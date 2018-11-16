30 Yılın Objektifi: Sedef Delen

Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Sedef Delen ile çekim anıları hakkında konuştuk.

İlk Marie Claire kapağınızı çektiğinizde kaç yaşındaydınız?

İlk Marie Claire kapağımı hiç unutmuyorum. Çünkü hâlâ en sevdiğim kapak çekimlerinden biri. Sanırım 23-24 yaşındaydım.

O tarihlerde kapak çekmek günümüze kıyasla nasıldı?

O zamanlar photoshop’un henüz icat edilmediğini söylemekle başlamak istiyorum. Bunu bir dezavantaj saymazsak daha rahattı sanırım. Çünkü Türkiye’de kapak çekimi ayrı yapılmazdı. Editoryal çekimlerin içinden kapak için cezbedici olabilecek güzel bir kare, kapağa taşınırdı. Kapaktaki kişinin ünlü olması gerekmiyordu. Yeni başlayan bir model bile kapakta yer alabiliyordu. Şimdi ise dergiler daha rekabetçi bir konuma geldikleri için kapak çekimlerinde

ayrı ve büyük prodüksiyonlar yapılıyor. Tercihen kapakta ünlü birinin olması gerekiyor.

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?

Bir keresinde çekime başlamadan önce makyaj aşamasında bir türlü tatmin olamadık. Bir şey eksik deyip sürekli eklemeler yaptık. Ama sonunda o kadar saçmaladık ki yapılanları sildik ve yeniden başladık. Hâlâ abartılı bir makyaj veya styling girişiminde o ekip bir aradaysak o günü hatırlayıp ‘Bir şey eksik’ der güleriz.

Marie Claire, profesyonel hayatınıza neler kattı?

Marie Claire’in profesyonel hayatımda çok önemli bir yeri var. Hem ilk kapaklarımdan birini hem de ilk editoryal çekimimi gerçekleştirdiğim dergidir. Hatta Marie Claire dergisi için yaptığım ilk editoryal çekimin ardından, çok büyük bir ajans tarafından aranıp, ilk büyük işimi almıştım.

Hadi bize bir doğum günü mesajı verin…

Ne güzel ve ne çabuk geçmiş 30 yıl! Bundan sonraki yaşlarınızda da güzel işlerin gerçekleşmesi, güzel fotoğrafların ve güzel anıların bol olması dileğiyle…