30 Yıldan Geriye Kalanlar: En Çarpıcı Röportajlar

Marie Claire’in 30 yıl içinde yayınladığı olay aratan röportajları, hayata dokunan konuları ve moda çekimlerinden sizin için seçtiklerimiz…

1996 – Tarkan

‘Megastar’ Tarkan dergimizin ilk erkek kapağıydı. ‘Ölürüm Sana’ albümüyle Türkiye’yi sallamadan önce…

1997 – Mehmet Günsur

“İnsanın en büyük kazanımı, belki de mimkleridir!”

1997 – Müjde Ar

“Ne yazık! Aşklar da arsızlaştı.”

1998 – İbrahim Tatlıses

“Tabiatım budur; beni bir tanıyan bir de tanımayan pişman!”

1999-Deniz Akkaya

‘Dünyanın İlk Tapınağı” çekiminde altı muhteşem kadın çıplaklığın saygınlığını anlatıyor. Deniz Akkaya en çok dikkat çeken isimlerdendi.’

1999 – Demet Akbağ

“Her duyguyu içimde aynı anda barındırabilecek bir yeteneğe sahibim. Bu, sanatçı ruh hali gibi…”

2002 – Mehmet Günsur

27 yaşındaki Mehmet Günsur, “Profesyonel şizofrenleriz” dedi.

2002 – Mustafa Sandal

“Ben onu özlediğim kadar unuttuğumu da çoktan kabul ettim.”

2005 – Gülse Birsel

Avrupa Yakası’yla yakaladığı başarının ardından çıkardığı Yolculuk Nereye Hemşerim adlı kitabının heyecanını yaşayan Gülse Birsel…

2006 – Cem Yılmaz

“Sizce ben neden meşhurum? Ben mesela çok şaşırıyorum. Neden meşhur olduğumu hiç anlamıyorum. Bir tane daha emsali yok.”

2006 – Sibel Kekilli

“Beni saf, ufak kız çocuğu gibi görmek istiyorlar. Küçük gösteriyorum ama gerçek çok farklı.”

2006 – Azra Akın

“Görsellik benim için doyurucu olmaz. Benim daha çok derinliğe ihtiyacım var.”

2006 – Berrak Tüzünataç

“Güzelliğin değerli olduğuna inanmıyorum. Şimdi estetik var; dolayısıyla bir güzellik enflasyonu var.”

2007 – Özgü Namal

“Reenkarnasyona inanıyorum. Olgunluğum bundan olsa gerek.”

2007 – Deniz Akkaya

Deniz Akkaya’nın 30. yaşını Büyükada Splendid Otel’de kutlamıştık.”

2007 – Kenan Doğulu

Eurovision öncesi Cüneyt Akeroğlu’nun gözünden Kenan Doğulu.

2007 – Murat Boz

“Bu işe başladığım ilk gün bedelini de ödemeye karar verdim.”

2008 – Ebru Gündeş

“On yıl sonra bu kadının zehir zemberek olmasını istiyorum.”

2008 – Meltem Cumbul / Özcan Deniz

‘Aşk Yakar’ projeleri için bir araya gelen Meltem Cumbul ve Özcan Deniz, öncesinde Marie Claire için buluştu.

2008 – Demet Akalın

“Herkes kadar zekiyim ama çok zeki olsam kim bilir neler yapacağım?”

2008 – Hande Ataizi

Sarı peruğu ile Nihat Odabaşı’nın objektifi karşısına geçen Hande Ataizi…

2009 – Binbir Gece Ekibi

O yılın fenomen dizisi olan Binbir Gece ekibinden Ceyda Düvenci, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Mert Fırat ve Ezgi Asaroğlu ile gerçekleştirdiğimizçekimden bir kare.

2009 – Serdar Ortaç

“Şu anda kanatlı, yukarıda uçan bir adamım.”

2009 – Beren Saat

“Sanırım bir izim kalsın gibi içten içe bir isteğim var.”

2009 – Ozan Güven

“İyi oyunculuğu taçlandıracaksanız bunun ölçütü risk almak olmalı.”

2010 – Jane Birkin

Konser için İstanbul’a gelen Jane Birkin ile Taksim’deydik.

2011 – Ajda Pekkan

Modayla arası her zaman iyi olan Ajda Pekkan, Nihat Odabaşı’nın objektifi karşısında.

2011 – Erol Günaydın

“Hiç şöhret gözlüğü takmadım.”

2011 – Aydın Boysan

90. yaşını kutlayan Aydın Boysan’ın zengin dünyasına konuk olduk.

2012 – Serenay Sarıkaya

Yüzmeyi dahi bilmeden kulaç atmak ve ayakta kalmak zorundayım.

2012 – Seyfi Dursunoğlu

Seyfi Dursunoğlu ve Huysuz Virjin arasında gidip gelen bir sohbet…

2012 – Orhan Gencebay

Orhan Gencebay ile çocukluğundan, müziğe her şeyi konuştuk.

2012 – Seda Sayan

“Kurtlar sofrasında güzel bir kadın olarak kendini koruyabilmektir, Kadırgalılık.”

2012 – Nejat İşler

Sevgiye inanmaktan başka çaremiz yok.

2013 – Canan Ergüder

“Ben yaşamayı seven ve aşka inanan bir kadınım.”

2013 – Gamze Özçelik

“Kırılsam da üstesinden gelirim bir şekilde düşünerek, kendi içimde yaşayarak, bazen de yok sayarak.”

2013 – Hadise

“Ben savaşçı bir kadınım, istediğimi alırım.”

2013 – İbrahim Çelikkol

Merhamet dizisindeki Fırat karakteriyle radarımıza giren İbrahim Çelikkol.

2013 – Bergüzar Korel

“Herkesin fikrini alırım ama en sonunda kendi bildiğimi okurum. Sanırım bu en sevdiğim özelliğim.”

2013 – Burcu Esmersoy

Erkek egemen dünyada kadın olmak çok zevkli.

2014 – Hülya Koçyiğit

Hülya Koçyiğit ile eskileri yad etmiştik.

2014 – Yasemin Allen

“Eski Yasemin ile bugünkü arasındaki en büyük fark artık bir savaşçı olmam.”

2015 – Serenay Sarıkaya

“Bence güzel kadın kendini seven kadındır.”

2017 – Büşra Develi

“Ben aşıkken büyülenmiş gibi oluyorum ve başka hiçbir şey düşünmüyorum.”

2018 – Bade İşçil

Bade İşçil hayatının en güzel dönemlerinden birinde…