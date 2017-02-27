27 ŞUBAT – 5 MART HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ



27 Şubat – 5 Mart ayrıntılı haftalık burç yorumunuz:

KOÇ

Yeni haftaya yeni ayın getirdiği kararlık, azim ve hedeflerle başladınız ve bu aydınlık günlerde bol bol çalışmanız lazım. Zira, 26 Şubat yeni ayı size yeni bir ödül ve daha çok manevi bir başarıyı da müjdeliyor. Eğer bu haftayı aktif bir şekilde kullanırsanız aynı paralelde kariyer ve eğitiminize yoğunlaşırsanız, zirve sizindir! Cumartesi günü, Venüs sizin burcunuzdan başlayarak Retroya giriyor. Güzellik, bakım, detox için daha iyi bir zaman olamaz. 15 Nisan’a kadar devam edecek bu süreçte, eski aşk dramları veya yeni bir güzellik operasyonu da ( diş temizliği mesela ) yeniden gündeme gelebilir!