3 Yabancı 1 Türk’ü Yakından Tanımaya Ne Dersiniz?

 

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Bir Koreli, bir Amerikalı, bir Kenyalı ve bir de Türk (Yarı İtalyan)…

3 Yabancı 1 Türk’, Youtube’ta milletlerin farklılıklarını karşılaştırarak bilgilendirici içerikleri mizah yoluyla anlatıyor. Üstelik Türkçe!

İçerik yoksunu dipsiz Youtuber çukuru içinde iyi bir alan yaratmaya çalışan 3Y1T ile tanışın.

Michele Cedolin, Chaby Han, Louis Stotesbery ve Joel Moriasi ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbet Marie Claire Man’in yeni sayısında sizi bekliyor.

Sosyal medyadan sıkıldığınız zamanlar oluyor mu?
C.H.: Bir buçuk ay telefonsuz gezdim.
L.S.: Dünyanın en sıkıcı zamanıydı.
C.H.: Hayır, hayatımdaki en mutlu bir buçuk aydı. O kadar rahattım ki telefonsuz. Ben sosyal medyadan arada çok bunalıyorum ya.
M.C.: Ben 21 gün telefonsuz askerde ne yapacağım diye kara kara düşünüyorum. Biraz bağımlıyım. Yorumlara bakıyorum. Televizyon seyretmiyorum. Sürekli YouTube’da, Instagram’da zaman geçiriyorum.


Röportaj: Selen Meçoğlu

Fotoğraflar: Jiyan Kızılboğa

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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