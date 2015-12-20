29 MAYIS – 4 HAZİRAN HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ

Arzu Çağlan - MAY 29, 2017 PAZARTESI


29 Mayıs – 4 Haziran haftasına ait detaylı astroloji yorumları…
 

KOÇ

 

Sizi bağladığını düşündüğünüz ortamlardan, çıkıp, tatilin moraliyle yeni haftaya coşku ile başlıyorsunuz. Ancak para ve kariyer konusunda güzel etkiler başlamadan önce son bir pürüz halletmeniz lazım. Cuma günü, uzun bir iş-eğitim konulu bir toplantı yapmanız gerekebilir. Yeni ayın etkileri bu haftanın ilk üç gün içinde para konusunda çok net ve hatta zorlayıcı hissedilecek. Ama hayatınızı değiştirmeye öyle kararlısınız ki, tasarruf falan yapmayacak, onu da hemen harcayacaksınız!

 

Arzu Çağlan

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