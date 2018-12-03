Bu haftaya Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay hakim olacak. 6 Aralık Perşembe sabah saatleri başlayacak olan yeniay, 7 Aralık Cuma günü yine sabah 9 civarı tamamlanacak.

Yeni Ay etkisi Çarşamba gününden itibaren hissedilmeye başlıyor ve ardından cuma günü yeniay tamamlanırken bir süredir geri giden Merkür de Retro’dan çıkmış olacak.

Dolayısı ile yeniay enerjisi ile Merkür’ün normal seyrine geçmeye başlaması birleşerek önümüzdeki günlerde çok hızlı gelişmeleri, ani şekilde beklenmedik olanı yaşamayı önümüze koyacak görünmekte.

Astrolog Şebnem Ekşib’den 3 – 9 Aralık haftalık astroloji yorumunuz!

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç

Ortaklı işler ve konular, sözleşmeler ve bir süredir peşinde olduğunuz anlaşma türü kontrat ve konular adına haftaya hareketli başlayabilirsiniz. İlişkiler adına da özellikle çarşamba gününe kadar olan dönemde aktif bir hafta geçireceksiniz. Partner veya eşinizle ilgili konular odak noktanız olabilir.

Duygusal ilişkilerde partner ile iletişiminize dikkat edin. Perşembeden itibarense maddi konular ve finansal alanlarda ki işlerinize dönük olacak, bir süredir bu alanlarda halletmeniz gereken konuları toparlamaya yöneleceksiniz.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Hafta başı sağlığınıza dikkat ederek, bağışıklık sisteminize önem vermeniz gerekiyor. Yeme ve uyku düzeniniz bu hafta önemsemeniz gereken alanların başında geliyor. Doğru ve düzenli beslenmeye önem verin. Sağlıkla ilgili kontroller içinde çarşambaya kadar olan dönem hayli uygun olacak.

Çarşambadan itibaren duygusal ilişkiler, eşinizle bağlantılı konular öne çıkıyor. Yeni ay ikili ilişkilerinizde hareket getirecek. Eşiniz veya ilişkinizle ilgili önemli bir karar alma, bir durumun farkına varmanız söz konusu. Ortaklı işleriniz, iş ortaklıklarınız varsa bu dönemle birlikte yeni kararlar alınabilir, koşullar ay sonunda netlik kazanacak.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

İş ve mesleki konularda gelişmelere açık bir hafta olacak. Hafta ilk yarısı sunumlar, açılışlar, bir konuda öne çıkma, vurgulu olurken,duygusal alanlarda ise perşembeye kadar olan dönem ilişkilerle ilgili kararlar almanız, yeni bir birliktelik için adımların atılması veya içinde bulunduğunuz koşulların yeniden gözden geçirilmesi olası.

Yeniay dönemi olan perşembe ile cumartesi arasında sağlığınıza ve metabolik dengenize önem verin. Öte yandan düşmanlıklara, yanlış anlaşılmalara açık olacaksınız. İş ve günlük hayatınızda yakınınızda olan kişilere karşı biraz daha tedbirli olmanız gereken bir hafta söz konusu.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Hafta başı ailevi konular, ebeveynler, ev alanlarınız, yuva alanlarınız öne çıkmakta. Bu konulardaki işleriniz ve yoğunluklarınız artarken, ev içi veya günlük rutinde kendinize önem verip, kişisel konularınızı aksatmadan ve ele aldıklarınızı sakince düzenlemeniz önemli olacak.

Hafta ortasından itibaren yeni ay döngüsü ile kişisel ilişkiler, aşk alanları, sevdiğinizle ilgili konular daha çarpıcı şekilde öne çıkabilir. Ayrıca çocuklar, çocuklarla ilgili konulara bu haftanın ikinci bölümünde daha fazla eğilmeniz gerekebilir.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

İlişkiler, ortaklı konular, birlikte iş yürüttüğünüz kişilerle olan diyaloglarınızı gösteren alanda bir süredir seyirde olan Mars, yeniay ile kontakta olacak ki ikili her türlü ilişkinize dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçmektesiniz. Otorite sembolleri, yöneticileriniz, üst veya alt ilişkide olduğunuz kişilerle diyaloglarınız açısından daha sakin ve sade bir dil kullanmanız yerinde olur.

Yazılı ve sözlü diyaloglarınıza dikkat edin ve unutmayın ki öfke ile kalkan zararla oturur. Eşiniz veya partnerinizle olan iletişiminizde de duygusal davranmamak ve mantıkla hareket etmek gerekecek. Diğer yandan mücadele ve uğraşı gereken konularda önemli adımlar atmanız söz konusu. Bu haftayı yönetirken beden ve ruh sağlığınıza dikkat etmekte fayda var.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

Hafta başı parasal konular, maddi alanlarda biriken işlerin hızlanacağı, toparlamanız gereken konuları daha rahat organize edebileceğiniz etkilerden geçeceksiniz. Haftanın ikinci yarısı ise yeniay süreci ile birlikte yakın çevreniz, kardeşler, yakın arkadaşlar adına ilişkilerinize dikkat etmek gerekiyor.

