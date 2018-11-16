30 Yılın Objektifi: Ayten Alpün

 

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Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Ayten Alpün ile çekim anıları hakkında konuştuk.

İlk Marie Claire kapağınızı çektiğinizde kaç yaşındaydınız?

İlk kapağımı çektiğimde 23 yaşındaydım. İsveç’ten geleli iki, üç ay olmuştu. 1990 yılıydı.

O tarihlerde kapak çekmek günümüze kıyasla nasıldı?

O zamanlarda kapak çekmek çok değerliydi. Heyecan verici ve çok kıymetliydi. Herkes kapak çekemezdi.

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?

1990’ların başında makyaj stilleri çok daha ağırdı. Koyu makyajlar yapılıyordu. Hülya Avşar’ın Marie Claire kapağını çekerken bir saat makyaj yapıldı. Ondan sonra Hülya “Yapa yapa bir saattir bunu mu yaptınız?” dedi. Makyajı çok beğenmemişti ama yine de profesyonel olarak her şeyi bize bıraktı.

Marie Claire, profesyonel hayatınıza neler kattı?

Marie Claire’in yeri benim için her zaman ayrıdır. Bir moda fotoğrafçısı olarak benim için Türkiye’nin en önemli dergilerindendir.

Hadi bize bir doğum günü mesajı verin…

Sevgili Marie Claire Dergisi, seninle yaşadığım güzel anlar için teşekkür ediyor ve doğum gününü içtenlikle kutluyorum.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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