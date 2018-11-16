30 Yılın Objektifi: Emre Doğru

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Emre Doğru ile çekim anıları hakkında konuştuk.

İlk Marie Claire kapağınızı çektiğinizde kaç yaşındaydınız?
İlk kapağımı 27 yaşında Tuğçe Kazaz ile çekmiştim.

O tarihlerde kapak çekmek günümüze kıyasla nasıldı?
Profesyonel anlamda dijitale ilk giriş günleriydi. Stresli ve telaşlıydık. Sağ olsun dostum Ali İhsan Haykır’dan, iyi sonuç alabilmek için büyük makinalar kiralıyorduk. O zamanlar bir fotoğraf, kameradan bir dakikada aktarılıyordu. Şimdiki gibi süratli değildi. Ama Marie Claire ve moda ile ilk bağlantım kapak çekerek olmadı. Fatoş Yalın zamanlarında Tamer Yılmaz beni model olarak çekmişti. Bu anlamda daha özel bir yeri var Marie Claire’in benim için. Daha sonra, yıllar içinde en çok kapak çektiğim dergi olmuş.

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?
Özellikle Paris’te çektiğimiz Eylül 2018 kapağımız çok eğlenceli olmuştu.

Marie Claire, profesyonel hayatınıza neler kattı?
Dergi çekimlerinin en sevdiğim tarafı daha amatör ruhla işlenen prodüksiyonlar, küçük ekiple gezilen bilinmedik sokaklar, caddeler… Önünüze denk gelen bir klasik arabayı durdurup çekime dâhil etmek, bir anda sokaktaki bir köpeği kullanmak modelin elinde… Yüz kişilik büyük reklam çekimlerine kıyasla, bana kattığı doğallık ve özgürlük hâlâ tatmin edici.

Hadi bize bir doğum günü mesajı verin…
Yıllardır biz fotoğrafçılara büyük katkısı olmuş bir dergisiniz. En az 30 yıl daha fotoğrafçılık yapacağım bu yıllarda bana kattıklarınız azalmayacak. Marie Claire Türkiye’nin 30. yaşını gönülden kutluyorum.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ndeki davette Scarlett Johansson ve nişanlısı Colin Jost’ın etkileyici ve romantik görünümü.💓 #scarlettjohansson #colinjost #snl #friyay #fridays
    2
  • İyi ki doğdun Marie Claire!🎂🎊🎉 #mc30yasinda
    8
  • 30. yaş partimizin göz kamaştırıcı konukları...✨💫 #marieclairetr #mc30yasinda #berraktuzunatac #tubaunsal #seymasubasi #ahuyağtu #denizakkaya #özgeulusoy #ayşetolgaiyiyaşam #burcukiratli #duyguakdeniz
    62
  • Marie Claire 30 yaşında!✨✨✨ Özel bir geceyle kutladığımız 30. yaş partimizden ekip karesi♥️ #mc30yasinda #marieclairetr
    3
  • Prens Charles’ın 70. doğum günü özelinde çekilen aile karesi. #marieclairetr #princecharles #meghanmarkle #katemiddleton #princeharry #princewilliam
    44
  • Soğumaya başlayan havalarda gelecek bölümler #🌪 #🌥 📸: @camillecharriere #marieclairetr
    15
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için