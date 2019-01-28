28 Ocak – 3 Şubat Haftalık Astroloji Yorumunuz

Mars burç değiştirmeye hazırlanıyor ve Balık burcunun son derecelerinde ilerleyerek bu haftayı tamamlayacak. Venüs ise artık Akrep burcundan çıkıp Yay burcuna geçecek ve hafta sonuna kadar baskın enerjiler oluşturacak. Yani hafta boyunca Venüs ve Ay en baskın gezegenler olacaklar. Cumartesi gününden itibarense bayrağı Mars devralıyor ki hafta sonu boyunca hareket, aktivasyon vurgulanmaya başlayacak.

İşte Astrolog Şebnem Ekşib’den 28 Ocak-3 Şubat haftasının astroloji yorumları.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç



Mars yer değiştirmeye hazırlanıyor ve sizin burcunuza doğru ilerlemekte, önümüzdeki haftadan itibaren hayli yoğun bir tempoya gireceksiniz ancak bu hafta duygusal ve içsel olarak gergin geçebilir. Ani öfke krizleri, küçük bir meseleyi büyütme veya kişiselleştirme eğilimleriniz artacak. Daha sakin ve esnek olmaya çalışmak hafta boyunca dikkat etmeniz gereken en önemli nokta.

Aşkta ilişkilerde, parasal alanlarda veya alacağınız herhangi bir kararda duygusal davranma, düşünmeden hareket etme potansiyelleriniz nedeniyle daha planlı ve organize olmanız gereken bir hafta geçireceksiniz. Hafta boyunca sezgisel taraflarınız çok yükselecek. Evrenin size gönderdiği ilginç mesajlara açık olacaksınız. Bu nedenle öfkeyi beslemeden ve biraz da çemberin dışına çıkarak olaylara geniş pencereden bakabilmeniz çok faydanıza olur.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

İş konularında ortaklı işler, ortaklaşa yürütülen projeler, iş ortağınızla bağlantılı konular dikkatinizin yoğunlaştığı alanlar olacak. Duygusal konularda ise eşiniz, partnerinizle alakalı durumlara daha fazla odaklanacaksınız. Bu hafta artan gücünüzü iyi kullanın, öfke, birikmiş kızgınlıklar birden su yüzüne çıkabilir. Uzun süredir sabrettiğiniz arkadaşlar, akrabalarla ilgili patlamalar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle gerilim yaratacak durumlardan uzak olmaya gayret edin. Karmaşık ve uzun süredir devam eden meseleleri ele almak veya çözmeye çalışmak için perşembeye kadar olan dönem çok rahat olmayabilir, bu tip karmaşık durumları mümkünse bu hafta bekletin, değilse perşembeden itibaren ele almaya gayret edin.

Güzellik veya estetikle ilgili atmak istediğiniz bir adım varsa, burcunuzun gezegeni Venüs’ün burç değiştirme döngüsü olan salı ve çarşamba mümkünse bekletin, perşembeden itibaren adım atın.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

Sağlığınıza dikkat edin. Böbrekler, üreme organları, genel metabolizmanız başta olmak hafta boyunca dikkat etmeli, kendinize bu hafta önem vermelisiniz. Sağlıkla ilgili kontroller ya da yakınlarınızın bu anlamda işlerine destek vermek gibi ekstra işlerle de uğraşma potansiyeliniz var.

Öte yandan mesleki konular ve iş alanlarında tempolu bir hafta olacak. Ancak güç savaşlarına, yöneticileriniz veya patronla olan iletişimde gerginliklere dikkat edin. Meslektaşlarınız veya iş müşterilerinizle olan ilişkilerinizde dikkatli olmak gerekliliğinin vurgulandığı bir hafta söz konusu.

Duygusal konular ve aşkla ilgili alanlarda karar vermeniz gereken bir durum varsa daha çok hafta sonuna doğru perşembeden itibaren ele almak çok daha uygun olacaktır. Ancak hafta sonuyla birlikte Şubat ayının büyük bölümünü karşı burcunuzda geçirecek olan Venüs ile ikili ilişkiler ve aşk konularında şanslı bir döngüde olacaksınız. Bu hafta biraz daha sabırlı olursanız, önümüzdeki haftadan itibaren duygusal konularda daha rahat ve dikkat çekeceğiniz bir süreç başlıyor. Ancak bu hafta ilişkilerden çok kendinize odaklanın.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Çocuklar, çocuklarla ilgili konular bu hafta yoğun olarak odaklanacağınız alanlar olacak. Kişisel alanlarınız, hobileriniz, kişisel bakım ve bunun gibi alanlar salı ile cuma arası sizin için biraz daha öne çıkabilir. Diğer yandan çocuklarla ilişkinizde sabırlı ve sakin olmanız önemli. Bir süredir aranızda var olan gerilimlerde sabrınız artık taşabilir.

