularda temkinli olun ve riskli adımlardan kaçının.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Hafta başı ilişkiler, çocuklarla ilgili konularda ele aldıklarınızı fazla büyütmeden ve çözüm odaklı olmaya önem vererek ilerlemeye çalışın. Salı ile perşembe arası günlük işler ve rutinleriniz adına temponuz artabilir. Sağlığınıza önem vermeniz gerekmekte.

Bu hafta başkalarının sorunları, ek yükler, fazladan sorumluluk almak için uygun zamanlardan geçmiyorsunuz. Eşiniz veya aile üyelerinizle olan ilişkilerinizde daha sakin olmak gerekiyor. Özellikle çarşambadan itibaren teklif ve görüşmelerde planlı olmak yerinde olacaktır.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

Hafta başı aile konuları, ebeveynlerle ilişkiler adına yoğun bir temponuz olabilir. Salı gününden itibaren ailevi konularda dikkatiniz çocuklarla ilgili meselelere kayabilir. Özellikle çocuklarınızla ilişkilerinizde daha esnek ve yapıcı olmaya çalışmak gerekebilir.

İlişkilerde ise hafta ortasıyla birlikte karşı tarafın beklentileriyle sizinkiler aynı paralel de olmayabilir ki bu hafta uzlaşma gerektiren durumları ele alırken zıtlaşmadan, esnek olmaya gayret etmek önemli olacak.