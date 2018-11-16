30 Yılın Objektifi: Emre Güven

 

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Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Emre Güven ile çekim anıları hakkında konuştuk.

İlk Marie Claire kapağınızı çektiğinizde kaç yaşındaydınız?
İlk Marie Claire kapağımı çektiğimde 25 yaşındaydım.


O tarihlerde kapak çekmek günümüze kıyasla nasıldı?
Çok farklı değildi. Belki geçmişte imkânlarımız şimdiye oranla birazcık daha fazlaydı. Ne olursa olsun o zaman da heyecanlıydı, şimdi de son derece heyecanlı bence.

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?
Çok spesifik bir anı hatırlayamıyorum fakat bütün çekimler, çok eğlenceli geçerdi.

Marie Claire, sizin profesyonel hayatınıza neler kattı?
Çalıştığım ilk ana akım dergiydi. Profesyonel bir ekiple çalışmak, iyi bir prodüksiyon desteği almak çok önemliydi. Dünyanın farklı yerlerinde çekimler yapabiliyor olmak şimdi de olduğu gibi çok büyük bir ayrıcalıktı. Hayalini kurduğumuz fotoğrafların Marie Claire gibi büyük bir dergide yayınlanıyor olması, yaptığımız işe daha büyük bir motivasyonla sarılmamızı sağladı.

Hadi bize bir doğum günü mesajı verin…
Mutlu yıllar Marie Claire. İyi ki varsın!

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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