Çocuk sahibi iseniz bu hafta dikkatinizi daha kişisel konulara kaydırmak doğru olacaktır. Aşk ve ilişkiler açısından hareketli bir hafta geçireceksiniz. Şüphelendiğiniz bir durum, sevdiğinizin sizden gizlediğini hissettiğiniz bir meseleyle ilgili ilginç tesadüflerle öğreneceğiniz konular önünüze düşebilir. Her durumda bu hafta neyi ele alıyorsanız biraz daha sakin ve sabırlı olmak yerinde olacak.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Ev ve aile konuları, ebeveynler, kısacası kendi iç alanlarınız açısından hareketli bir hafta olacak. Özellikle ebeveynlerle ilgili konularda meseleleri büyütmeyin, sağlık açısından bu hafta hassas bir dönem geçirebilirler. Kariyer ve iş alanlarınızda, çalışma hayatınızda agresif bir süreç geçirebilirsiniz. Özelikle finansal konular veya finans sektöründe çalışıyorsanız riskli adımlara dikkat edin ve genel olarak kariyer etkilerinizde hırs ile gözü kara davranmamanız gereken bir hafta geçireceksiniz. Empati kurmakta zorlanacağınız bir hafta yaşayabilirsiniz. Tahammül sınırlarınızın düşük olduğu, çabuk sinirlendiğiniz bir hafta olabilir ki ele aldığınız hiçbir konuyu gözünüzde büyütmeyin ve karmaşık, zorlayıcı işleri planlı ve organize olmaya çalışarak yürütün.

Duygusal konularda hareketli bir süreciniz başlıyor. Venüs aşk ve ilişkiler alanınıza geçerken bu hafta boyunca sabırlı olmanızı talep etmekte. Önümüzdeki haftadan itibaren ilişki alanınızda daha rahat edecek olan gezegen içinden geçtiğiniz birkaç günlük dönemde ise hırs ve tutku ile değil, akıl ile hareket etmeniz gerektiğini vurgulamakta.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

Bu hafta salı ile perşembe arası ağırlıklı olmak üzere görüşme trafiğinizin arttığı günler geçireceksiniz. Yakın çevreniz, arkadaşlar, size yakın insanlarla kontaklarınız açısından yoğun bir süreç geçireceksiniz. Çarşamba günü ilginç haberler alabilir, şaşırtıcı şeyler duyabilirsiniz. Haftanın genel etkileri sizin için iletişim ve çevrenizle olan kontaklar açısından yoğun geçecek.

Bir süredir şüphelendiğiniz bir durumun ayrıntılarının farkına varmanız, bazı gerçekleri daha net görmenizin olası olduğu bir hafta geçirmektesiniz. İlişkiler ve aşk adına küçük konuları büyütmeden ve hiçbir şeyi kişiselleştirmeden hareket etmelisiniz. Takıntıların, beklentilerin arttığı günlerden ilerlerken, özel hayatınızda ve gündelik yaşamda daha esnek olmanız bu hafta sizin için önemli olacak.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Maddi konular, finansal işler, bu konularda halletmeniz gereken durumların kaçınılmaz şekilde önünüze düşmesi gibi daha çok parayla ilgili durumların yoğun olduğu bir hafta geçireceksiniz. Parasal yatırımlara bilhassa büyük ölçekli finansal işlere salı ve çarşamba günleri dikkat etmekte fayda var.

Haftanın etkileri salı ile cuma arası sizin için konuşma bir anlamda iç dökmeye de yönelik. Bir süredir sustuğunuz ve sabrettiğiniz konularda birden konuşmaya başlamış bulabilirsiniz kendinizi. Hafta boyunca iş alanlarında üst düzey kişilerle görüşmelerinize veya konuşmalarınıza dikkat edin. Meslektaşlar, iş arkadaşlarınızla gerginliklere yatkın olacağınız bir hafta geçirmeniz söz konusu. Bu nedenle gereksiz tartışmaları büyütmeyin, küçük bir iş meselesini büyük bir olaya çevirmeden soğukkanlı şekilde çözmeye gayret etmek yerinde olur. Bu hafta sizin için çözüm odaklı yaklaşımlar sergilemeniz ele aldığınız her konuda çok daha rahat hareket etmenize destek verecektir. Özel hayatınızda ise eşiniz veya yakın çevrenizle bağlantılı her türlü iletişimde daha sakin ve yapıcı olmaya gayret edin. Cumadan itibaren sağlığa ve metabolizmanıza önem vermeniz, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız önemli olacak.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Hareketli bir hafta geçireceksiniz. Salı gününden itibaren burcunuza geçecek olan Ay, Venüs ve Jüpiter ile kontak kuracak. Duygusal konularda bu hafta ani biçimde gelişen olaylar, fark ettiğiniz ama zamanını beklediğiniz bir durumla ilgili harekete geçmeniz olası. Her durumda neyi ele alırsanız alın sakin ve esnek olmaya gayret edin. Epeydir beklettiklerinizle ilgili harekete geçme arzunuz artarken, bu hafta her konuda izleyerek ve düşünerek adım atmak gerekiyor.

