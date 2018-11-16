30 Yıldan Geriye Kalanlar: Gerçek Yaşam

Marie Claire’in 30 yıl içinde yer verdiği güncel yaşam olaylarından seçtiklerimiz…

1994

Anneler Günü’nde birbirine benzeyen ve benzemeyen yönleriyle altı anne-kızı bir araya getirdik.

1998

Her gün şiddetle yüz yüze kalan genelev kadınları için adalet konusunu masaya yatırdık.

1998

Elmasın köle yaptığı hayatlar ‘Işıltının Köleleri’.

1998

‘Savaşın İçinden Yüzler ve Öyküler’ konusu içinde yer alan Ara Güler’den ‘Ekmek ve Tabanca’

1998

Kadının mahremiyetine taciz niteliğindeki bekâret kontrolüne dikkat çektik.

1998

Tecavüze önleyici ve koruyucu tedbirler almak adına yaptığımız araştırma konusu.

1999

Makedonya – Kosova sınırı arasında kaçış arayan binlerce Kosovalı…

1999

17 Ağustos depreminden sonra bir çadır kentte Fransız gösteri grubu ‘Cirque Pouce’un çocukları eğlendirmek için kurduğu Burun Ev’i fotoğrafladık.

2001

Sahada 12 Dev Adam’ın yanındaydık.

2001

İstanbul eğlence hayatının en şaşalı dönemini mercek altına aldık.

2002

Mevlana’nın ‘aşk ve hoşgörü’ çatısı altında toplanan semazen kadınlar…

2002

O zamanlar Türkiye’de ciddi bir boyut kazanan satanizmi araştırdık.

2002

İstanbul’un striptiz kulüplerinde neler yaşandığını araştırdık.

2003

Birçok önemli isim meme kanserine dikkat çekmek için yaptığımız çekimde yer aldı.

2006

Estetikçi akımın önde gelen tarihi ismi Oscar Wilde’ın felsefesini tekrar canlandırdık.

2008

Sulukule’nin insanları…

2008

Cezaevinde büyümek zorunda kalan çocuklar.

2012

Emek Sineması yenilenmeden, İnci Pastanesi kapanmadan önce, bu önemli iki mekânın tarihini inceledik.

2013

Gezi Parkı’nda, Gezi kadınlarıyla…

2014

‘Kurallara Karşı Gelen Kadınlar’dan gassal Esra Kocadere.

2014

“KİMİLERİ ‘ÇOCUK GELİN’ DİYOR KİMİLERİ ‘PEDOFİLİ’! BİZCE SAPIKLIK!”

2015

Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailelerin hayat şartları ve yaşadıklarını dinledik.

2015

23. LGBTİ Onur Haftası sonrası farklı jenerasyonlardan üye bireylerle bir araya geldik.

2016

Organ bağışının ne kadar hayati bir önem taşıdığını vurguladık.

2016

Gazetecilik adına kendini tehlikeye atan savaş muhabirlerinden Ayşe Karabat.

2016

Ülkenin ciddi problemi haline gelen çocuk istismarına karşı aileleri bilinçlendirmeye çalıştık.

2017

Kaldırımları işgal eden motosikletler şehir hayatını terörize ediyor. Motosiklet avı için sokaklara indik.

2017

Dokuz kadın sanatçı, erkeklere ithaf edilen kalıplaşmış kavramları yarattıkları sanat eserlerine yansıttı.

2018

Oyun endüstrisinin önemli ve yaratıcı kadın piyonlarıyla bir araya geldik.