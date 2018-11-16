30 Yılın Objektifi: Mehmet Erzincan

Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Mehmet Erzincan ile çekim anıları hakkında konuştuk.

İlk Marie Claire kapağınızı hangi yıl çektiniz?

İlk kapağımı 2016 yılında çektim.

Sizin için kapak çekimlerinin olmazsa olmazı…

Hayatta olmazsa olmazım pek yoktur ama konu kapak çekimi ise durum değişiyor. Çekim sırasında herkesi rahatlatacak ne varsa, o benim olmazsa olmazım. İyi bir ekip, ekipman, kahve, müzik ve iyi olan ne varsa…

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?

Henüz kapak çekimlerinde komik bir olay yaşamadım.

Marie Claire, profesyonel hayatınıza neler kattı?

Marie Claire sektörde çok önemli bir yeri olan, yurt dışında da portfolyonuzda gösterebileceğiniz işler çekebildiğiniz bir dergi. O yüzden benim için özgüvenimi tazelediğim bir mecra. Profesyonel hayatıma özgüven kattı diyebilirim.

Hadi bize bir doğum günü mesajı verin…

Marie Claire Türkiye’nin doğum gününü kutlarım. Umarım dijital çağa en iyi şekilde ve değişmeden adapte olup basılı yayınları sürdürebilir. Okuyucunuz ve kâğıdınız bol olsun.