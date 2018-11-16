30 Yıldan Geriye Kalanlar: En Çarpıcı Moda Çekimleri

Marie Claire’in 30 yıl içinde yayınladığı en çarpıcı moda çekimlerinden sizin için seçtiklerimiz…
1994 ‘Romansa Yolculuk’
Fotoğraflar: Markus Amon
1996 Demet Şener ‘Bir Yaz Günü Rüyası’ çekiminde.
Fotoğraf: Ayten Alpün
1997 ‘Sisli Bir Gün’
Fotoğraf: Sedef Delen
1998 ‘Gizli Görev’
Fotoğraf: Sıtkı Kösemen; Moda Editörü: Çağla Baykal
1998 Eyşan Özhim
Frida olarak karşımızda. Fotoğraf: Ayten Alpün
1998 ‘Metalik Siyah’
Fotoğraf: Ayten Alpün; Moda Editörü: Selin Bursalıoğlu
1998
Fotoğraf: Hasan Hüseyin Moda Editörü: Selin Bursalıoğlu
1999 Los Angeles’ta gerçekleşen ‘Hollywood’ çekimi.
Fotoğraf: Chris Opel
2000 ‘Eski, Yeni Siluetler’
Fotoğraf: Sıtkı Kösemen; Moda Editörü: Ece Sükan
2000 ‘Baştan Çıkaran Detaylar’
Fotoğraf ve Moda Editörü: Sıtkı Kösemen
2001 ‘Podyum Haberleri’
Fotoğraf: Serkan Şedele; Moda Editörü: Ece Sükan
2001 Tuğçe Kazaz ile ‘Harikalar Diyarına’ çekimi.
Fotoğraf: Murat Sargın
2002 Ahu Yağtu “Çıplaklık insanın en doğal hâli’ diyor.
Fotoğraf: Hasan Hüseyin
2002 ‘Soğuk Geceye Doğru’
Fotoğraf: Ayten Alpün; Moda Editörü: Hakan Öztürk
2002 Kıvanç Tatlıtuğ’un modellik dönemleri…
Fotoğraf: Murat Sargın; Moda Editörü: Hakan Öztürk
2002 Ahu Yağtu’nun ‘Dövüş Kulübü’ adlı çekiminden bir kare.
2002 Göksun Çam ‘Winter Cover’ çekiminde.
Fotoğraf: Nihat Odabaşı
2005 ‘Moskova Sokakları’
Fotoğraf: Barış Aktınmaz; Moda Editörü: Ece Sükan
2005 ‘Maldivler’de gerçekleşen ‘Beyaz Düşler’ çekimi.
Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Hakan Öztürk
2007 ‘Toy Story’
Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Hakan Öztürk
2008 ‘Anabella’
Fotoğraf: Fiorenzo Borghi; Moda Editörü: Çağla Baykal
2008 Didem Soydan ve Teoman ‘Hissetiğin Gibi…’
Fotoğraf: Emre Doğru Moda Editörü: Ece Sükan
2009 ‘İstanbul Dinliyor’
Fotoğraf: Emre Doğru; Moda Editörü: Konca Aykan
2009 ‘Berlin in Berlin’
Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Hakan Öztürk
2009 ‘Şehrin Adımları’
Fotoğraf: Şenol Altun ve Çağla Baykal Moda Editörü: Çağla Baykal
2009 ‘Selma Ergeç ile Antakya’daydık.
Fotoğraf: Barış Aktınmaz; Moda Editörü: Konca Aykan
2008 ‘Yansıma’
Fotoğraf: Çağla Baykal ve Şenol Altun; Moda Editörü: Çağla Baykal
2010 ‘Evening Star’
Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Hakan Öztürk
2010 Orta Çağ’ın karanlık yüzüne atıf. ‘Dark Age’
Fotoğraf: Ayten Alpün Moda Editörü: Hakan Öztürk
2011 ‘Gece Başlasın’
Fotoğraf: Emre Güven; Moda Editörü: Hakan Öztürk
2012 Didem Soydan, Wallis Simpson kılığında…
Fotoğraf: Tamer Yılmaz Moda Editörü: Hakan Öztürk
2013 ‘Fresh Rock’
Fotoğraf: Emre Güven; Moda Editörü: Hakan Öztürk
2013 ‘Nouthern Muse’
Fotoğraf: Emre Doğru; Moda Editörü: Hakan Öztürk
2014 ‘The Day After’
Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Mahizer Aytaş
2014 ‘The Models’
Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Mahizer Aytaş
2014 ‘Party Is New Black’
Fotoğraf: Begüm Yetiş; Moda Editörü: Mahizer Aytaş
2015 Modern aşıklar… ‘Love’
Fotoğraflar: Serkan Şedele; Moda Editörü: Mahizer Aytaş
2016 ‘Sonbahar Senfonisi’
Fotoğraf: Koray Parlak; Moda Editörü: Ceylan Atınç
2017 ‘Beyond Her’
Fotoğraf: Erdi Doğan; Moda Editörü: Erkan Altunay
2017 ‘Değişmeyen Stil’
Fotoğraf: Zeynep Özkanca; Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen
2017 ‘Slow West’
Fotoğraf: Zeynep Özkanca; Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen
2017 ‘Kadim Güzellik’
Fotoğraf: Fora Norman Moda Editörü: Şeyma Arslaner Yılmaz
2017 ‘Self Portrait’
Fotoğraf: Mustafa Özmen Moda Editörü: Şeyma Arslaner Yılmaz
2018 ‘Punk Is Not Dead’
Fotoğraf: Ekin Özbiçer Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen
2018 ‘Eklektik Flanör’
Fotoğraflar: Fora Norman, Kerem Yılmaz ve Zeynep Özkanca Moda Editörleri: Şeyma Arslaner Yılmaz ve Cüneyt Ceylan
2018 ‘One of Us’
Fotoğraf: Ahmet Ünver Moda Editörü: Şeyma Arslaner Yılmaz
2018 Pina’ya atıf… ‘Dance Dance Otherwise We Are Lost’
Fotoğraf: Koray Birand; Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen
2018 ‘Matador In A Daily Life’
Fotoğraf: Zeynep Özkanca Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen
2018 ‘New Season Update’
Fotoğraf: Can Sever; Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen