30 Yıldan Geriye Kalanlar: Gerçek Yaşam

Marie Claire’in 30 yıl içinde yer verdiği güncel yaşam olaylarından seçtiklerimiz…
1994
Anneler Günü’nde birbirine benzeyen ve benzemeyen yönleriyle altı anne-kızı bir araya getirdik.
1998
Her gün şiddetle yüz yüze kalan genelev kadınları için adalet konusunu masaya yatırdık.
1998
Elmasın köle yaptığı hayatlar ‘Işıltının Köleleri’.
1998
‘Savaşın İçinden Yüzler ve Öyküler’ konusu içinde yer alan Ara Güler’den ‘Ekmek ve Tabanca’
1998
Kadının mahremiyetine taciz niteliğindeki bekâret kontrolüne dikkat çektik.
1998
Tecavüze önleyici ve koruyucu tedbirler almak adına yaptığımız araştırma konusu.
1999
Makedonya – Kosova sınırı arasında kaçış arayan binlerce Kosovalı…
1999
17 Ağustos depreminden sonra bir çadır kentte Fransız gösteri grubu ‘Cirque Pouce’un çocukları eğlendirmek için kurduğu Burun Ev’i fotoğrafladık.
2001
Sahada 12 Dev Adam’ın yanındaydık.
2001
İstanbul eğlence hayatının en şaşalı dönemini mercek altına aldık.
2002
Mevlana’nın ‘aşk ve hoşgörü’ çatısı altında toplanan semazen kadınlar…
2002
O zamanlar Türkiye’de ciddi bir boyut kazanan satanizmi araştırdık.
2002
İstanbul’un striptiz kulüplerinde neler yaşandığını araştırdık.
2003
Birçok önemli isim meme kanserine dikkat çekmek için yaptığımız çekimde yer aldı.
2006
Estetikçi akımın önde gelen tarihi ismi Oscar Wilde’ın felsefesini tekrar canlandırdık.
2008
Sulukule’nin insanları…
2008
Cezaevinde büyümek zorunda kalan çocuklar.
2012
Emek Sineması yenilenmeden, İnci Pastanesi kapanmadan önce, bu önemli iki mekânın tarihini inceledik.
2013
Gezi Parkı’nda, Gezi kadınlarıyla…
2014
‘Kurallara Karşı Gelen Kadınlar’dan gassal Esra Kocadere.
2014
“KİMİLERİ ‘ÇOCUK GELİN’ DİYOR KİMİLERİ ‘PEDOFİLİ’! BİZCE SAPIKLIK!”
2015
Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailelerin hayat şartları ve yaşadıklarını dinledik.
2015
23. LGBTİ Onur Haftası sonrası farklı jenerasyonlardan üye bireylerle bir araya geldik.
2016
Organ bağışının ne kadar hayati bir önem taşıdığını vurguladık.
2016
Gazetecilik adına kendini tehlikeye atan savaş muhabirlerinden Ayşe Karabat.
2016
Ülkenin ciddi problemi haline gelen çocuk istismarına karşı aileleri bilinçlendirmeye çalıştık.
2017
Kaldırımları işgal eden motosikletler şehir hayatını terörize ediyor. Motosiklet avı için sokaklara indik.
2017
Dokuz kadın sanatçı, erkeklere ithaf edilen kalıplaşmış kavramları yarattıkları sanat eserlerine yansıttı.
2018
Oyun endüstrisinin önemli ve yaratıcı kadın piyonlarıyla bir araya geldik.