30 Yılın Objektifi: Koray Birand

Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Koray Birand ile çekim anıları hakkında konuştuk.

İlk Marie Claire kapağınızı çektiğinizde kaç yaşındaydınız?

İlk Marie Claire kapağımı 2005 yılında çektim. 30 yaşındaydım.

O tarihlerde kapak çekmek günümüze kıyasla nasıldı?

Benim için zordu, diyebilirim. Çünkü fotoğraf çekmeye başladığım ilk seneydi. İlk senesindeki bir fotoğrafçı için kapak çekimi gerçekleştirmek büyük bir sorumluluktur. O yüzden benim için de oldukça stresli olmuştu.

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?

İlk kapak çekimim biraz olaylı olmuştu. 2005 yılı şubat kapağı için Tuğçe Kazaz’ı çekmiştik. Marie Claire’in lisans devrinin olduğu aya denk gelmişti. O ay Marie Claire dergisi iki farklı grup tarafından, iki farklı kapak ile sunulmuştu piyasaya. Sonrasında diğer grup tarafından çıkarılan kapak toplatıldı. Benim gerçekleştirdiğim Tuğçe Kazaz çekimi yayınlandı.

Marie Claire, profesyonel hayatınıza neler kattı?

Benim fotoğrafçılık kariyerimde ilk copyright dergi çekimim Hakan Öztürk ile beraber yaptığımız Marie Claire çekimidir. Sonrasında da Marie Claire için çok fazla çekim yaptım. O yüzden de Marie Claire’in bana editoryal anlamda büyük katkıları oldu diyebilirim.

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