29 Ekim – 4 Kasım Haftalık Burç Yorumunuz

Vedik Astroloji de Ay bu hafta İkizler burcundan başlıyor yolculuğuna, hız ve hareket veren bu enerji zihnimizi de hayli uyanık tutacak. Pazartesi ve Salı günü boyunca etkin olacak İkizler enerjisi ile pratik sonuçlar almak, çabuk karar vermek, hızlı düşünmek söz konusu. Ancak gergin ve çabuk değişen bir zihin yapısıyla da uğraşmak zorunda kalabiliriz. İkizler ve Yay burçları başta olmak üzere, haftanın ilk yarısı;

İkizler, Yay, Terazi, Kova burçları daha yoğun başlayabilirler haftaya.

Diğer yandan bu hafta boyunca Venüs Retro’ya ek olarak bir de Venüs Yanık pozisyonda ilerliyor ki estetik alanlarında dikkatli olmakta fayda var. Bu hafta boyunca ilişkilerle ilgili dikkatli olmak gereken bir döngüye girdik. Özel ilişkilerinizde, aşkta ve her türlü ikili ilişkinizde daha sakin ve esnek olmaya çalışmanız yerinde olacaktır. Özellikle İkizler, Koç ve Akrep burçları ilişkilerde daha hassas olabilirler.

Astrolog Şebnem Ekşib’den 29 Ekim – 4 Kasım haftalık astroloji yorumunuz!

Koç Yükselen / Ay Burcu Koç

Hafta başı yakın çevreniz ve hızlı halletmeniz gereken konularda pratik olacaksınız. Telefon veya iletişim trafiğiniz çok yoğun olabilir. Hızlı ve tempolu başlayacaksınız haftaya. Çarşamba’dan itibaren ailevi konulara dönebilirsiniz. Evinizle ilgili halletmeniz gerekenleri çözmek, bitirmek için Çarşamba size hayli destekli. Eğlence ve sosyal işler içinse bu hafta Cuma, Cumartesi tam da hafta sonu ile buluşurken gökyüzü desteği de sizinle olacak.

Boğa Yükselen / Ay Burcu Boğa

Maddi konular, banka işleri, finansal alanlarda hızlı başlayabilirsiniz haftaya. Çarşamba’ya kadar parasal işlerinizle ilgili yoğunluğunuz olabilir veya dikkatiniz daha çok bu noktada olabilir. Çarşamba’dan itibaren iletişim ve görüşme trafiğiniz açısından yoğunluk var. Cuma’dan itibarense ailevi konular ve ev alanlarınız daha aktif olacak.

İkizler Yükselen / Ay Burcu İkizler

Haftaya hızlı başlıyorsunuz. Bu hafta burcunuzda hafta ortasına kadar konaklayacak Ay ile çözüm odaklı ve iletişime dönük olacaksınız. Haftanın ikinci yarısı ise maddi konular ve parasal işler, satış ve pazarlama alanları, konuşmanız gereken bir konu ve durum varsa buna odaklanmanız söz konusu. Cuma gününden itibarense bir süredir beklettiğiniz bir girişiminiz, kararınızla ilgili aniden harekete geçebilirsiniz.

Yengeç Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Hafta ortasına kadar içsel alanlarınız gergin ve duygusal olarak gelgitler yaşamaya meyilli olacaksınız. Kendinizi zorlamayın ve özellikle duygusal konularda karar vermeyin, sonradan değişebilir. Çarşamba’dan itibaren ay burcunuza geçerken, savunma alanlarınız, sevdiklerinize karşı koruyucu tavrınız daha netleşecek. Çevrenizden biri ile sevdiğiniz bir kişiyi korumak adına gerginlik yaşanabilir dikkatli olun.

Aslan Yükselen / Ay Burcu Aslan

Hafta başından başlayan yüksek tempo, hızlı hareket etme dürtünüz ve sosyalleşme süreciniz çarşambadan itibaren biraz daha kendi alanlarınıza dönük olacağınız etkilere yerini bırakacak. Çarşamba, Cuma arasını dinlenerek ve kendinizi herhangi bir konuda zorlamadan geçirmeye çalışın.

