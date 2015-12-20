27 MART – 2 NİSAN HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ



Koç burcunda 7 derecede oluşan Yeni Ay ile herkes daha atak, enerjik ve umut dolu. Ancak Venüs retrosu devam ettiği için duygusal olarak da karmaşa ve yanılsamalar mevcut.

O nedenle yenilikler konusunda titiz olmak ve büyük risk almamak lazım.

KOÇ

Bu hafta o kadar çok konuşma-adım atma-karar verme telaşı içinde olacaksınız ki, bu sizin gibi enerjik bir burcu bile yorabilir. Özellikle Salı günü yapacağınız bir iş görüşmesinden çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. 27 Mart Pazartesi günü oluşan Yeni Ayın değiştirici etkileri önümüzdeki aylara damgasını vuruyor. Burcunuzda 7 derecede oluşan bu yeni ay, size Koç burcu gibi ol, cesur ve atak diyor. Ancak Venüs retroda olduğu için, başınıza iş açacak birilerine kapılmanız mümkün, duygularınıza teslim olmayın.

