30 Yılın Objektifi: Emre Doğru

Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Emre Doğru ile çekim anıları hakkında konuştuk.

İlk Marie Claire kapağınızı çektiğinizde kaç yaşındaydınız?

İlk kapağımı 27 yaşında Tuğçe Kazaz ile çekmiştim.

O tarihlerde kapak çekmek günümüze kıyasla nasıldı?

Profesyonel anlamda dijitale ilk giriş günleriydi. Stresli ve telaşlıydık. Sağ olsun dostum Ali İhsan Haykır’dan, iyi sonuç alabilmek için büyük makinalar kiralıyorduk. O zamanlar bir fotoğraf, kameradan bir dakikada aktarılıyordu. Şimdiki gibi süratli değildi. Ama Marie Claire ve moda ile ilk bağlantım kapak çekerek olmadı. Fatoş Yalın zamanlarında Tamer Yılmaz beni model olarak çekmişti. Bu anlamda daha özel bir yeri var Marie Claire’in benim için. Daha sonra, yıllar içinde en çok kapak çektiğim dergi olmuş.

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?

Özellikle Paris’te çektiğimiz Eylül 2018 kapağımız çok eğlenceli olmuştu.

Marie Claire, profesyonel hayatınıza neler kattı?

Dergi çekimlerinin en sevdiğim tarafı daha amatör ruhla işlenen prodüksiyonlar, küçük ekiple gezilen bilinmedik sokaklar, caddeler… Önünüze denk gelen bir klasik arabayı durdurup çekime dâhil etmek, bir anda sokaktaki bir köpeği kullanmak modelin elinde… Yüz kişilik büyük reklam çekimlerine kıyasla, bana kattığı doğallık ve özgürlük hâlâ tatmin edici.

Hadi bize bir doğum günü mesajı verin…

Yıllardır biz fotoğrafçılara büyük katkısı olmuş bir dergisiniz. En az 30 yıl daha fotoğrafçılık yapacağım bu yıllarda bana kattıklarınız azalmayacak. Marie Claire Türkiye’nin 30. yaşını gönülden kutluyorum.