Bu hafta şartları zorlamayın. Atmak istediğiniz adımlar, başlatmak istedikleriniz veya artık sabretmekten yorulduğunuz konularda sabırsız davranabilirsiniz. Sakin ve esnek olmak gerektiğini özellikle bu haftanın etkilerinde fark ederek hareket etmeniz daha doğru sonuç almanıza destek olacaktır.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Hafta ortasına kadar burcunuzda ilerleyecek olan Ay ile duygusal olarak biraz daha hassas bir süreç geçirebilirsiniz. İç değerlendirmelerinizin arttığı, kendi içinizde yoğun şekilde analiz yaptığınız bir hafta yaşayacaksınız. Maddi konular, ailevi alanlar, eş veya ilişkiniz, partnerinizle alakalı durumlar açısından yeni ay döngüsü hareketli bir dönemden geçmenize neden olabilir.

Yeniay süreci kendinizi ifade edemediğiniz, tuttuğunuz konularda yeni kararlar almanıza, harekete geçip sizi durduran noktaları hayatınızdan çıkarmak adına iç alanlarınızda fazlasıyla değerlendirme yapmanıza neden olabilir. Daha sakin ve özgüvenli ilerlemek, harekete geçmek için bu haftanın enerjilerinin gözden geçirmeye daha uygun olduğunu unutmamak yerinde olacaktır. Değerlendirin, ama adım atmak için önümüzdeki haftadan yararlanmaya çalışın.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

İçsel olarak haftaya huzursuz ama sezgisel olarak yüksek bir frekansta başlayabilirsiniz. Rüyalar, hissedişler açısından renkli ve ilginç bir hafta geçireceksiniz. Çarşamba gününden itibaren duygusal ihtiyaçlarınız artarken, iç huzursuzluklarınızı iyi dengelemeniz gereken bir dönem geçireceksiniz.

Önemli bir işinizi veya başlatmak istediğiniz bir durumu bu hafta Pazartesi ve Salı günleri veya Cumadan itibaren ele almak daha doğru olabilir. Perşembe gününü mümkün olduğunca dinlenerek ve kendi alanlarınızda kalarak geçirmeye çalışın. Çalışıyorsanız da kendinizi yormadan çarşamba ve perşembe günlerini organize etmeye bakın. Öte yandan ilginç haberler alabilirsiniz, sizin için önemli bir konu beklemediğiniz şekilde önünüze düşebilir. Ele aldıklarınız da sakin ve esnek olmanız son derece faydanıza olacaktır.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Haftanın ilk yarısı koşturmalarınızın, bitirmek ve organize etmeniz gerekenleri toparlamanız açısından güzel fırsatlar söz konusu. Çarşamba öğleden sonrasından itibaren işlerinizi hafifletmek, kendinize vakit ayırmak ve fazla sosyalleşmeden daha çok kendinizle kalmanız zihinsel olarak rahat etmenizi sağlayacaktır.

Seyahatler ve beklenmedik ani gelişen bir yolculukla ilgili hızlı karar vermeyin. Bu hafta genel olarak herhangi bir durum için hızlı karar almak ve uygulamaya geçmek için şartlarınız uygun değil. Daha çok izleme ve analiz etme tarafında olmalısınız.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Hedeflediğiniz sizin için önemli bir konuda son toparlamaları yapmak, işleri gözden geçirmek adına güzel bir hafta geçireceksiniz. Ama değişen koşullara hızlı adapte olmanız da gerekebilir. Arkadaşlar, sosyal alanlarda yoğun günlerden geçeceksiniz.

Beklemediğiniz birinden son anda gelen bir destek sizi şaşırtabilir. Kariyer ve iş alanlarınız hafta başı odak noktanız olacak. Haftanın ikinci yarısı yeni ay döngüsü arkadaşlar, aile büyükleri, sosyal konulara daha fazla odaklanmanız gerekebilir.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Koşulları iyi gözden geçirmeli ve dikkatli adımlar atmalısınız. Bu haftanın sizin için en önemli noktası düşünmeden hareket etmemek ve fevri kararlar almamak yönünde olmalı. Halletmeniz gereken işleri toparlamak, düzenlemek için güzel etkiler var. Ama şartları zorlamak, olayların üzerine gitmek adına ruhsal ve fiziksel olarak kendinizi zorlamadan ilerlemelisiniz.

Kariyer ve iş alanlarınızda gelişmelerin, fırsatların, oluşumların başladığı bir döngüden geçmektesiniz. İş fırsatları, yeni olanaklar açısından destekli etkilerden geçiyorsunuz, ancak bir durum gelişme halinde olabilir ve bu hafta sonuç almaktan ziyade analiz etme ve değerlendirme açısından daha destekli etkileriniz söz konusu.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

Ailevi konular, ilişkiler ve aşk alanlarında hareketli bir hafta geçireceksiniz. İlişkiler adına yeni kararlar gelebilir. Kişisel konularda benzer biçimde kararlar alabilir, yeni bir durumu hayatınıza adapte etmeye kendinizi hazır hissedebilirsiniz.

Hayata bakışınızı, bir anlamda yaşam felsefenizi yeniden gözden geçirdiğiniz bir döngü içindesiniz, ancak bu hafta radikal kararlar almadan ve daha sakin şekilde değerlendirmeler yapmanız yerinde olacaktır. Kariyer ve iş alanlarında değişimlerden geçebilir, yeni oluşum ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta başlayan durumlar Aralık Ayı dolunayında hayatınızda daha net bir şekilde belirgin olacaklar.