3-9 NİSAN HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ





KOÇ

Eski güzel günlerin özlemi içindesiniz. Son bir senedir bazı dostlarınız, kardeşiniz, belki de iş ortağınız sizi hayal kırıklığına uğrattı. Öyle derin duygular içindesiniz ki, zaman zaman kendinize “Yoksa bütün suç ben de mi?” diye sorar oldunuz. Bu hafta, kendinizi hırslı ama yorgun hissedebilir ve tek başına kalmak isteyeceğiniz bir köşeye çekilmek isteyebilirsiniz. Özellikle Pazar günü, yaşadığınız bu gerginlik had safhaya ulaşabilir. Zira, 9 Nisan günü başlayan Merkür retrosu öncesi, bir sürü son dakika problemi çıkabilir.