Başak Yükselen / Ay Burcu Başak

Kariyer ve iş alanlarınızda yoğun bir tempo ile haftaya başlayacaksınız. Vermeniz gereken bir karar veya atmanız gereken bir adımla ilgili ani ve hızlı gelişmeler olabilir. Bu hafta Cuma’ya kadar olan süreçte daha hızlı ve sonuç odaklı olmanız söz konusu. Ancak Cuma’dan itibaren biraz daha içe çekilme, kalabalıklardan rahatsız olma, kendinizle kalma durumunuz öne çıkabilir. Hafta sonu temponuzu yüksek tutmayın ve mümkünse dinlenerek geçirin.

Terazi Yükselen / Ay Burcu Terazi

Şartların sizin için hızlı gelişeceği bir hafta yaşayacaksınız. Vereceğiniz kararlarda kısa süre içinde fikir değiştirebilir veya göremediğiniz noktaları sonradan daha iyi kavrayabilirsiniz, Çarşamba’ya kadar olan dönemde daha sakin ve esnek olmaya çalışın. Çarşamba’dan itibaren özellikle iş ve kariyer alanlarında temponuz artabilir. Hafta ortasıyla dikkatiniz daha çok iş alanlarınıza odaklanacak. Çözmeniz gereken iş konuları varsa bunları çarşambadan itibaren Çarşamba veya Cuma’ya almanız daha rahat etmenizi sağlayabilir.

Akrep Yükselen / Ay Burcu Akrep

Hafta başı sağlığınıza dikkat etmeniz yerinde olur. Ciğerler, bronşit alanları, öksürük sorunlarına yatkınlık yaşayabilirsiniz. Bu hafta soğuk algınlıkları veya üşümeye bağlı sorunlara karşı tedbirli olun. İş ve günlük rutinleriniz açısından yoğun bir tempo özellikle Perşembe gününden itibaren kendini belli edecek ki dinlenerek ve kendinizi zorlamadan konuları ele almaya çalışın.

Yay Yükselen / Ay Burcu Yay

Haftaya iş ortaklıkları, projeler, iş görüşmeleri, teklifler ve toplantılar açısından hayli yoğun başlayacaksınız. Salı günü iş yoğunluğu açısından aktif bir gün olabilir. Çarşamba’ya kadar sürecek bu döngü de planlı olmaya gayret edin ancak Çarşamba’dan itibaren daha çok kişisel alanlar ve ilişkiler, aşk hayatınızla ilgili konulara odaklanacaksınız. Bu hafta zihinsel ve duygusal olarak çabuk karar verme ve değiştirme potansiyelleriniz nedeniyle emin olmadığınız bir konuda hemen adım atmayın.

Oğlak Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Günlük rutininiz ve kişisel alanlarınızda halletmeniz gereken konular açısından tempolu bir hafta söz konusu. Hafta ilk yarısı birlikte çalıştığınız kişiler, yardımcılarınızla ilişkilerinizde dikkatli olun, yanlış anlaşılmalara açıksınız. Hafta ortasından itibaren dikkatiniz eşinize veya partnerinize yönelirken, ilişkiler ve aşk hayatınız hafta ortasından itibaren daha vurgulu olacak.

Kova Yükselen / Ay Burcu Kova

Çocuklara ilgili halletmeniz gereken bir durum, konuşmanız gereken bir konu veya ele almanız gereken işler adına aktif bir hafta olacak. Aşk ve ilişkiler, duygusal beklentileriniz, ilişkilerinize dönük karar verme eğilimlerinizde aynı ölçüde aktif olacak. Değişken enerjiler nedeniyle özellikle hafta ortasına kadar acele etmeyin ve rutin olanda kalmaya çalışın.

Balık Yükselen / Ay Burcu Balık

Haftaya kendi alanlarınızla, iş konularında halletmeniz gerekenler arasında koşturacağınız bir tempo ile başlayıp, hafta ortasına kadar da bu aralıkta devam edeceksiniz. Hafta ortasından itibaren temponuz daha sakin ve stabil etkiye geçecek. Hızlı konuları hafta ortasına kadar, kişisel işlerinizle, daha rahat ve sakin halletmeniz gerekenleri de hafta ortasından itibaren değerlendirebilirsiniz. Ancak unutkanlıklar, dalgınlar ve detayı kaçırma açısından riskli etkilerin olduğu bir hafta geçirebilirsiniz ki dikkatinizi toplamaya çalışarak ele alın işlerinizi.