30 Yıldan Geriye Kalanlar: En Çarpıcı Moda Çekimleri

Marie Claire’in 30 yıl içinde yayınladığı en çarpıcı moda çekimlerinden sizin için seçtiklerimiz…

1994 ‘Romansa Yolculuk’

Fotoğraflar: Markus Amon

1996 Demet Şener ‘Bir Yaz Günü Rüyası’ çekiminde.

Fotoğraf: Ayten Alpün

1997 ‘Sisli Bir Gün’

Fotoğraf: Sedef Delen

1998 ‘Gizli Görev’

Fotoğraf: Sıtkı Kösemen; Moda Editörü: Çağla Baykal

1998 Eyşan Özhim

Frida olarak karşımızda. Fotoğraf: Ayten Alpün

1998 ‘Metalik Siyah’

Fotoğraf: Ayten Alpün; Moda Editörü: Selin Bursalıoğlu

1998

Fotoğraf: Hasan Hüseyin Moda Editörü: Selin Bursalıoğlu

1999 Los Angeles’ta gerçekleşen ‘Hollywood’ çekimi.

Fotoğraf: Chris Opel

2000 ‘Eski, Yeni Siluetler’

Fotoğraf: Sıtkı Kösemen; Moda Editörü: Ece Sükan

2000 ‘Baştan Çıkaran Detaylar’

Fotoğraf ve Moda Editörü: Sıtkı Kösemen

2001 ‘Podyum Haberleri’

Fotoğraf: Serkan Şedele; Moda Editörü: Ece Sükan

2001 Tuğçe Kazaz ile ‘Harikalar Diyarına’ çekimi.

Fotoğraf: Murat Sargın

2002 Ahu Yağtu “Çıplaklık insanın en doğal hâli’ diyor.

Fotoğraf: Hasan Hüseyin

2002 ‘Soğuk Geceye Doğru’

Fotoğraf: Ayten Alpün; Moda Editörü: Hakan Öztürk

2002 Kıvanç Tatlıtuğ’un modellik dönemleri…

Fotoğraf: Murat Sargın; Moda Editörü: Hakan Öztürk

2002 Ahu Yağtu’nun ‘Dövüş Kulübü’ adlı çekiminden bir kare.

2002 Göksun Çam ‘Winter Cover’ çekiminde.

Fotoğraf: Nihat Odabaşı

2005 ‘Moskova Sokakları’

Fotoğraf: Barış Aktınmaz; Moda Editörü: Ece Sükan

2005 ‘Maldivler’de gerçekleşen ‘Beyaz Düşler’ çekimi.

Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Hakan Öztürk

2007 ‘Toy Story’

Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Hakan Öztürk

2008 ‘Anabella’

Fotoğraf: Fiorenzo Borghi; Moda Editörü: Çağla Baykal

2008 Didem Soydan ve Teoman ‘Hissetiğin Gibi…’

Fotoğraf: Emre Doğru Moda Editörü: Ece Sükan

2009 ‘İstanbul Dinliyor’

Fotoğraf: Emre Doğru; Moda Editörü: Konca Aykan

2009 ‘Berlin in Berlin’

Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Hakan Öztürk

2009 ‘Şehrin Adımları’

Fotoğraf: Şenol Altun ve Çağla Baykal Moda Editörü: Çağla Baykal

2009 ‘Selma Ergeç ile Antakya’daydık.

Fotoğraf: Barış Aktınmaz; Moda Editörü: Konca Aykan

2008 ‘Yansıma’

Fotoğraf: Çağla Baykal ve Şenol Altun; Moda Editörü: Çağla Baykal

2010 ‘Evening Star’

Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Hakan Öztürk

2010 Orta Çağ’ın karanlık yüzüne atıf. ‘Dark Age’

Fotoğraf: Ayten Alpün Moda Editörü: Hakan Öztürk

2011 ‘Gece Başlasın’

Fotoğraf: Emre Güven; Moda Editörü: Hakan Öztürk

2012 Didem Soydan, Wallis Simpson kılığında…

Fotoğraf: Tamer Yılmaz Moda Editörü: Hakan Öztürk

2013 ‘Fresh Rock’

Fotoğraf: Emre Güven; Moda Editörü: Hakan Öztürk

2013 ‘Nouthern Muse’

Fotoğraf: Emre Doğru; Moda Editörü: Hakan Öztürk

2014 ‘The Day After’

Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Mahizer Aytaş

2014 ‘The Models’

Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Mahizer Aytaş

2014 ‘Party Is New Black’

Fotoğraf: Begüm Yetiş; Moda Editörü: Mahizer Aytaş

2015 Modern aşıklar… ‘Love’

Fotoğraflar: Serkan Şedele; Moda Editörü: Mahizer Aytaş

2016 ‘Sonbahar Senfonisi’

Fotoğraf: Koray Parlak; Moda Editörü: Ceylan Atınç

2017 ‘Beyond Her’

Fotoğraf: Erdi Doğan; Moda Editörü: Erkan Altunay

2017 ‘Değişmeyen Stil’

Fotoğraf: Zeynep Özkanca; Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen

2017 ‘Slow West’

Fotoğraf: Zeynep Özkanca; Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen

2017 ‘Kadim Güzellik’

Fotoğraf: Fora Norman Moda Editörü: Şeyma Arslaner Yılmaz

2017 ‘Self Portrait’

Fotoğraf: Mustafa Özmen Moda Editörü: Şeyma Arslaner Yılmaz

2018 ‘Punk Is Not Dead’

Fotoğraf: Ekin Özbiçer Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen

2018 ‘Eklektik Flanör’

Fotoğraflar: Fora Norman, Kerem Yılmaz ve Zeynep Özkanca Moda Editörleri: Şeyma Arslaner Yılmaz ve Cüneyt Ceylan

2018 ‘One of Us’

Fotoğraf: Ahmet Ünver Moda Editörü: Şeyma Arslaner Yılmaz

2018 Pina’ya atıf… ‘Dance Dance Otherwise We Are Lost’

Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen

2018 ‘Matador In A Daily Life’

Fotoğraf: Zeynep Özkanca Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen

2018 ‘New Season Update’

Fotoğraf: Can Sever; Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen