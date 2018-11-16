30 Yılın Objektifi: Hasan Hüseyin

 

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Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Hasan Hüseyin ile çekim anıları hakkında konuştuk.

İlk Marie Claire kapağınızı çektiğinizde kaç yaşındaydınız?
İlk Marie Claire kapağımı çektiğimde sanırım 30 yaşındaydım.


O tarihlerde kapak çekmek günümüze kıyasla nasıldı?
O günlerde fotoğrafları analog çekiyorduk ve photoshop yoktu. Tek kare bile mükemmel olmak zorundaydı. Bir kapak çekiminde saç, makyaj, styling, ışık, kompozisyon, lens ve kamera ayarlarının tam olması lâzım. Ben her zaman fotoğrafı sanat olarak görmüşümdür. O yıllarda kapak çekimi yapmak benim için kafamdaki imajı, elimdeki imkânlarla görsel hâle getirmek ve sunmaktı.

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?
O günlerde sokakta fazla çekim yapılmıyordu. Eski İstanbul sokaklarında çekim yaparken bizi kovalayanlar, taş atanlar çok oldu. ‘Yabancı ajanlar’ diyerek bizi suçladılar. Bizim de bunlar karşısında ağzımız açık kalıyordu. Bazen Kapalıçarşı’da yabancı turistlere modellik yapıp yapmayacaklarını soruyordum. Bugünkü gibi model ajansları yoktu. Styling de yoktu. Bazen saç ve makyajı bile kendim yaptığım olmuştur.

Marie Claire, profesyonel hayatınıza neler kattı?
Marie Claire benim için çok özel bir dergi. Türkiye’ye geldiğim günlerde ilk editoryal çekimlerimi gerçekleştirdiğim yer. Ayrıca Türkiye’de kalmaya karar vermemde de çok önemli bir etkisi vardır.

Hadi bize bir doğum günü mesajı verin…
İyi ki doğdun Marie Claire. Daha nice 30 yaşlara!

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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