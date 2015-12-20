3-9 TEMMUZ HAFTALIK ASTROLOJİ YORUMUNUZ





KOÇ

Burcunuzda dolaşan Uranüs etkisiyle, bu hafta çok etkileyici ve ilham verici bir kişiyle tanışabilir, yaşamınıza yeniden bir rota çizmek isteyebilirsiniz. Bu hafta 9 Temmuz Dolunayı 17 derece Oğlak burcunda…

Dolunay ve onu takip eden birkaç gün içinde, size çok faydalı olacak yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz. Uzun zamandır özlemini çektiğiniz, neşeli ve yaratıcı insanlar grubuna dahil olma fırsatı çok yakın. Bir dayanışma derneğine yazılmayı düşünüyorsanız, işte doğru zaman. Bu hafta sonunu yalnız geçirmeyin. Katılacağınız her davet, her sosyal etkinlik çok keyifli geçecek. Bu yılın kesinlikle en güzel haftalarından birine hazır olun.

