30 Yılın Objektifi: Tamer Yılmaz

Marie Claire çıkmaya başladığı 1988 senesinden bugüne kadar birçok fotoğrafçıyla unutulmaz çekimlere imza attı! Biz de bu fotoğrafçılardan Tamer Yılmaz ile çekim anıları hakkında konuştuk.

İlk Marie Claire kapağınızı çektiğinizde kaç yaşındaydınız?

Marie Claire’e ilk kez çekim yaptığımda 31 yaşındaydım. 1989 senesinde ilk kapağımı çektim. Bugün baktığımızda herkes hemen kapak çekmek istiyor. Ya da ben o zamanlar aslında geç çekmişim…

O tarihlerde kapak çekmek günümüze kıyasla nasıldı?

O zamanlarda kapak çekmek zaten moda fotoğrafçılığının en önemli olayıydı. Derginin tamamını çekseniz, kapak kadar değerli olmazdı. Biz her zaman ayrı bir önem verirdik. Zamanımızda çekilen kapaklar gibi markalara çok satılmazdı. Çünkü bugün kapaklar, markalar tarafından yönlendirilerek de yapılıyor. Eskiden hiçbir şeye karışılamazdı. Bugün maalesef çekilen oyuncu veya sanatçının menajeri ne giyeceğinden nasıl duracağına kadar herşeye karışıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Batı dünyasında bunun böyle olmadığını gayet iyi biliyoruz.

Bu çekimler sırasında başınıza gelmiş komik bir anınız var mı?

Tabii ki, çekimler sırasında çok anılarımız var. Sevgili Fatoş Yalın’la neredeyse dünyanın her yerinde çekim yaptık. O zamanlar yaptığımız çekimlerde prodüksiyon yok gibiydi. Fatoş’un gayretleri sayesinde yaptık hepsini. Her şeyi uygun bütçelerle yapmak konusunda üstün bir yeteneği vardı. Yine böyle çekimlerden birinde Fatoş, makyaj yapan arkadaşı işten çıkardı. O sırada dünyanın sonu gibi bir yerde, yağmur ormanlarının içindeydik. Hava 50 derece civarındaydı ve çok nem vardı. En çok ihtiyacımız olan kişi de tabii ki makyaj artistiydi. Çekimin ortasında, o hâlde makyözü işten çıkardı. Ardından çekime de devam etmedik.

Marie Claire, profesyonel hayatınıza neler kattı?

Marie Claire sadece benim hayatıma değil, şu anki moda fotoğrafçılarının hayatına çok şey kattı. Çünkü ben Marie Claire ile çekim yapmaya başladığımda moda fotoğrafçılığı diye bir şey yoktu. Herkes, her şeyi çekiyordu. Ben, Sevil Sert, Hasan Hüseyin, Ayten Alpün gibi fotoğrafçılarla birlikte moda fotoğrafçılığı alanı oluştu. Böyle isimlendirilmeye başlandık. Daha önemlisi, portfolyomuzun tümü Marie Claire dergisiydi. Daha evvel Türk tekstilcilerinin Avrupa’da çektirdikleri katalogları da biz çekmeye başladık. Çünkü Marie Claire sayesinde buradaki bakış açısı değişti. Modaya daha hâkim olmaya başladık. Buna ek olarak şu an sektörde yer alan çoğu önemli moda editörünü de Marie Claire yetiştirmiştir.

Hadi bize bir doğum günü mesajı verin…

Sevgili Marie Claire; dijital dünyaya yenilmeden, daha uzun yıllar, güzel güzel dergi çıkarmanızı diliyorum. Sizleri seviyoruz!