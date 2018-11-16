30 Yılın Objektifi: Emre Ünal

 

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Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Emre Ünal ile çekim anıları hakkında konuştuk.

 

İlk Marie Claire kapağınızı hangi yıl çektiniz?

İlk Marie Claire kapağımı 2008 yılında çektim.

Sizin için kapak çekimlerinin olmazsa olmazı…
Benim için en önemlisi saç ve makyajın doğru olması. Sonrasında da iyi styling, catering ve müzik geliyor.

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?
Hatırladığım komik bir anım yok aslında ama setlerim genellikle eğlenceli geçiyor, diyebilirim.

Marie Claire, profesyonel hayatınıza neler kattı?
Marie Claire, bu sektöre ilk adımı atmamı sağlayan dergi. Sayesinde bu yıllar içerisinde çok güzel ve özel tecrübeler edindim.

Hadi bize bir doğum günü mesajı verin…
İyi ki varsın Marie Claire ve iyi ki doğdun!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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