30 Yıldan Geriye Kalanlar: En Çarpıcı Röportajlar

Marie Claire’in 30 yıl içinde yayınladığı olay aratan röportajları, hayata dokunan konuları ve moda çekimlerinden sizin için seçtiklerimiz…
1996 – Tarkan
‘Megastar’ Tarkan dergimizin ilk erkek kapağıydı. ‘Ölürüm Sana’ albümüyle Türkiye’yi sallamadan önce…
1997 – Mehmet Günsur
“İnsanın en büyük kazanımı, belki de mimkleridir!”
1997 – Müjde Ar
“Ne yazık! Aşklar da arsızlaştı.”
1998 – İbrahim Tatlıses
“Tabiatım budur; beni bir tanıyan bir de tanımayan pişman!”
1999-Deniz Akkaya
‘Dünyanın İlk Tapınağı” çekiminde altı muhteşem kadın çıplaklığın saygınlığını anlatıyor. Deniz Akkaya en çok dikkat çeken isimlerdendi.’
1999 – Demet Akbağ
“Her duyguyu içimde aynı anda barındırabilecek bir yeteneğe sahibim. Bu, sanatçı ruh hali gibi…”
2002 – Mehmet Günsur
27 yaşındaki Mehmet Günsur, “Profesyonel şizofrenleriz” dedi.
2002 – Mustafa Sandal
“Ben onu özlediğim kadar unuttuğumu da çoktan kabul ettim.”
2005 – Gülse Birsel
Avrupa Yakası’yla yakaladığı başarının ardından çıkardığı Yolculuk Nereye Hemşerim adlı kitabının heyecanını yaşayan Gülse Birsel…
2006 – Cem Yılmaz
“Sizce ben neden meşhurum? Ben mesela çok şaşırıyorum. Neden meşhur olduğumu hiç anlamıyorum. Bir tane daha emsali yok.”
2006 – Sibel Kekilli
“Beni saf, ufak kız çocuğu gibi görmek istiyorlar. Küçük gösteriyorum ama gerçek çok farklı.”
2006 – Azra Akın
“Görsellik benim için doyurucu olmaz. Benim daha çok derinliğe ihtiyacım var.”
2006 – Berrak Tüzünataç
“Güzelliğin değerli olduğuna inanmıyorum. Şimdi estetik var; dolayısıyla bir güzellik enflasyonu var.”
2007 – Özgü Namal
“Reenkarnasyona inanıyorum. Olgunluğum bundan olsa gerek.”
2007 – Deniz Akkaya
Deniz Akkaya’nın 30. yaşını Büyükada Splendid Otel’de kutlamıştık.”
2007 – Kenan Doğulu
Eurovision öncesi Cüneyt Akeroğlu’nun gözünden Kenan Doğulu.
2007 – Murat Boz
“Bu işe başladığım ilk gün bedelini de ödemeye karar verdim.”
2008 – Ebru Gündeş
“On yıl sonra bu kadının zehir zemberek olmasını istiyorum.”
2008 – Meltem Cumbul / Özcan Deniz
‘Aşk Yakar’ projeleri için bir araya gelen Meltem Cumbul ve Özcan Deniz, öncesinde Marie Claire için buluştu.
2008 – Demet Akalın
“Herkes kadar zekiyim ama çok zeki olsam kim bilir neler yapacağım?”
2008 – Hande Ataizi
Sarı peruğu ile Nihat Odabaşı’nın objektifi karşısına geçen Hande Ataizi…
2009 – Binbir Gece Ekibi
O yılın fenomen dizisi olan Binbir Gece ekibinden Ceyda Düvenci, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Mert Fırat ve Ezgi Asaroğlu ile gerçekleştirdiğimizçekimden bir kare.
2009 – Serdar Ortaç
“Şu anda kanatlı, yukarıda uçan bir adamım.”
2009 – Beren Saat
“Sanırım bir izim kalsın gibi içten içe bir isteğim var.”
2009 – Ozan Güven
“İyi oyunculuğu taçlandıracaksanız bunun ölçütü risk almak olmalı.”
2010 – Jane Birkin
Konser için İstanbul’a gelen Jane Birkin ile Taksim’deydik.
2011 – Ajda Pekkan
Modayla arası her zaman iyi olan Ajda Pekkan, Nihat Odabaşı’nın objektifi karşısında.
2011 – Erol Günaydın
“Hiç şöhret gözlüğü takmadım.”
2011 – Aydın Boysan
90. yaşını kutlayan Aydın Boysan’ın zengin dünyasına konuk olduk.
2012 – Serenay Sarıkaya
Yüzmeyi dahi bilmeden kulaç atmak ve ayakta kalmak zorundayım.
2012 – Seyfi Dursunoğlu
Seyfi Dursunoğlu ve Huysuz Virjin arasında gidip gelen bir sohbet…
2012 – Orhan Gencebay
Orhan Gencebay ile çocukluğundan, müziğe her şeyi konuştuk.
2012 – Seda Sayan
“Kurtlar sofrasında güzel bir kadın olarak kendini koruyabilmektir, Kadırgalılık.”
2012 – Nejat İşler
Sevgiye inanmaktan başka çaremiz yok.
2013 – Canan Ergüder
“Ben yaşamayı seven ve aşka inanan bir kadınım.”
2013 – Gamze Özçelik
“Kırılsam da üstesinden gelirim bir şekilde düşünerek, kendi içimde yaşayarak, bazen de yok sayarak.”
2013 – Hadise
“Ben savaşçı bir kadınım, istediğimi alırım.”
2013 – İbrahim Çelikkol
Merhamet dizisindeki Fırat karakteriyle radarımıza giren İbrahim Çelikkol.
2013 – Bergüzar Korel
“Herkesin fikrini alırım ama en sonunda kendi bildiğimi okurum. Sanırım bu en sevdiğim özelliğim.”
2013 – Burcu Esmersoy
Erkek egemen dünyada kadın olmak çok zevkli.
2014 – Hülya Koçyiğit
Hülya Koçyiğit ile eskileri yad etmiştik.
2014 – Yasemin Allen
“Eski Yasemin ile bugünkü arasındaki en büyük fark artık bir savaşçı olmam.”
2015 – Serenay Sarıkaya
“Bence güzel kadın kendini seven kadındır.”
2017 – Büşra Develi
“Ben aşıkken büyülenmiş gibi oluyorum ve başka hiçbir şey düşünmüyorum.”
2018 – Bade İşçil
Bade İşçil hayatının en güzel dönemlerinden birinde…