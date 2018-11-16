30 Yılın Objektifi: Cihan Alpgiray

 

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Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Cihan Alpgiray ile çekim anıları hakkında konuştuk.

İlk Marie Claire kapağınızı hangi yıl çektiniz?
2017 yılında çektim.

Sizin için kapak çekimlerinin olmazsa olmazı…
Çekeceğimiz ünlü isimle uyumlu çalışabilecek bir ekip benim için olmazsa olmazların başında geliyor.

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?
Büşra Develi kapağını çektiğimiz gün o yazın en sıcak günüydü. Bu sebepten ekibin tüm fonksiyonlarının yavaşlayıp bir süre yerine getirememesi eğlenceliydi.

Marie Claire, profesyonel hayatınıza neler kattı?
Marie Claire gibi köklü bir dergiye çekim yapıyor olmak, beni her zaman mutlu etmiştir. Profesyonel anlamda tanınmak, 2008-2010 tarihleri arasında yaptığım editoryal çekimler sayesinde oldu. Özellikle fotoğrafçısına ve onun tarzına güvenen bir dergi olduğu için hareket alanımız her zaman özgürce oldu.

Hadi bize bir doğum günü mesajı verin…
30 yılın neredeyse on yılında Marie Claire’in bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Modaya ve moda fotoğrafçılığına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Marie Claire’e daha nice 30 seneler diliyorum!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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