Maddi alanlarda bu hafta tam da bu konularınızı yöneten alanlarda harekete edecek olan Venüs nedeniyle Salı ve Çarşamba günleri önemli girişimleri yapmamak, riskli yatırımlar, spekülatif parasal konularda risk almamak yerinde olur. Perşembe gününden itibaren parasal alanlarınız rahatlamaya başlayacak.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Bu hafta duygusal konular, ilişkiler aşk ve partnerinizle bağlantılı konular odak noktanız olacak. Öncelikle değişimlere, bilhassa ilişkilerde farklı bakış açılarına açık bir haftadan geçeceksiniz. Bir süredir sizi sıkan ama sabrettiğiniz konularda ani şekilde harekete geçebilir, daha spontane davranma eğiliminde olabilirsiniz.

Aşkta bu hafta sabırlı olun, acele ile karar almayın, fevri olmadan daha esnek bakmaya çalışın gelişmelere. Burcunuza doğru hareketlenen Venüs sizi daha parlak, dikkat çekici kılmaya hazırlanıyor ama öncesinde perşembeye kadar zor bir derecede ilerlerken, gemileri yakmanıza, sabrettiklerinizi aniden söylemenize neden olabilir. Konuşmalara, ifade biçiminize dikkat etmeniz gereken bir hafta geçiriyorsunuz. Günlük rutinlere odaklanıp, genel işlerinizle uğraşmaya gayret edin ve zorlayıcı konuları bu hafta mümkün olduğunca bekletin. Çabuk sinirlenme potansiyelleriniz nedeniyle sizi gerebilecek, üzerinize gelebilecek kişilerden uzak durun.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Hedeflerinize, epeydir beklettiğiniz ve artık adım atmak istediğiniz konulara doğru hızlı ve aceleci şekilde geçmek isteyebilirsiniz. Ancak bu hafta beklemek ve izlemek daha iyi sonuç almanızı sağlayabilecek etkiler barındırmakta. Öncelikle sosyal alanlar, arkadaşlarla ilgili konular hayli etkin olacak. Salı ile cuma arası arkadaşlarınızla vakit geçirmek, bir arada olmak, destek almak, çözmekte zorlandığınız bir durum karşısında beklemediğiniz bir destek görmek söz konusu. Ancak unutmayın ki yakınlarınızla veya çevrenizle olan kontaklarınızda daha sakin ve agresif olmaktan uzak durarak ilerlemelisiniz.

İlişkilerde duygusal beklentilerinizden ziyade partnerinizin sorumluluklarına dönük olacaksınız. İlişkide dengeniz var mı, karşı taraf sizi ne kadar destekliyor daha çok bu alanlara takılı kalmanız olası ki unutmayın ki bu hafta ilişkiler veya güncel hayatta hiçbir konuyu takıntılı biçimde kaşımamak gerekmekte.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Bu hafta dengede olmanız, ele aldığınız her ne olursa diplomatik bir şekilde yürütmeniz sizin için önemli. Sosyal alanlarınız arkadaşlarla ilişkileriniz, arkadaş grubunuzda bulunan kadınlarla alakalı konularda ani gelişmelere ve gerginliklere açık bir hafta geçireceksiniz.

İlişkilerde üçüncü şahıslarla ilgili sizinle direk bağlantısı olmayan konulara müdahil olurken dikkatli olun, mümkünse uzak durun veya objektif bakmaya gayret edin. Gereksiz yükler, fazlalık konular veya ek sorumluluklarla uğraşmak için uygun etkiler hafta boyunca bulunmuyor. Bu nedenle kişisel alanlarınıza yönelerek, sizin dışınızdakilere pek de müdahil olmadan haftayı yönetmeniz akıllıca olur.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

Kariyer ve iş alanlarınıza geçmeye hazırlanan Venüs, şubat ayında iş ve meslek alanlarınızda güzel gelişmeler yaşamanıza destek olacak. Ancak öncesinde bu hafta geçiş sürecinde olacak olan gezegen, hafta ortasına kadar iş ve aşk hayatınızda sakin olmanız gerektiğini, acele adımlardan sakınmanızın daha doğru olacağına işaret etmekte. İş ve kariyerle ilgili önemli adımları bilhassa perşembe gününe kadar atmamak yerinde olur.

Perşembeden itibaren iş alanlarınız hareketlenirken, aşırı hırsla adım atmayın. Burcunuzda ilerleyen Mars’ın zorlayıcı kontakları çevrenizle iletişimde beklenmedik tepkiler vermenize veya almanıza neden olabilir. Özellikle hafta sonu iletişim sizin için önemli olacak. Bu haftanın aktif günleri sizin için salı ve perşembeden sonrası olarak dikkat çekmekte.